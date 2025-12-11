Κεραμέως: Αυξημένες και νωρίτερα οι συντάξεις Ιανουαρίου

«Έχουμε καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια για να καταβληθούν πιο νωρίς, δηλαδή μέρες πριν από τα Χριστούγεννα για να έχουν οι συμπολίτες μας χρήματα πιο νωρίς προκειμένου ακριβώς με τις αυξημένες ανάγκες, όπως καταλαβαίνετε, των Χριστουγέννων. Άρα λοιπόν, οι καταβολές θα γίνουνε 19 και 22 Δεκεμβρίου, πιο νωρίς» δήλωσε η Νίκη Κεραμέως στο Mega

Η κα Κεραμέως επεσήμανε ότι οι συντάξεις αυτές θα είναι αυξημένες κατά 2,4% υπενθυμίζοντας ότι με διάταξη που φέραμε στη Βουλή μειώνεται η προσωπική διαφορά.

