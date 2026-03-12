Τροχός της Τύχης: Τα Συνώνυμα δυσκόλεψαν την παίκτρια!

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 12/3/2026 στο Star, η Αμαλία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Ν, το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Η Αμαλία δεν κατάφερε να βρει καμία από τις δυο λέξεις, και ως εκ τούτου να λύσει τον γρίφο.

