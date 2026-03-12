Βιρτζίνια: Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο - Δύο τραυματίες, νεκρός ο δράστης

Αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο όπου έπεσαν πυροβολισμοί στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ / Reuters

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν την Πέμπτη 12/3 στο Πανεπιστήμιο Old Dominion στη Βιρτζίνια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Ο δράστης της επίθεσης είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, νεκρός.

🚨BREAKING UPDATE Active shooter reported at Old Dominion University in Norfolk, Virginia.



The shooter has reportedly been neutralized, but details on potential victims are still unclear. pic.twitter.com/q8Qpp90hJ2 — SANTINO (@TheRealSantino) March 12, 2026

Η επίθεση -σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης- σημειώθηκε περίπου στις 10:49 π.μ. το πρωί (τοπική ώρα) όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ στο Constant Hall.

«Επείγουσα ειδοποίηση ODU: Αναφέρθηκε ενεργή απειλή στο Constant Hall. Ακολουθήστε τα πρωτόκολλα Run-Drive-Fight. Ανταποκρίνεται το προσωπικό έκτακτης ανάγκης. Αποφύγετε την περιοχή», ανέφερε ειδοποίηση που εκδόθηκε για το περιστατικό.

BREAKING | A gunman is dead and two people are injured after a shooting at Old Dominion University in Virginia, officials say.



Here's what we know. https://t.co/pPX6zgCfX6 pic.twitter.com/jYW1bSApUt — WLWT (@WLWT) March 12, 2026

Όλες οι δραστηριότητες στο πανεπιστήμιο έχουν ανασταλεί μέχρι νεωτέρας, ενώ η ταυτότητα και τα κίνητρα του δράστη δεν είναι ακόμη γνωστά.