Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Συλληφθείς στην Κρήτη κουμπάρος του Ανδρουλάκη»

Δεν είχε τέλος η ένταση σήμερα στη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τους εισηγητές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ να αλληλοκατηγορούνται για τις σημερινές συλλήψεις στην Κρήτη για απάτη σε βάρος του οργανισμού.

Ο βουλευτής της ΝΔ και εισηγητής της πλειοψηφίας στην εξεταστική επιτροπή, Μακάριος Λαζαρίδης κατήγγειλε ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που συνελήφθησαν σήμερα στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου, Γ. Λαμπράκης, ο οποίος, όπως είπε ο κ. Λαζαρίδης, είναι κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Νωρίτερα, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, είχε αναφερθεί στην αστυνομική επιχείρηση, λέγοντας πως «όπως διαβάζουμε, έχει συλληφθεί ο κ. Χιλιτζάκης και μέλη της οικογένειάς του, που είναι πρόεδρος ομάδας παραγωγών στο Ηράκλειο της Κρήτης, επικεφαλής ΚΥΔ, πρωταγωνιστικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και στις περίφημες φωτογραφίες με τον πρωθυπουργού, με τον “Φραπέ” και τον “Χασάπη”».

Σε ό,τι αφορά στα λεγόμενα του κ. Λαζαρίδη, η κ. Αποστολάκη δήλωσε ότι «όπως ακριβώς έχει αποδείξει το ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα, εάν και εφόσον υπάρξει η παραμικρή υπόνοια, ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εμπλέκεται, σε χρόνο ελάχιστο λεπτών, διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ».

