First Dates: «Προσπέρασα ότι δεν είναι ψηλός και μελαχρινός»

Πώς ήταν η πρώτη γνωριμία της Κατερίνας με τον Κώστα;

Η πρώτη γνωριμία της Κατερίνας με τον Κώστα στο First Dates
Στο νέο επεισόδιο του First Dates που προβλήθηκε σήμερα στο Star, η Κατερίνα ήρθε στο διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο για να βρει ξανά τον έρωτα, μετά από μια μακροχρόνια σχέση που ολοκληρώθηκε πριν από περίπου έξι μήνες. Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η γνωστή οικοδέσποινα του show, την υποδέχθηκε με χαμόγελο και ενθουσιασμό, όπως πάντα, ρωτώντας την για τα ερωτικά της, τα όνειρά της και τα πρότυπά της σε έναν σύντροφο.

Η Κατερίνα αποκάλυψε πως τώρα αναζητά έναν άνθρωπο που να έχει ενσυναίσθηση, να νοιάζεται τους γύρω του και να μοιράζεται την αγάπη για τη ζωή, όπως λέει και το τραγούδι του John Lennon, Imagine all the people. Όσον αφορά την εμφάνιση, παραδέχτηκε πως της αρέσουν περισσότερο οι μελαχρινοί και οι ψηλοί άντρες.

Ο τυχερός του ραντεβού ήταν ο Κώστας, ή αλλιώς Τιμπέριου, ένας Ρουμάνος με όμορφα μάτια και αγάπη για τον χορό. Η πρώτη τους γνωριμία στο εστιατόριο ήταν γεμάτη χαμόγελα, χιούμορ και ενθουσιασμό. Οι δύο τους ανακάλυψαν ότι μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα, όπως την αγάπη για το χορό! Η Κατερίνα, μάλιστα, σχολίασε με χαμόγελο πως «προσπέρασε ότι δεν είναι ψηλός και μελαχρινός», επικεντρώνοντας την προσοχή της στο ότι χορεύει και στον χαρακτήρα και τη χημεία που υπήρχε μεταξύ τους.

Το First Dates επιστρέφει ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη, με ζεστή ατμόσφαιρα, ποιοτικό φαγητό και φιλικό προσωπικό. Η Ζενεβιέβ Μαζαρί ενθαρρύνει τους singles να αφεθούν στο φλερτ και να ρισκάρουν για τον έρωτα, ενώ ο Τάσος από τη μπάρα και οι Στρατής και Γεωργία υποστηρίζουν κάθε ραντεβού με συμβουλές και χαμόγελα.

Η βραδιά για την Κατερίνα και τον Τιμπέριου εξελίχθηκε ομαλά, με αυθεντικές στιγμές και γέλια. Το First Dates απέδειξε ξανά πως ο έρωτας δεν έχει εποχή και ότι μία ματιά, ένα κοινό ενδιαφέρον ή ένα χαμόγελο μπορεί να είναι η αρχή ενός αξέχαστου έρωτα!

