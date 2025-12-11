Maxus: Έτοιμη να κατακτήσει την αγορά

Η SAIC Maxus, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας της Automotive Solutions και του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, παρουσίασε στην ελληνική αγορά την πλήρη γκάμα ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων της — τόσο αμιγώς ηλεκτρικών όσο και diesel — προσφέροντας κορυφαία τεχνολογία και αποδοτικότητα.

Η Automotive Solutions A.E., εταιρεία του Ομίλου Motor Oil,έχει ναλάβει την αποκλειστική εισαγωγή και αντιπροσώπευση των οχημάτων Maxus στην Ελλάδα. Παράλληλα ανακοινώθηκε η συνεργασία με τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη, έναν από τους πιο ιστορικούς και καταξιωμένους ομίλους στον χώρο της αυτοκίνησης, ο οποίος έχει αναλάβει πανελλαδικά την αποκλειστική διανομή και την τεχνική υποστήριξη των οχημάτων μέσω του εκτεταμένου και έμπειρου δικτύου που διαθέτει.

Σε μια διήμερη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Margi Farm, εκπρόσωποι των εταιρειών μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing), το εκτεταμένο δίκτυο της Maxus καθώς και δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή οδηγικά με ολόκληρη τη γκάμα των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων της μάρκας.

Παρουσιάστηκαν τόσο τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα eDELIVER 3, eDELIVER 5, eDELIVER 7 και eDELIVER 9, όσο και οι πετρελαιοκίνητες εκδόσεις Deliver 7 και Deliver 9, καλύπτοντας κάθε κατηγορία χωρητικότητας και κάθε επαγγελματικό σενάριο χρήσης.

Κοινά στοιχεία σε ολόκληρη τη γκάμα των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων της Maxus είναι το κορυφαίο στην κατηγορία τους ωφέλιμο φορτίο, η υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα, η μεγάλη αυτονομία, οι σύγχρονες τεχνολογίες συνδεσιμότητας καθώς και οι εργονομικά διαμορφωμένες καμπίνες που προσφέρουν συνθήκες επιβατικού αυτοκινήτου. Κάθε μοντέλο έχει αναπτυχθεί με ενιαία φιλοσοφία, αλλά με ιδιαίτερο χαρακτήρα και δυνατότητες, ανάλογα με την κατηγορία μεγέθους.

Επιπλέον, πρωταγωνιστικό ρόλο στην παρουσίαση είχε το T60 MAX, το σύγχρονο pick-up της Maxus που συνδυάζει υψηλές επιδόσεις, προηγμένη τεχνολογία και πραγματικές δυνατότητες σε απαιτητικές συνθήκες.

Το T60 MAX απευθύνεται σε χρήστες που αναζητούν ένα pick-up ικανό να ανταποκριθεί με την ίδια αποτελεσματικότητα στις ανάγκες καθημερινής εργασίας, μεταφοράς εξοπλισμού, δραστηριοτήτων αναψυχής αλλά και απαιτητικών εκτός δρόμου διαδρομών — συνδυάζοντας αντοχή, άνεση και σύγχρονη τεχνολογία.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, έγινε εκτεταμένη αναφορά στην επένδυση της Maxus στη βιώσιμη κινητικότητα και στην τεχνολογία χαμηλών εκπομπών καθώς προσφέρει μία από τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτροκίνησης στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.

Η δέσμευση της Maxus επεκτείνεται πλέον και στα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, τα οποία είναι πλήρως συμβατά με ανανεώσιμα καύσιμα τύπου HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) και XTL (Power-to-Liquid Fuels), σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο DIN EN 15940 τα οποία παράγονται από ανανεώσιμες πηγές.

Έτσι, επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών CO₂ στον κύκλο ζωής έως και 90%, χωρίς να απαιτείται καμία τεχνική επέμβαση στον κινητήρα ή στο σύστημα τροφοδοσίας. Η συμβατότητα αφορά τα μοντέλα DELIVER 7, DELIVER 9, καθώς και το T60 MAX, κι επιτρέπει σε επαγγελματίες και στόλους να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, διατηρώντας παράλληλα την απόδοση, την αξιοπιστία και τον χαμηλό λειτουργικό κόστος που προσφέρει η τεχνολογία diesel.

Η Maxus ευθυγραμμίζει τη στρατηγική αυτή με το όραμά της για πράσινη κινητικότητα, προσφέροντας στους πελάτες της πολλαπλές λύσεις ενεργειακής μετάβασης — είτε μέσω αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, είτε μέσω τεχνολογιών που καθιστούν την υφιστάμενη υποδομή πιο καθαρή και βιώσιμη.

Η Maxus στην Ελλάδα – Μια νέα εποχή στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα

Η Maxus εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην ελληνική αγορά ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Με μια πλήρως ανανεωμένη και διευρυμένη σειρά LCV — τόσο αμιγώς ηλεκτρικών όσο και με κινητήρες εσωτερικής καύσης — η μάρκα απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, εταιρείες logistics, τεχνικά συνεργεία, δημοτικές υπηρεσίες και επαγγελματίες που αναζητούν αξιοπιστία, λειτουργικότητα και χαμηλό κόστος χρήσης. Όλα τα μοντέλα της προσφέρουν άνεση, αποδοτικότητα, εύκολη οδήγηση και πραγματικές δυνατότητες εργασίας, εισάγοντας στην ελληνική αγορά μια νέα φιλοσοφία που συνδυάζει τεχνολογία και πρακτικότητα.

SAIC Maxus – Η εξειδίκευση στα επαγγελματικά οχήματα

Η SAIC Maxus αποτελεί τον εξειδικευμένο κλάδο της SAIC Motor, μίας από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως, με δραστηριότητα που εκτείνεται σε περισσότερες από 90 χώρες και ένα από τα πιο σύγχρονα δίκτυα Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ασία και την Ευρώπη. Η SAIC Maxus ειδικεύεται στην παραγωγή ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων και έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην παγκόσμια αγορά.

Στην φωτογραφία ο Πάρις Ποντίκας δημοσιογράφος ειδικού τύπου ο οποίος επιμελήθηκε το βίντεο με το Maxus T60 MAX που έδειξε τις εντυπωσιακές δυνατότητες εκτός δρόμου.

Με πάνω από δύο εκατομμύρια οχήματα σε παγκόσμιες πωλήσεις, η Maxus προτείνει λύσεις βασιζόμενη στις βασικές αρχές της φιλοσοφίας της - την Καινοτομία, την Αποδοτικότητα και την Ανθεκτικότητα (Innovation – Efficiency – Durability,) ενώ έχει καθιερωθεί στην ευρωπαϊκή αγορά ως ένας από τους πιο ολοκληρωμένους παρόχους επαγγελματικών λύσεων.