Τα νέα Dacia Sandero, Sandero Stepway & Jogger: Τιμές

Συνεχίζοντας  το success story, η Dacia παρουσιάζει τα νέα Sandero, Sandero Stepway & Jogger προσφέροντας ακόμη καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, με μια αναλογία τιμής/χαρακτηριστικών που εξακολουθεί να αποτελεί πρότυπο στην αγορά.

 

Τα νέα μοντέλα διαθέτουν, επίσης, νέα προστατευτικά από το υλικό Starkle®, στα ‘φρύδια’ των φτερών, στα χαμηλά μέρη του αμαξώματος, και στα πλαίσια των προβολέων ομίχλης. Πρόκειται για ένα υλικό που ανακαλύφθηκε από τους μηχανικούς της Dacia και παράγεται από 20% ανακυκλωμένο πλαστικό. Χάρη σε αυτή τη σύνθεση το υλικό έχει μία σαγρέ εμφάνιση, με λευκά στίγματα. Το Starkle® χρησιμοποιείται ακατέργαστο και άβαφο, έχει μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα στην παραγωγή του και είναι λιγότερο ευάλωτο στις καθημερινές γρατζουνιές.

Εσωτερικό  σχεδιασμένο για μια ανετη καθημερινότητα 

Σε απόλυτη συνάφεια με την εξωτερική σχεδίαση, στο εσωτερικό ξεχωρίζουν οι νέοι αεραγωγοί στο ταμπλό, όπως και η φωτιστική υπογραφή, από το αντεστραμμένο 'T'. Το ταμπλό και οι μπροστινές πόρτες διαθέτουν νέες λεπτομέρειες σε μπλε ύφασμα στις εκδόσεις expression και μπλε denim στην έκδοση journey, αλλά και πιο ανθεκτικές υφασμάτινες ταπετσαρίες στα καθίσματα, το ταμπλό και τις πόρτες. 

Παράλληλα, τα νέα Sandero, Sandero Stepway και Jogger διατίθενται τώρα με ένα νέο σύστημα πολυμέσων με κεντρική οθόνη 10 ιντσών και δικτυωμένη πλοήγηση, καθώς και επαγωγικό φορτιστή smartphone (ανάλογα την έκδοση), ενώ ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών διαθέτει interface νέας σχεδίασης. Το σύστημα πολυμέσων Media Display με μεγαλύτερη οθόνη 10’ προσφέρει ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, ενώ το σύστημα Media Nav Live προσθέτει δικτυωμένη πλοήγηση, App Store και το σύστημα ήχου 3D της Arkamys.

Τέλος, όπως όλα τα μοντέλα Dacia, τα νέα Sandero, Sandero Stepway και Jogger, διαθέτουν το YouClip, ένα απλό, έξυπνο σύστημα για τη στερέωση, την ασφαλή και πρακτική τοποθέτηση μιας μεγάλης γκάμας ειδικών αξεσουάρ, σε κύρια σημεία μέσα στην καμπίνα επιβατών.

Νέος κινητήρας hybrid 155: η καλύτερη υβριδική τεχνολογία της Dacia

Το νέο full υβριδικό σύστημα κίνησης hybrid 155, μετά το Bigster όπου και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, διατίθεται πλέον και στο Jogger, αντικαθιστώντας το hybrid 140. Το full υβριδικό σύνολο hybrid 155 συνδυάζει έναν 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού 1,8 λίτρου 109 ίππων, δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν κινητήρα 50 ίππων και μια μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσης), μια μπαταρία 1,4 kWh (230V) και ένα αυτόματο ηλεκτρικό κιβώτιο ταχυτήτων με τέσσερις ταχύτητες για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και δύο ακόμα για τη λειτουργία με ηλεκτροκίνηση. Ο συνδυασμός αυτών των τεχνολογιών επιτυγχάνεται χάρη στη απουσία συμπλέκτη.

Το ισχυρό σύστημα κίνησης (155 ίπποι, ροπή 170 Nm) και το προηγμένο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων προσφέρουν μείωση έως και 10% στις εκπομπές ρύπων και την κατανάλωση καυσίμου, σε σύγκριση με το προηγούμενο Hybrid 140 του Jogger. Στην πόλη, το Jogger μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτροκίνητα για έως και 80% του χρόνου οδήγησης. Επιπρόσθετα, το αυτοκίνητο ξεκινά πάντα ηλεκτρικά.

Νέος turbo κινητήρας Eco-G 120: διπλού καυσίμου και με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 

Τα νέα Sandero, Sandero Stepway & Jogger στην έκδοση Eco-G 120 είναι πλέον διαθέσιμα με έναν νέο, πιο ισχυρό 3κύλινδρο turbo κινητήρα bi-fuel 1,2 λίτρου (120 αντί για 100hp), συνδυάζοντας για πρώτη φορά όλα τα πλεονεκτήματα του LPG, με αυτά ενός αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων. Με αυξημένη χωρητικότητα του ρεζερβουάρ υγραερίου στα 50lt (από 40lt), τα πλεονεκτήματα του LPG αξιοποιούνται ακόμα περισσότερο. Η αυτονομία σε οδήγηση με LPG αυξάνεται κατά 20%, ενώ η συνολική αυτονομία (βενζίνη και LPG) φτάνει τα 1.590 χλμ για το Sandero και τα 1.480 χλμ για τα Stepway & Jogger.

Νέος turbo κινητήρας TCe 100 στο Sandero

Ο 3κύλινδρος turbo βενζινοκινητήρας 1,0λ. που διατίθεται στο Sandero, αποδίδει πλέον 100 ίππους – αντί για τους 90 της προηγούμενης γενιάς – προσφέροντας αναβαθμισμένη αίσθηση στην καθημερινή οδήγηση, ενώ συνδυάζεται με 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.Τα νέα Sandero, Sandero Stepway και Jogger διαθέτουν στο βασικό εξοπλισμό όλα τα νέα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας: Automated Emergency Braking - Αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών και δικύκλων, Driver Monitoring System – Σύστημα ανίχνευσης απόσπασης προσοχής οδηγού με κάμερα. Για μεγαλύτερη οδηγική άνεσης και ασφάλεια διατίθεται ένα νέο πακέτο προαιρετικού εξοπλισμού που συνδυάζει την κάμερα περιμετρικής θέασης «Multiview» με High beam assist – Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μεσαίας σκάλας φώτων και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες. 

Η προσθήκη του έξυπνου πλήκτρου “My safety” παρέχει εύκολη πρόσβαση στη διαμόρφωση των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης.Τα νέα Dacia Sandero, Sandero Stepway και Jogger, διατίθενται αντίστοιχα από €15.950, €17.350 & €24.200, ενώ  πλαισιώνονται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο) και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια. 
 

