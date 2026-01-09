Μαρία Αναστασοπούλου: Η αποκάλυψη για τον χωρισμό από τον Γιάννη Κολοκυθά

Τη Μαρία Αναστασοπούλου φιλοξένησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή το πρωί της Παρασκευής στο Happy Day. Η δημοσιογράφος μίλησε μεταξύ άλλων για τον χωρισμό της από τον συνάδελφό της, Γιάννη Κολοκυθά.

«Είχα αυτή την απορία πώς θα είναι το μετά. Ήταν αδιανόητα εύκολο. Δεν ξέρω, ίσως επειδή με τον Γιάννη ταιριάζουμε πάρα πολύ και ως άνθρωποι… δηλαδή αυτή την εκπομπή την έχουμε χτίσει μαζί, είναι τώρα ο 12ος χρόνος. Είναι 12 ολόκληρα χρόνια και θέλω να σου πω ότι, αν με ρωτάς, μετά την εξέλιξη αυτή στη σχέση μας, λυθήκαμε ακόμη περισσότερο στην εκπομπή», εξομολογήθηκε η Μαρία Αναστασοπούλου.

«Ήμουν εγώ στον ΣΚΑΪ, ήρθε ο Γιάννης ως αρχισυντάκτης μου, στην αρχή αντιπαθούσαμε σφόδρα ο ένας τον άλλον, το ‘χω ξαναπεί. Τύπου “αυτή η κοπελίτσα τι είναι τώρα που θέλει να γίνει παρουσιάστρια;”, “αυτός ο κύριος που δε χαμογελάει τι ακριβώς θα κάνει στην εκπομπή αυτή που θα παρουσιάζω εγώ;”», είπε η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ.

Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν υπήρχε περίπτωση να μην είμαστε ο ένας στη ζωή του άλλου»

«Δεν κρατάει τη σχέση μου με τον Γιάννη στη ζωή μου η εκπομπή μας στο ραδιόφωνο. Και να μην υπήρχε η εκπομπή στο ραδιόφωνο, δεν υπήρχε περίπτωση να μην είμαστε ο ένας στη ζωή του άλλου. Αυτό από μόνο του δείχνει πόσο βαθιά είναι η σχέση που έχουμε… Σουηδική», τόνισε με χιούμορ η Μαρία Αναστασοπούλου, συμπληρώνοντας: «Φαντάζομαι πολλοί άνθρωποι μετά από έναν χωρισμό μπορεί ίσως να λένε ότι, αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, θα έκανα άλλα πράγματα. Δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Τίποτα, καθόλου».

Οι δυο δημοσιογράφοι υπήρξαν ζευγάρι τόσο στη ζωή όσο και στο ραδιόφωνο μιας και για μια σειρά ετών, από τον ΣΚΑΪ και ύστερα στον Real FM, αποτελούσαν τα Παιδιά της αλλαγής στην καθημερινή ζώνη. Μάλιστα, η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Γιάννης Κολοκυθάς ήταν ζευγάρι τα τελευταία 12 χρόνια.