Άγιος Βαλεντίνος: Πώς βρέθηκαν λείψανά του στη Μυτιλήνη

Στις 14 Φεβρουαρίου τιμάται η μνήμη του Αγίου Βαλεντίνου. Αν και καθολικός Άγιος, λείψανά του βρίσκονται σε εκκλησία στη Μυτιλήνη.

Μέρος των λειψάνων του Αγίου βρίσκονται στην καθολική εκκλησία Φραγκοκλησιά της Μυτιλήνης από τις αρχές του 20ου αιώνα.

Μέχρι το 1990 βρίσκονταν στην Καθολική Εκκλησία της πόλης κάτω από την Αγία Τράπεζα όλα τα λείψανα του Αγίου. Το 1990 μεταφέρθηκαν στην Αθήνα από τον τότε εφημέριο της Καθολικής Εκκλησίας της Μυτιλήνης, φραγκισκανό μοναχό π. Τορκουάτο Μορίνη.

Λείψανα του Αγίου Βαλεντίνου φυλάσσονται σε καθολικό ναό της Μυτιλήνης / Φωτογραφία stonisi.gr

Κάποια τμήματα από αυτά τοποθετήθηκαν στο παρεκκλήσι του Τάγματος των Καπουτσίνων, το αφιερωμένο στους Αγίους Φραγκίσκο και Κλάρα, στην οδό Γκιλφόρδου 7 στην πλατεία Βικτωρίας στην Αθήνα και κάποια άλλα λέγεται πως στάλθηκαν στην έδρα της Καθολικής Εκκλησίας στη Ρώμη, από όπου και είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους στην Ανατολή πριν από δύο αιώνες.

Την Πέμπτη 12/2 η μνήμη του Αγίου τιμήθηκε με λαμπρότητα στη Φραγκοκλησιά, η οποία ήταν γεμάτη Έλληνες καθολικούς και Ευρωπαίους που ζουν στο νησί, αλλά και μετανάστες από τον καταυλισμό προσφύγων και μεταναστών στον Καρά Τεπέ. Ανάμεσά τους και πολλοί ορθόδοξοι που ήθελαν να τιμήσουν την ιστορία της πόλης τους.

Πώς βρέθηκαν τα λείψανα του Αγίου Βαλεντίνου στη Μυτιλήνη

Τα λείψανά του φυλάσσονταν αρχικά στην Εκκλησία και στις Κατακόμβες του Αγίου Βαλεντίνου, που κατά τον Μεσαίωνα υπήρξαν κέντρο για προσκύνημα των πιστών.

Αργότερα μεταφέρθηκαν σε ρωμαϊκούς ναούς. Η κάρα του που είναι στολισμένη με λουλούδια, εκτίθεται μέχρι σήμερα στη βασιλική της Σάντα Μαρία ιν Κοσμεντίν. Άλλα λείψανα βρίσκονται σε εκκλησίες της Ευρώπης, όπως στο Δουβλίνο.

Η κάρα του Αγίου Βαλεντίνου σε καθολική εκκλησία της Ρώμης / Φωτογραφία αρχείου AP (Alessandra Tarantino)

Ο Άγιος είχε ταφεί το 270 στις κατακόμβες της Αγίας Πρισκίλλας. Ο τάφος του εντοπίστηκε ξανά το 1815 και μέρος των λειψάνων δωρήθηκε σε ιερέα. Το 1907 τα λείψανα εμφανίστηκαν στη Μυτιλήνη, όπου φυλάχθηκαν στην Καθολική Εκκλησία («Φραγκοκλησιά»), κάτω από την Αγία Τράπεζα.

Το πιθανότερο σενάριο για το ταξίδι τους στη Μυτιλήνη τοποθετείται την περίοδο της ενετοκρατίας στο νησί. Τότε ήταν συνηθισμένο να διανέμονται λείψανα Αγίων σε εκκλησίες της Ευρώπης ως ιερά κειμήλια. Η μεταφορά αυτή αποδίδεται σε καθολικούς ιερωμένους που είχαν παρουσία στο νησί.

Ποιος ήταν ο Άγιος Βαλεντίνος

Ο Άγιος Βαλεντίνος ήταν χριστιανός ιερέας που έζησε στη Ρώμη τον 3ο αιώνα μ.Χ. και θεωρείται ο προστάτης των ερωτευμένων. Η μορφή του συνδέεται με θρύλους και ιστορίες που μπλέκουν την πίστη με τον ρομαντισμό.

Ο πιο γνωστός θρύλος τοποθετείται στην εποχή του Ρωμαίου αυτοκράτορα Claudius II Gothicus, όταν οι νέοι άνδρες φέρεται να απαγορευόταν να παντρεύονται, επειδή ο αυτοκράτορας πίστευε ότι οι άγαμοι ήταν καλύτεροι στρατιώτες. Ο Βαλεντίνος, όμως, συνέχισε να τελεί μυστικούς γάμους για ερωτευμένα ζευγάρια.

Όταν αυτό αποκαλύφθηκε, συνελήφθη και φυλακίστηκε. Σύμφωνα με την παράδοση, πριν την εκτέλεσή του έστειλε ένα γράμμα στην κόρη του δεσμοφύλακά του, υπογράφοντας «από τον Βαλεντίνο σου», φράση που θεωρείται ότι ενέπνευσε τα σημερινά ερωτικά μηνύματα.

Η μνήμη του τιμάται στις 14 Φεβρουαρίου, ημερομηνία που εξελίχθηκε στη γνωστή Valentine's Day (Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου). Η γιορτή συνδέθηκε με την αγάπη και τον ρομαντισμό κυρίως στον Μεσαίωνα, όταν επικράτησε η ιδέα ότι τα πουλιά αρχίζουν να ζευγαρώνουν στα μέσα Φεβρουαρίου.