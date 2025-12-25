Μενεγάκη: Αγκαλιά με τον Παντζόπουλο στέλνει ευχές για τα Χριστούγεννα

Η παιχνιδιάρικη πινελιά στην κοινή τους φωτογραφία

Ελένη Μενεγάκη: Κι όμως... έχει μπάλα στο δέντρο της με το πρόσωπό της! / Βίντεο από την εκπομπή Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε απόλυτα χριστουγεννιάτικο mood μπήκε η Ελένη Μενεγάκη, επιλέγοντας φέτος να αφήσει στην άκρη τους έντονους επαγγελματικούς ρυθμούς και να αφιερώσει ποιοτικό χρόνο στην οικογένειά της.

Ελένη Μενεγάκη- Μάκης Παντζόπουλος: Ερωτευμένοι στις κερκίδες του ΟΑΚΑ

Η «βασίλισσα της TV», που έχει αποστασιοποιηθεί από την τηλεοπτική καθημερινότητα, παραμένει κοντά στο κοινό της μέσω των social media, μοιράζοντας αυθόρμητα στιγμιότυπα από τη ζωή της μακριά από τα πλατό.

Το βράδυ της Τετάρτης 24 Δεκεμβρίου, η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο. Στη φωτογραφία, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιά και χαμογελαστό, φορώντας σκούφους του Άγιου Βασίλη, ενώ η ίδια έδωσε μια παιχνιδιάρικη πινελιά στην εικόνα, επεξεργάζοντάς τη σε pop art αισθητική

Μενεγάκη & Λάτσιος μαζί για τον Άγγελο:Συγκίνηση στην ορκωμοσία στο Ναυτικό

 

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Με αυτή την ανάρτηση, η παρουσιάστρια έστειλε τις ευχές της στους διαδικτυακούς της φίλους, γράφοντας στη λεζάντα: «Με αγάπη και Χρόνια Πολλά!».

Αν και έχει απομακρυνθεί από τη μικρή οθόνη, η Ελένη Μενεγάκη φαίνεται πως συνεχίζει να απολαμβάνει τις καθημερινές χαρές και τις μικρές οικογενειακές στιγμές με τον Μάκη Παντζόπουλο, αναδεικνύοντας έναν πιο προσωπικό, ανθρώπινο και ζεστό εαυτό που αγαπά το κοινό της. Οι φωτογραφίες αυτές φέρνουν το χριστουγεννιάτικο κλίμα στο σπίτι της και μας θυμίζουν ότι, ακόμη κι εκτός τηλεόρασης, παραμένει κοντά στο κοινό της με τον πιο αυθεντικό τρόπο.

Ελένη Μενεγάκη: Το ιδιαίτερο στολίδι στο δέντρο της

Η Ελένη Μενεγάκη απολαμβάνει όσο τίποτα άλλο αυτήν την περίοδο, ενώ στολίζει το σπίτι της από νωρίς, συγκεκριμένα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου. Η διακόσμηση του προσωπικού της χώρου είναι πάντα μοναδική, αντικατοπτρίζοντας το υπέροχο γούστο της.

Η παρουσιάστρια έχει χριστουγεννιάτικη μπάλα με το... πρόσωπό της! /Φωτογραφία Instagram

Η παρουσιάστρια έχει χριστουγεννιάτικη μπάλα με το... πρόσωπό της! /Φωτογραφία Instagram

Πρόσφατα, η διάσημη παρουσιάστρια αποκάλυψε στους περισσότερους από ένα εκατομμύριο followers της το ιδιαίτερο στολίδι που κοσμεί το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο της: μια μπάλα με το πρόσωπό της.

ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
 |
ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
