GNTM: Η εμφάνιση της Δέσποινας Μοιραράκη και η παρεξήγηση Ανέστη - Ειρήνης

Η δοκιμασία αποχώρησης έχει ιστορία, τέχνη, λάμψη και πολλά χαλιά. Έχει η δοκιμασία αποχώρησης του GNTM 2025, που θα δούμε απόψε στις 21:00 στο Star. Οι top 8 καλούνται να ανταποκριθούν σε άλλο ένα απαιτητικό concept και, παράλληλα, να κάνουν ένα βήμα πιο κοντά στον μεγάλο τελικό!

Το concept ταιριάζει γάντι και είναι το στοιχείο της μίας και μοναδικής Δέσποινας Μοιραράκη, η οποία απογειώνει με την παρουσία της τη σημερινή φωτογράφιση.

GNTM: Υπερπαραγωγή φωτογράφιση με guest εμφάνιση της Δέσποινας Μοιραράκη

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοινώνει την άφιξη της Δέσποινας Μοιραράκη, της βασίλισσας των χαλιών, όπως την αποκάλεσε χαρακτηριστικά, σκορπίζοντας χαμόγελα κι ενθουσιασμό. Η παρουσιάστρια του Cash or Trash, φανερά εντυπωσιασμένη, παρομοίασε το σκηνικό με το Τατζ Μαχάλ. «Εγώ εδώ νιώθω σαν να είμαι μέσα στο Τατζ Μαχάλ», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Από την άλλη, ο Ανέστης μοιράζει αβαντάζ και ντισαβαντάζ, με τις επιλογές του να παρουσιάζουν ενδιαφέρον. «Εννοείται, με βλέπει ανταγωνιστικά ο Ανέστης. Άμα δε βλέπει εμένα, ποιον βλέπει;», αναρωτιέται ο Γιώργος.

GNTM: Οι επιλογές του Ανέστη και η παρεξήγηση με την Ειρήνη

Στο αποκλειστικό απόσπασμα που εξασφάλισε η εκπομπή Breakfast@Star, ένας νέος καβγάς ξεσπά, με πρωταγωνίστρια και πάλι την Ειρήνη, η οποία τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο Ανέστης, αυτή τη φορά, είναι το πρόσωπο με το οποίο θα έρθει σε έντονη αντιπαράθεση.

Σε αυτήν την περίπτωση, η θέση του Edouardo είναι ακόμη πιο δύσκολη, καθώς δύο αγαπημένα του πρόσωπα, για διαφορετικούς λόγους, διαφωνούν μεταξύ τους, δυναμιτίζοντας το κλίμα λίγο πριν την κρίσιμη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Ανέστης: «Φαίνεται ότι πας να κάνεις κάτι που δεν πετυχαίνει και είναι αστείο.»

Edouardo: Σταματήστε ρε.

Ειρήνη: Δεν μπορώ να έχω χιούμορ όπως έχετε κι εσείς;

Ανέστης: Δεν ήταν χιούμορ αυτό. Όποτε θες το κάνεις χιούμορ, όποτε θες το λες σοβαρά. Επειδή δεν σου βγήκε, το έκανες τώρα χιούμορ.

Ειρήνη: Πλάκα έχεις, Ανέστη.

