Τζόυς Ευείδη: «Μετά τα 40 δεν υπάρχουν ρόλοι, μετράς όσο είσαι γκόμενα»

«Μετράς όσο είσαι γκόμενα», παραδέχτηκε στο Breakfast@Star

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τζόυς Ευείδη μίλησε για τον ηλικιακό ρατσισμό στο θέατρο, τονίζοντας ότι οι γυναίκες μετά τα 40 δεν έχουν πολλούς ρόλους.
  • Αναφέρθηκε στην έλλειψη προτάσεων για τηλεοπτική δουλειά, επισημαίνοντας ότι το επάγγελμα έχει ημερομηνία λήξης.
  • Η ηθοποιός χαρακτήρισε το θέατρο μη δημοκρατικό, προτείνοντας δικτατορική προσέγγιση στη διαδικασία παραγωγής.
  • Αναπόλησε τη συμμετοχή της στη σειρά 'Μεν και Δεν', περιγράφοντας την εποχή ως 'τρέλα' και πιο ελεύθερη.
  • Εξέφρασε τη ντροπή της να ζητήσει δουλειά, υπογραμμίζοντας την πίεση που νιώθει στον χώρο.

Στο θέατρο ΦΙΛΙΠ, όπου ανεβαίνει η παράσταση «Χάσαμε τη Θεία Στοπ», συνάντησε η κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και ο Ηλίας Σκουλάς την Τζόυς Ευείδη.

Τζόυς Ευείδη: «Το χειρότερο μου πράγμα είναι ο έρωτας»

Η Τζόϋς Ευείδη πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Χάσαμε τη θεία στοπ»

Η Τζόϋς Ευείδη πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Χάσαμε τη θεία στοπ»

Η καταξιωμένη ηθοποιός μίλησε, όπως πάντα χωρίς φίλτρο, για την πορεία της στην υποκριτική, τον ηλικιακό ρατσισμό, ενώ αποκάλυψε και την αγαπημένη της τηλεοπτική δουλειά.

Αρχικά, παραδέχτηκε πως ο χώρος του θεάτρου δεν είναι δημοκρατικός: «Κοίταξε να δεις, δεν είναι όλες οι παραστάσεις και όλοι οι θίασοι αγγελικά πλασμένοι. Έχω ζήσει περίεργες στιγμές, προσπάθησα να κάνω ότι δεν τις πολυκαταλαβαίνω. Η δουλειά μας μάλλον δεν είναι δημοκρατική. Δεν πρέπει να υπάρχει δημοκρατία στο θέατρο. Πρέπει να υπάρχει δικτατορία. Ένας αποφασίζει, όχι η ομάδα».

Eλληνίδα ηθοποιός: «Έθαψα τη μαμά μου και έκανα διπλή παράσταση»

«Τη μέρα που πήγα στην οδό Πειραιώς, στη σχολή του Εθνικού και είδα το όνομά μου στον κατάλογο ότι είχα περάσει. Αρχικά δεν ήθελα καν να γίνω ηθοποιός, ήθελα να κάνω θεωρητικά θεάτρου, αλλά ντ' άλλα. Και τώρα που μιλάμε, δεν το πιστεύω ότι είμαι τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Το θεωρώ μεγάλο επίτευγμα», πρόσθεσε για τη στιγμή που «σημάδεψε» την καριέρα της.

Η τηλεοπτική «Σταυρούλα» από τη σειρά «Το Καφέ της Χαράς» αποκάλυψε πως δε δέχεται πια τηλεοπτικές προτάσεις, σημειώνοντας ότι το επάγγελμα της ηθοποιού έχει ημερομηνία λήξης.

Τζόϋς Ευείδη για τις τηλεοπτικές προτάσεις: «Μπορεί να μην περνάει πια η μπογιά σου»

Τζόϋς Ευείδη για τις τηλεοπτικές προτάσεις: «Μπορεί να μην περνάει πια η μπογιά σου»

«Δεν έρχονται προτάσεις. Αν ερχόντουσαν, θα δούλευα. Δε σημαίνει ότι επειδή έχεις κάνει 10 καλές δουλειές θα δουλεύεις στο διηνεκές. Μπορεί να μην περνάει πια η μπογιά σου, πολύ απλά. Να μη χρειάζεσαι στους ρόλους. Έτσι κι αλλιώς, οι γυναίκες μετά τα 40 δεν πολυχρειαζόμαστε, ούτε υπάρχουν πολλοί ρόλοι να παίξουμε. Βασικά μετράς όσο είσαι γκόμενα. Μετά ο Θεός και η ψυχή σου».

«Ντρέπομαι να πάρω τηλέφωνο και να ζητήσω δουλειά», εξομολογήθηκε. 

Σε ερώτηση για τα remake, απάντησε: «Ρίσκο είναι αλλά γιατί όχι; Εμείς στο Καφέ της Χαράς περάσαμε πολύ ωραία πάντως. Μετά από τόσα χρόνια ήταν πολύ ωραία εμπειρία, πολύ συγκινητικό. Και μόνο που ζούσαμε όλοι ήτανε πολύ σπουδαίο».

Από τις σειρές στις οποίες έχει συμμετάσχει, οι Μεν και οι Δεν είναι αυτή που ξεχωρίζει, αναπολώντας εκείνη την εποχή της «τρέλας», όπως την αποκαλεί.

«Οι Μεν και οι Δεν είναι η πιο αγαπημένη μου, γιατί ήτανε τα roaring 90s που λένε, που ήταν η εποχή της τρέλας. Ήταν η εποχή ρε παιδί μου που χαιρόσουνα χωρίς ενοχές, που γελούσες χωρίς ενοχές, που έλεγες χοντράδες στο φίλο σου και ο φίλος σου ξερανότανε στα γέλια. Όσο πάμε γινόμαστε πιο συντηρητικοί, πιο ξενέρωτοι και με συγχωρείς και πιο κρυόκωλοι», τόνισε η Τζόυς Ευείδη στην τηλεοπτική της συνέντευξη.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

