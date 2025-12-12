GNTM: Η εμφάνιση της Δέσποινας Μοιραράκη και η παρεξήγηση Ανέστη - Ειρήνης

Μια γεύση απ' όσα θα δούμε σήμερα Παρασκευή 12/12, στις 21:00 στο Star

Η δοκιμασία αποχώρησης έχει ιστορία, τέχνη, λάμψη και πολλά χαλιά. Έχει η δοκιμασία αποχώρησης του GNTM 2025, που θα δούμε απόψε στις 21:00 στο Star. Οι top 8 καλούνται να ανταποκριθούν σε άλλο ένα απαιτητικό concept και, παράλληλα, να κάνουν ένα βήμα πιο κοντά στον μεγάλο τελικό!

GNTM: Άννα για ντισαβαντάζ: «Νομίζω ότι ο Μιχάλης δεν ήξερε τι έκανε»

Το concept ταιριάζει γάντι και είναι το στοιχείο της μίας και μοναδικής Δέσποινας Μοιραράκη, η οποία απογειώνει με την παρουσία της τη σημερινή φωτογράφιση.

GNTM: Υπερπαραγωγή φωτογράφιση με guest εμφάνιση της Δέσποινας Μοιραράκη

GNTM: Υπερπαραγωγή φωτογράφιση με guest εμφάνιση της Δέσποινας Μοιραράκη

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοινώνει την άφιξη της Δέσποινας Μοιραράκη, της βασίλισσας των χαλιών, όπως την αποκάλεσε χαρακτηριστικά, σκορπίζοντας χαμόγελα κι ενθουσιασμό. Η παρουσιάστρια του Cash or Trash, φανερά εντυπωσιασμένη, παρομοίασε το σκηνικό με το Τατζ Μαχάλ. «Εγώ εδώ νιώθω σαν να είμαι μέσα στο Τατζ Μαχάλ», σχολίασε χαρακτηριστικά.

GNTM - Έντι Γαβριηλίδης σε Ανέστη: «Ήρθα να σου κάνω πρόταση συνεργασίας»

Από την άλλη, ο Ανέστης μοιράζει αβαντάζ και ντισαβαντάζ, με τις επιλογές του να παρουσιάζουν ενδιαφέρον. «Εννοείται, με βλέπει ανταγωνιστικά ο Ανέστης. Άμα δε βλέπει εμένα, ποιον βλέπει;», αναρωτιέται ο Γιώργος.

GNTM: Οι επιλογές του Ανέστη και η παρεξήγηση με την Ειρήνη

GNTM: Οι επιλογές του Ανέστη και η παρεξήγηση με την Ειρήνη

Στο αποκλειστικό απόσπασμα που εξασφάλισε η εκπομπή Breakfast@Star, ένας νέος καβγάς ξεσπά, με πρωταγωνίστρια και πάλι την Ειρήνη, η οποία τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο Ανέστης, αυτή τη φορά, είναι το πρόσωπο με το οποίο θα έρθει σε έντονη αντιπαράθεση.

Σε αυτήν την περίπτωση, η θέση του Edouardo είναι ακόμη πιο δύσκολη, καθώς δύο αγαπημένα του πρόσωπα, για διαφορετικούς λόγους, διαφωνούν μεταξύ τους, δυναμιτίζοντας το κλίμα λίγο πριν την κρίσιμη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Ανέστης: «Φαίνεται ότι πας να κάνεις κάτι που δεν πετυχαίνει και είναι αστείο.»

Edouardo: Σταματήστε ρε.

Ειρήνη: Δεν μπορώ να έχω χιούμορ όπως έχετε κι εσείς;

Ανέστης: Δεν ήταν χιούμορ αυτό. Όποτε θες το κάνεις χιούμορ, όποτε θες το λες σοβαρά. Επειδή δεν σου βγήκε, το έκανες τώρα χιούμορ.

Ειρήνη: Πλάκα έχεις, Ανέστη.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
