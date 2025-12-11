Το λαμπερό χριστουγεννιάτικο δείπνο της ΕΛΠΙΔΑΣ

Από το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.12.25 , 23:47 Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»
11.12.25 , 23:27 Μαρία Ζορμπά: O άγνωστος γάμος της ηθοποιού και η σχέση με τη μητέρα της
11.12.25 , 23:05 Δανάη Μπάρκα: Ο νέος... παγωμένος προορισμός των χειμερινών διακοπών της
11.12.25 , 22:47 Ο Αγρότης Της Χρονιάς Μιλά Στο Star Για Τα Μπλόκα Και Το Μέλλον
11.12.25 , 22:47 Ελένη Τσολάκη: Η πρωινή βόλτα με την 8 μηνών κόρη της
11.12.25 , 22:41 Θεσσαλονίκη: Βίαιη σύλληψη 40χρονης μητέρας για παράνομη στάθμευση
11.12.25 , 22:35 First Dates: Μαίρη & Παναγιώτης - Πώς πέρασαν στο ραντεβού τους;
11.12.25 , 22:30 First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
11.12.25 , 22:15 Το λαμπερό χριστουγεννιάτικο δείπνο της ΕΛΠΙΔΑΣ
11.12.25 , 22:10 First Dates: Η ιστορία του Παναγιώτη που άφησε άφωνη τη Μαίρη!
11.12.25 , 22:09 Κλήρωση Tζόκερ 11/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 4.100.000 ευρώ
11.12.25 , 22:05 Οι καλύτερες εφαρμογές ψυχαγωγίας: Social Media, Στοίχημα και Fitness
11.12.25 , 22:05 First Dates: Το guilty pleasure του Κωνσταντίνου και το «μεθύσι» της Άντας!
11.12.25 , 22:00 First Dates: Κατερίνα & Κώστας: Θα βγουν δεύτερο ραντεβού;
11.12.25 , 21:56 Φουντώνει το αγροτικό μέτωπο: Συλλαλητήρια και αποκλεισμοί λιμανιών
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Ο Άρης φεύγει, ο Ερμής επιστρέφει: Ποια ζώδια ευνοούνται άμεσα;
First Dates: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε ραντεβού!
Στάθης Σταμουλακάτος: Η ηλικία, η σύζυγος και η καταγωγή
First Dates: «Έναν τέτοιον άντρα θέλω να τρώμε μαζί παϊδάκια»
Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»
Θεσσαλονίκη: Βίαιη σύλληψη 40χρονης μητέρας για παράνομη στάθμευση
Μαρία Ζορμπά: O άγνωστος γάμος της ηθοποιού και η σχέση με τη μητέρα της
Φοινικούντα: «Μίλησαν» τα πακιστανικά τηλέφωνα - Οι κλήσεις που έγιναν
Κυριάκος Πιερρακάκης: Το βιογραφικό του νέου προέδρου του Eurogroup
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
ΕΛΠΙΔΑ: Το Χριστουγεννιάτικο Δείπνο Του Σωματείου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Χριστουγεννιάτικο Δείπνο για την ΕΛΠΙΔΑ που διοργάνωσε το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο», την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens.

Μέσα σε μοναδική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα υψηλής αισθητικής η Πρόεδρος της ΕΛΠΙΔΑΣ κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη υποδέχτηκε μέλη, υποστηρικτές και φίλους του Συλλόγου, προσωπικότητες από τον χώρο της διπλωματίας, της κοινωνίας, της επιχειρηματικότητας και της τέχνης, με έναν κοινό σκοπό: τη στήριξη των παιδιών που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο.

Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Σταματίνα Τσιμτσιλή

Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Σταματίνα Τσιμτσιλή

Εκτιμώντας το διαχρονικό και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο της ΕΛΠΙΔΑΣ την εκδήλωση στήριξε με την παρουσία της η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Το ψυχαγωγικό μέρος ανέλαβε αφιλοκερδώς ο αγαπημένος καλλιτέχνης Κωνσταντίνος Αργυρός, που χάρισε μοναδικές στιγμές γιορτινής διάθεσης.

Κωνσταντίνος Αργυρός

Στιγμιότυπα από την εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο χριστουγεννιάτικο δείπνο της ΕΛΠΙΔΑΣ

Η Πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, στην ομιλία της της ευχαρίστησε όλους για τη συμπαράστασή τους στον αγώνα κατά του παιδικού καρκίνου, τονίζοντας ότι η δύναμη της προσφοράς είναι πολύτιμο δώρο για τα παιδιά αυτές τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων: «Μέσα από την καρδιά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και την ολόθερμη στήριξή σας στην ΕΛΠΙΔΑ. Η σημερινή εκδήλωση είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένα δείπνο, είναι μια βραδιά αγάπης και αλληλεγγύης για τα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ. Σήμερα μας τιμάτε και γίνεστε μέρος του ιερού αγώνα μας για τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους».

Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε η Σταματίνα Τσιμτσιλή ενώ το κέφι προετοίμασε ο γνωστός DJ Αντώνης Δημητριάδης. Η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή και λαμπερή, με τους καλεσμένους να ανταλλάσσουν ευχές και να ενισχύουν ουσιαστικά το έργο του Συλλόγου.

Χριστουγεννιάτικο Πάρτι ΕΛΠΙΔΑΣ

Απόψεις του χώρου

Το λαμπερό χριστουγεννιάτικο δείπνο της ΕΛΠΙΔΑΣ

Το λαμπερό χριστουγεννιάτικο δείπνο της ΕΛΠΙΔΑΣ

Το χριστουγεννιάτικο δείπνο της ΕΛΠΙΔΑΣ έστειλε το μήνυμα ότι η αλληλεγγύη και η ελπίδα μπορούν να φωτίσουν τις ζωές των παιδιών και των οικογενειών τους, συστρατεύοντας στο πλευρό τους πολλούς σταθερούς και νέους φίλους και συμμάχους!

Την Πρόεδρο της ΕΛΠΙΔΑΣ πλαισίωσαν σε αυτή τη λαμπερή βραδιά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συλλόγου του Σωματείου, ενώ στην Οργανωτική Επιτροπή μετείχαν οι κυρίες Μαριάννα Λαιμού, Νούλη Μανώλη, Αλίνα Μινέτα, Τζωρτζίνα Έλληνα.

Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Μαριάννα Λαιμού

Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Μαριάννα Λαιμού

Θερμές ευχαριστίες στο Four Seasons Astir Palace Hotel για την ευγενική φιλοξενία, την κυρία Φαίη Βαλλίδη για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, καθώς, στους χορηγούς της βραδιάς: MINETTA Aσφαλιστική, TentStyle, VST, Studio7, La Tour Melas, Bar Solutions, καθώς και στις εταιρείες που προσέφεραν δώρα για την λαχειοφόρο αγορά.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΠΙΔΑ
 |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ
 |
ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top