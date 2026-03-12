Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Εκρήξεις στον Λίβανο – Σειρήνες στο Τελ Αβίβ

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο κέντρο της Βηρυτού στον Λίβανο, ενώ ήχησαν σειρήνες στο Τελ Αβίβ, με τον κόσμο να τρέχει στο μετρό και τα καταφύγια.

Όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. πύραυλος της Χεσμπολάχ έπεσε σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Βηρυτού. Αμέσως μετά την ισχυρή έκρηξη πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν όλο το σημείο, μια ανάσα κυριολεκτικά από ανθρώπους που κυκλοφορούσαν εκεί, καθώς πρόκειται για ένα πολυσύχναστο σημείο.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η ψυχραιμία με την οποία αντιμετωπίζουν πλέον οι κάτοικοι του Λιβάνου τα χτυπήματα, καθώς όπως φαίνεται στα πλάνα είναι δεκάδες αυτοί που κρατούν στα χέρια τους κινητά τηλέφωνα και τραβούν βίντεο, ενώ πολλοί σταμάτησαν με τα αυτοκίνητα ή τα μηχανάκια τους για να δουν τι έχει συμβεί.

Βηρυτός: Κάτοικοι τραβούν την έκρηξη με το κινητό!

Η επίθεση στοίχισε τη ζωή σε δύο καθηγητές πανεπιστημίου.

Νέοι συναγερμοί για επιθέσεις στο Τελ Αβίβ

Από την άλλη είναι οι εικόνες στο Τελ Αβίβ, εκεί όπου πριν από λίγο οι σειρήνες ήχησαν ξανά και οι πολίτες φαίνεται να σπεύδουν να μπουν σε υπόγεια καταφύγια.

Στις εικόνες από το μετρό αλλά και από υπόγειο πάρκινγκ, στο οποίο κατευθύνονται αμέσως εντοπίζεται και η διαφορά. Κάτοικοι του Ισραήλ, που εδώ και χρόνια ζουν σε μια εμπόλεμη κατάσταση, αμέσως νιώθουν τον κίνδυνο και προσπαθούν να προστατευθούν.

