Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Εκρήξεις στον Λίβανο – Σειρήνες στο Τελ Αβίβ

Έχασαν τη ζωή τους δύο καθηγητές πανεπιστημίου στη Βηρυτό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.03.26 , 22:03 Αποκάλυψη ΕΥΠ: 19 σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις στην Ελλάδα ως το τέλος του 2025
12.03.26 , 21:56 Εμμανουήλ Καραλής: Κορυφαίος αθλητής του Φεβρουαρίου στην Ευρώπη
12.03.26 , 21:50 MasterChef Τελευταία Ευκαιρία: Οι νικητές και οι χαμένοι της δοκιμασίας
12.03.26 , 21:44 Στην Ελλάδα το νέο Jeep Compass με 35.990 ευρώ
12.03.26 , 21:42 Καίτη Γαρμπή: Θύμα απάτης για δήθεν θεραπεία διαβήτη
12.03.26 , 21:39 Οργιάζουν οι φήμες για την υγεία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ: «Είναι σε κώμα»
12.03.26 , 21:36 Διέγραψε τον Κωνσταντινόπουλο ο Ανδρουλάκης από την ΚΟ ΠΑΣΟΚ!
12.03.26 , 20:59 Συναγερμός στη Σούδα: Συνελήφθη Πολωνός κατάσκοπος
12.03.26 , 20:56 Τανιμανίδης για Μπόμπα: «Είμαστε σε καλό επίπεδο, αλλά σηκώνει βελτίωση»
12.03.26 , 20:46 «Κόκκινος συναγερμός» στον Περσικό Κόλπο - Σύζυγος Έλληνα ναυτικού στο Star
12.03.26 , 20:39 Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Εκρήξεις στον Λίβανο – Σειρήνες στο Τελ Αβίβ
12.03.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Τα Συνώνυμα δυσκόλεψαν την παίκτρια!
12.03.26 , 19:40 Μίσιγκαν: Αυτοκίνητο έπεσε σε συναγωγή - Ακούστηκαν πυροβολισμοί
12.03.26 , 19:29 Πέθανε ο πρώην Βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ Αναστάσιος Γκόνης
12.03.26 , 19:20 Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πόσα κιλά πήρε στη νηστεία
Κατερίνα Καινούργιου: To ύψος, οι σπουδές, οι εκπομπές και η εγκυμοσύνη
Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο
Δάκρυσε η Ασημακοπούλου μιλώντας για τον Τσιρίλο: «Έχω τρομερές ενοχές»
Άννα Πρέλεβιτς: Είναι έγκυος!
Ελένη Μενεγάκη: Σπόντα ή απλή σύμπτωση; - Το βιβλίο για τον τέλειο γάμο
Ελένη Μενεγάκη: Φήμες για κρίση στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης
Ποιοι πήγαν στην κηδεία Πανουσόπουλου: Σπάνια εμφάνιση της Πιστιόλα
Μαριέττα Χρουσαλά: Το σπίτι της γέμισε λουλούδια για τα γενέθλιά της
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Εκρήξεις στη Βηρυτό και συναγερμοί στο Τελ Αβίβ (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εκρήξεις σημειώθηκαν στο κέντρο της Βηρυτού, Λίβανος, από πύραυλο της Χεσμπολάχ.
  • Δύο καθηγητές πανεπιστημίου σκοτώθηκαν από την επίθεση.
  • Σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ, με πολίτες να σπεύδουν σε καταφύγια.
  • Οι κάτοικοι του Λιβάνου δείχνουν ψυχραιμία, καταγράφοντας το γεγονός με κινητά τηλέφωνα.
  • Η κατάσταση στο Ισραήλ παραμένει τεταμένη, με άμεσες αντιδράσεις των πολιτών στον κίνδυνο.

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο κέντρο της Βηρυτού στον Λίβανο, ενώ ήχησαν σειρήνες στο Τελ Αβίβ, με τον κόσμο να τρέχει στο μετρό και τα καταφύγια. 

Πλήγματα Ισραήλ σε προάστια της Βηρυτού – Κάλεσε τους κατοίκους να φύγουν

Όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. πύραυλος της Χεσμπολάχ έπεσε σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Βηρυτού. Αμέσως μετά την ισχυρή έκρηξη πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν όλο το σημείο, μια ανάσα κυριολεκτικά από ανθρώπους που κυκλοφορούσαν εκεί, καθώς πρόκειται για ένα πολυσύχναστο σημείο.

Ισραήλ: Βομβάρδισε την τράπεζα της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η ψυχραιμία με την οποία αντιμετωπίζουν πλέον οι κάτοικοι του Λιβάνου τα χτυπήματα, καθώς όπως φαίνεται στα πλάνα είναι δεκάδες αυτοί που κρατούν στα χέρια τους κινητά τηλέφωνα και τραβούν βίντεο, ενώ πολλοί σταμάτησαν με τα αυτοκίνητα ή τα μηχανάκια τους για να δουν τι έχει συμβεί.

Βηρυτός: Κάτοικοι τραβούν την έκρηξη με το κινητό!

Βηρυτός: Κάτοικοι τραβούν την έκρηξη με το κινητό! 

Η επίθεση στοίχισε τη ζωή σε δύο καθηγητές πανεπιστημίου.

Νέοι συναγερμοί για επιθέσεις στο Τελ Αβίβ 

Από την άλλη είναι οι εικόνες στο Τελ Αβίβ, εκεί όπου πριν από λίγο οι σειρήνες ήχησαν ξανά και οι πολίτες φαίνεται να σπεύδουν να μπουν σε υπόγεια καταφύγια. 

Στις εικόνες από το μετρό αλλά και από υπόγειο πάρκινγκ, στο οποίο κατευθύνονται αμέσως εντοπίζεται και η διαφορά. Κάτοικοι του Ισραήλ, που εδώ και χρόνια ζουν σε μια εμπόλεμη κατάσταση, αμέσως νιώθουν τον κίνδυνο και προσπαθούν να προστατευθούν.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΙΒΑΝΟΣ
 |
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΒΗΡΥΤΟΣ
 |
ΤΕΛ ΑΒΙΒ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top