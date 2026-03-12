Τραμπ: Νικήσαμε το Ιράν – Η επιχείρηση συνεχίζεται

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους μίλησε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη νικήσει το Ιράν, ενώ αποκάλυψε ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες ιρανικά πλοία που προετοίμαζαν ναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ.

Όπως συγκεκριμένα ανάφερε ο ανταποκριτής του Star στις Ηνωμένες Πολιτείες Δημήτρης Σουλτογιάννης στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων, μιλώντας σε υποστηρικτές του στο Κεντάκι, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η σύγκρουση ουσιαστικά είχε κριθεί από την πρώτη κιόλας ώρα της επιχείρησης, αν και ξεκαθάρισε ότι οι στρατιωτικές κινήσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε βέβαιος για την έκβαση των εξελίξεων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «κερδίσαμε». Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατιωτική επιχείρηση ξεκίνησε με τέτοια ένταση που – όπως είπε – «ο πόλεμος είχε τελειώσει από την πρώτη ώρα».

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει 28 ιρανικά πλοία ναρκοθέτησης, τα οποία προετοίμαζαν ανάπτυξη ναρκών στα στενά του Ορμούζ.