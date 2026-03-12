Ελένη Μενεγάκη: Σπόντα ή απλή σύμπτωση; - Το βιβλίο για τον τέλειο γάμο

Σαν βόμβα έχει σκάσει η φήμη ότι η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος χωρίζουν μετά από 16 χρόνια σχέσης!

Φυσικά, η παρουσιάστρια τηρεί σιγή ιχθύος. Η δημοσιογράφος Τζώρτζια Συρίχα υποστηρίζει πως υπάρχει έντονη φημολογία για κρίση στον γάμο της παρουσιάστριας με τον επιχειρηματία.

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο στο Youweekly, η Ελένη Μενεγάκη φαίνεται πως περνά μια περίοδο απομάκρυνσης από τον σύζυγό της. Κανείς, ωστόσο, δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα, αν πρόκειται για μια κρίση στον γάμο τους ή απλώς για μία δύσκολη φάση που μπορεί να βιώσουν όλες οι μακροχρόνιες σχέσεις.

Ωστόσο, στις 8 Φεβρουαρίου η Ελένη Μενεγάκη είχε ανεβάσει μία φωτογραφία μέσα από το πλοίο στην οποία φαινόταν η ίδια να κρατά ένα βίβλιο με τίτλο: «Ο Τέλειος Γάμος» με τη λέξη τέλειος να είναι σβησμένη!

«Στο πλοίο της επιστροφής με φωτογράφο την Μαρινα! Κι επειδή θα με ρωτήσετε κάποιοι για το βιβλίο, μου άρεσε πολύ», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στο συγκεκριμένο post.