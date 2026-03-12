Ελένη Μενεγάκη: Σπόντα ή απλή σύμπτωση; - Το βιβλίο για τον τέλειο γάμο

Η ανάρτηση που είχε κάνει η παρουσιάστρια πριν μερικές εβδομάδες

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φήμες για χωρισμό της Ελένης Μενεγάκη και του Μάκη Παντζόπουλου μετά από 16 χρόνια σχέσης.
  • Η δημοσιογράφος Τζώρτζια Συρίχα αναφέρει κρίση στον γάμο τους.
  • Η Ελένη Μενεγάκη τηρεί σιγή ιχθύος σχετικά με την κατάσταση της σχέσης της.
  • Στις 8 Φεβρουαρίου, ανάρτησε φωτογραφία κρατώντας βιβλίο με τίτλο "Ο Τέλειος Γάμος", με τη λέξη "τέλειος" σβησμένη.
  • Η παρουσιάστρια δήλωσε ότι της άρεσε το βιβλίο, χωρίς να διευκρινίζει την κατάσταση της σχέσης της.

Σαν βόμβα έχει σκάσει η φήμη ότι η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος χωρίζουν μετά από 16 χρόνια σχέσης! 

Φυσικά, η παρουσιάστρια τηρεί σιγή ιχθύος. Η δημοσιογράφος Τζώρτζια Συρίχα υποστηρίζει πως υπάρχει έντονη φημολογία για κρίση στον γάμο της παρουσιάστριας με τον επιχειρηματία.

Μενεγάκη: Αγκαλιά με τον Παντζόπουλο στέλνει ευχές για τα Χριστούγεννα

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο στο Youweekly, η Ελένη Μενεγάκη φαίνεται πως περνά μια περίοδο απομάκρυνσης από τον σύζυγό της. Κανείς, ωστόσο, δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα, αν πρόκειται για μια κρίση στον γάμο τους ή απλώς για μία δύσκολη φάση που μπορεί να βιώσουν όλες οι μακροχρόνιες σχέσεις.

Ωστόσο, στις 8 Φεβρουαρίου η Ελένη Μενεγάκη είχε ανεβάσει μία φωτογραφία μέσα από το πλοίο στην οποία φαινόταν η ίδια να κρατά ένα βίβλιο με τίτλο: «Ο Τέλειος Γάμος» με τη λέξη τέλειος να είναι σβησμένη! 

«Στο πλοίο της επιστροφής με φωτογράφο την Μαρινα! Κι επειδή θα με ρωτήσετε κάποιοι για το βιβλίο, μου άρεσε πολύ», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στο συγκεκριμένο post.

Ελένη Μενεγάκη: Σπόντα ή απλή σύμπτωση; - Το βιβλίο για τον τέλειο γάμο

