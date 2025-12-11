Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»

Όσα είπαν οι παρουσιάστρια για τη συνεργασία τους που... δεν έγινε!

STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του OPEN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο The Real View βρέθηκε καλεσμένη η Βίκυ Χατζηβασιλείου το βράδυ της Πέμπτης, όπου και ρωτήθηκε από τη Δάφνη Καραβοκύρη για την πολυσυζητημένη συνεργασία της με την Ελίνα Παπίλα που δεν έγινε ποτέ, στην εκπομπή που παρουσίασε εκείνη στον ΑΝΤ1.

Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»

Η συζήτηση είχε ήδη στραφεί στο θέμα για τα τοξικά εργασιακά περιβάλλοντα, με αφορμή σχετικές εμπειρίες στον χώρο της τηλεόρασης. Η παρουσιάστρια, ωστόσο, δεν έδειξε ιδιαίτερη διάθεση να ανοίξει ξανά αυτό το κεφάλαιο.

Η Βίκυ Χατζηβασιλείου αρκέστηκε να δηλώσει πως δεν επιθυμεί να επανέλθει στο συγκεκριμένο θέμα

Ελίνα Παπίλα: «Δεν υπάρχει κόντρα τηλεόρασης - YouTube»

Β.Χ.: Αλήθεια γιατί πρέπει να το συζητήσουμε αυτό; Γιατί πρέπει να φέρουμε πάλι εδώ την τοξικότητα;

Δ.Κ.: Δεν είναι τοξικότητα όταν το φέρνουμε εδώ. Είναι συζήτηση.

Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»

Β.Χ.: Όταν συζητάμε κάτι αρνητικό, μπαίνουμε σε αυτήν την ενέργεια. Ο Γαληνός έλεγε ότι όταν πάσχεις από μια νόσο, καλά θα κάνεις να μην το συζητάς γιατί την επιπολάζεις. Όταν αναπαράγεις μια δυσάρεστη κατάσταση… Ξεκίνησε να δημιουργηθεί μια εκπομπή με άλλο περιεχόμενο και κατεύθυνση. Έγινε κάτι διαφορετικό και δεν είχα συναντίληψη κι αποχώρησα. Γιατί πρέπει να την αναπαράξουμε εδώ;

Δ.Κ.: Γιατί είναι πολύ ωραίο να έχουμε δύο άτομα, που μπορούν να περιγράψουν μια κατάσταση εκ των έσω που ταλαιπωρεί πολύ κόσμο. Και βγαίνουν τώρα και το λένε και καλά κάνουν για να μην φαίνονται ότι είναι ρόδινα.

Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»

«Δεν είχε να κάνει με κάτι τοξικό ή κακό μεταξύ εμού και της Βίκυς. Είχε να κάνει με άλλο περιεχόμενο και μια εκπομπή που άλλαξε», είπε η Ελίνα Παπίλα.

