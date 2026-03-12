Τραμπ: Νικήσαμε το Ιράν – Η επιχείρηση συνεχίζεται

«Καταστρέψαμε 28 πλοία ναρκοθέτησης»

12.03.26
Τραμπ: Νικήσαμε το Ιράν – Η επιχείρηση συνεχίζεται
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν νικήσει το Ιράν.
  • Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 28 ιρανικά πλοία που προετοίμαζαν ναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ.
  • Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η σύγκρουση είχε κριθεί από την πρώτη ώρα της επιχείρησης.
  • Δηλώνει βέβαιος για την έκβαση της στρατιωτικής επιχείρησης, λέγοντας "κερδίσαμε".
  • Η στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους μίλησε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη νικήσει το Ιράν, ενώ αποκάλυψε ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες ιρανικά πλοία που προετοίμαζαν ναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ. 

Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει γιατί δεν έμεινε τίποτα στο Ιράν!

Όπως συγκεκριμένα ανάφερε ο ανταποκριτής του Star στις Ηνωμένες Πολιτείες Δημήτρης Σουλτογιάννης στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων, μιλώντας  σε υποστηρικτές του στο Κεντάκι, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η σύγκρουση ουσιαστικά είχε κριθεί από την πρώτη κιόλας ώρα της επιχείρησης, αν και ξεκαθάρισε ότι οι στρατιωτικές κινήσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.  

Τραμπ στο Ιράν: «Απομακρύνετε τις νάρκες από τα Στενά του Ορμούζ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε βέβαιος για την έκβαση των εξελίξεων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «κερδίσαμε». Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατιωτική επιχείρηση ξεκίνησε με τέτοια ένταση που – όπως είπε – «ο πόλεμος είχε τελειώσει από την πρώτη ώρα».

Τραμπ: Απειλεί με δολοφονία και τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ

 Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει 28 ιρανικά πλοία ναρκοθέτησης, τα οποία προετοίμαζαν ανάπτυξη ναρκών στα στενά του Ορμούζ. 

