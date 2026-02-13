Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος

Όσα δήλωσε ο δημοσιογράφος για τις τηλεοπτικές εκπομπές

13.02.26 , 10:20
Ακούστε το άρθρο
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Κολοκυθάς δήλωσε ότι η ραδιοφωνική συνεργασία του με τη Μαρία Αναστασοπούλου είναι άψογη, αλλά απέκλεισε ενδεχόμενη τηλεοπτική συνεργασία λόγω διαφορετικών εκπομπών.
  • Στο OPEN, ο Κολοκυθάς συνεργάζεται με τον Μάνο Νιφλή και τονίζει την ενημερωτική ταυτότητα του καναλιού.
  • Ανέφερε ότι η ψυχαγωγία στην ενημέρωση είναι θετική, αλλά απορρίπτει το infotainment.
  • Σχολίασε τις αλλαγές στο 'Καλημέρα Ελλάδα' και τις αποχωρήσεις στον ΑΝΤ1, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τον τρόπο που έγιναν.
  • Με χιούμορ αναφέρθηκε στη σχέση του με τα νούμερα τηλεθέασης, αποκαλύπτοντας ότι παρακολουθούν τα νούμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Ο Γιάννης Κολοκυθάς παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@Star και, μεταξύ άλλων, μίλησε για τη ραδιοφωνική συνεργασία του με τη Μαρία Αναστασοπούλου.

«Άψογη. Δώδεκα χρόνια κάνουμε “Τα Παιδιά της Αλλαγής”», δήλωσε στον Ηλία Σκουλά για τη ραδιοφωνική εκπομπή που παρουσιάζει με την πρώην σύντροφό του.

Μαρία Αναστασοπούλου: Η σχέση με τον πρώην σύντροφό της και ο νέος έρωτας!

Ήταν, ωστόσο, κατηγορηματικός για μια ενδεχόμενη τηλεοπτική συνεργασία με τη Μαρία Αναστασοπούλου: «Η κυρία Αναστασοπούλου έχει άλλη εκπομπή εδώ στον ΣΚΑΪ, εγώ έχω άλλη εκπομπή στο OPEN. Αυτά», αποκλείοντας το ενδεχόμενο να τους δούμε μαζί στην τηλεόραση. 

Μαρία Αναστασοπούλου: Η αποκάλυψη για τον χωρισμό από τον Γιάννη Κολοκυθά

Ο γνωστός δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη συνέχεια στον τηλεοπτικό παρτενέρ στο «Ώρα Ελλάδος», Μάνο Νιφλή, λέγοντας: «Ανοίγουμε το μαγαζί στο OPEN και κάνουμε πολύ ωραία παρέα, όσο μπορούμε καλύτερη, στους φίλους που μας επιλέγουν. Έχουμε ταιριάξει πολύ καλά με τον Μάνο Νιφλή. Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος στο OPEN είναι ενημέρωση. Θεωρώ ότι αυτή είναι και η ταυτότητα του καναλιού και το έχει συνδέσει έτσι και ο κόσμος. Πάντως, την ενημέρωση την επιλέγουν στο OPEN και αυτό εμάς μας αρέσει. Μας αρέσει και μας τιμά».

Σε ερώτηση του ρεπόρτερ για το αν αποτελεί νέα τακτική η ένταξη της ψυχαγωγίας στην ενημέρωση, απάντησε: «Καλό δεν είναι αυτό; Να είμαστε για όλα τα θέματα. Ούτε προσηλωμένοι ούτε να βάζουμε παρωπίδες. Μια χαρά. Μη μου πεις για το infotainment, μου τη δίνει το infotainment εμένα, δεν μπορώ. Κάνουμε κανονικές εκπομπές και, προφανώς, ο κόσμος θέλει να μάθει τα πάντα και να τα δει και με τη δική μας ματιά. Κι εμείς, με τη δική μας ματιά, βλέπουμε κάποια άλλα θέματα».

Γιάννης Κολοκυθάς: «Μου τη δίνει το infotainment»

Γιάννης Κολοκυθάς: «Μου τη δίνει το infotainment»

Και πρόσθεσε: «Όλοι το κάνουν πια. Δεν υπάρχει αυτό το infotainment όπως ξεκίνησε στην αρχή, που λέγαμε “θα κάνουμε και λίγο αυτό και λίγο από εκείνο”. Θα ασχοληθούμε και με θέματα που δεν ασχολούμασταν μέχρι τώρα. Και πολιτική, και διπλωματία, και διεθνή, και -προφανώς- θέματα που συζητά ο κόσμος».

Για τις αλλαγές στο «Καλημέρα Ελλάδα» και τη συνύπαρξη του Παναγιώτη Στάθη με τον Στέφανο Σίσκο, τόνισε: «Ένα ανδρικό δίδυμο. Να τους αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι πολύ φρέσκο ακόμη. Έχω δει αποσπάσματα, γιατί είναι απέναντι. Μια χαρά είναι».

«Να σου πω την αλήθεια, δε μου αρέσουν οι αποχωρήσεις, ειδικά όταν γίνονται τόσο σκληρά. Οι διοικούντες των καναλιών πολλές φορές γνωρίζουν τι κάνουν, άλλες φορές δεν γνωρίζουν. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει εδώ. Σε αυτή τη φάση, δεν μου άρεσε πολύ η αποχώρηση έτσι όπως έγινε, εν κινήσει. Από εκεί και πέρα το ξέρουν στον ΑΝΤ1, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για τον ΑΝΤ1».

Στο δίλημμα Στάθη-Νιφλή, ο δημοσιογράφος απάντησε διπλωματικά: «Άλλο δίδυμο με τον Παναγιώτη, άλλο δίδυμο με τον Μάνο».

Τέλος, μίλησε με χιούμορ για τη σχέση του με τα νούμερα τηλεθέασης: «Κάνεις πλάκα τώρα; Εννοείται. Στις 8:47 βάζουμε γυαλάκι πρεσβυωπίας για να βλέπουμε και διαβάζουμε τα νούμερα αναλυτικά. Στην κάμερα φαίνεται, δυστυχώς φαίνεται. Είμαστε στον αέρα, δεν έχουμε διάλειμμα, και σκύβουμε και οι δύο μαζί με τον Μάνο και διαβάζουμε διακριτικά τα νούμερα. Τι να κάνουμε;», αποκάλυψε.

