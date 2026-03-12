Βιρτζίνια: Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο - Δύο τραυματίες, νεκρός ο δράστης

H ταυτότητα και τα κίνητρα του δράστη δεν είναι ακόμη γνωστά

Αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο όπου έπεσαν πυροβολισμοί στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ / Reuters
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Old Dominion στη Βιρτζίνια στις 12/3, με δύο τραυματίες.
  • Ο δράστης της επίθεσης είναι νεκρός.
  • Η επίθεση συνέβη γύρω στις 10:49 π.μ. στο Constant Hall.
  • Εκδόθηκε ειδοποίηση για ενεργή απειλή, ζητώντας από τους φοιτητές να ακολουθήσουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
  • Όλες οι δραστηριότητες στο πανεπιστήμιο έχουν ανασταλεί μέχρι νεωτέρας.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν την Πέμπτη 12/3 στο Πανεπιστήμιο Old Dominion στη Βιρτζίνια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Ο δράστης της επίθεσης είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, νεκρός

Η επίθεση -σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης- σημειώθηκε περίπου στις 10:49 π.μ. το πρωί (τοπική ώρα) όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ στο Constant Hall.

Καναδάς: Τα παιδιά που έπεσαν νεκρά στο σχολείο από τα πυρά της 18χρονης

«Επείγουσα ειδοποίηση ODU: Αναφέρθηκε ενεργή απειλή στο Constant Hall. Ακολουθήστε τα πρωτόκολλα Run-Drive-Fight. Ανταποκρίνεται το προσωπικό έκτακτης ανάγκης. Αποφύγετε την περιοχή», ανέφερε ειδοποίηση που εκδόθηκε για το περιστατικό.

Όλες οι δραστηριότητες στο πανεπιστήμιο έχουν ανασταλεί μέχρι νεωτέρας, ενώ η ταυτότητα και τα κίνητρα του δράστη δεν είναι ακόμη γνωστά. 

