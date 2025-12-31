Τζόυς Ευείδη: «Το χειρότερο μου πράγμα είναι ο έρωτας»

Η Τζόυς Ευείδη μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τον έρωτα, την αυτοκριτική που της ασκεί, αλλά και για επαγγελματικές επιλογές που, όπως παραδέχτηκε, έγιναν περισσότερο με το συναίσθημα παρά με τη λογική.

Αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή και στο πώς βιώνει τον έρωτα, η ηθοποιός εξήγησε πως της πήρε πολλά χρόνια για να καταλάβει ότι η συγκεκριμένη συναισθηματική κατάσταση δεν της λειτουργεί θετικά.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Το χειρότερο μου πράγμα είναι ο έρωτας. Μου πήρε πολλά χρόνια για να το καταλάβω. Δεν είμαι καλά όταν είμαι ερωτευμένη, δεν πετάω, σούρνομαι. Με πιάνουν όλα, πως δεν τα έχω κάνει σωστά και έπρεπε να τα έχω κάνει αλλιώς, σκέφτομαι πολύ και είναι λάθος. Δεν είμαι από αυτούς που με καμαρώνω».

Η ηθοποιός δεν δίστασε να μιλήσει και για την έντονη αυτοαμφισβήτηση που τη συνοδεύει, τονίζοντας πως όταν ερωτεύεται, αντί να νιώθει δημιουργική και δυνατή, εγκλωβίζεται σε σκέψεις και ενοχές, κάτι που, όπως παραδέχτηκε, την εξαντλεί ψυχολογικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Τζόυς Ευείδη στάθηκε στα λάθη που θεωρεί ότι έχει κάνει στη ζωή και την καριέρα της, παραδεχόμενη ότι αρκετές φορές έβαλε τον εαυτό της σε δεύτερη μοίρα, ειδικά όταν επρόκειτο για ανθρώπους του κοντινού της περιβάλλοντος. Μιλώντας για τις δουλειές που έχει προσφέρει χωρίς αμοιβή, ανέφερε: «Έχω κάνει πάρα πολλές βλακείες στη ζωή μου. Έχω κάνει “δώρα” κανονικά στη δουλειά. Δώρα του τύπου “έρχομαι να παίξω τζάμπα”. Όλοι τα έχουμε κάνει αυτά».

Στη συνέχεια, περιέγραψε πως πολλές από αυτές τις αποφάσεις προέκυψαν μέσα από τη γνωστή φράση που συχνά ακούγεται στον καλλιτεχνικό χώρο: «Δε χρειάστηκε να το πω αλλά είναι το γνωστό “θα μας κάνεις μια φιλική συμμετοχή;” και επειδή είναι κάποιος φίλος προφανώς σε μια δουλειά και δεν θες να τον στενοχωρήσεις, την κάνεις πολύ απλά».

Η ίδια παραδέχτηκε ότι, εκ των υστέρων, σε κάποιες περιπτώσεις ένιωσε πως αυτή η καλή της διάθεση αξιοποιήθηκε με λάθος τρόπο:

«Ε, λίγο αισθάνεσαι ότι σε έχουν εκμεταλλευτεί αλλά τι να κάνουμε τώρα;».

Κλείνοντας τη συζήτηση, η Τζόυς Ευείδη μίλησε για τη δυσκολία της στις επαγγελματικές διαπραγματεύσεις, εξηγώντας πως δεν της ταιριάζει ο ρόλος του ανθρώπου που πρέπει να διεκδικήσει και να θέσει όρια: «Δεν έχω χειρότερο από το να διαπραγματεύομαι τα deals, είναι τραγικό. Θα ήθελα έναν μάνατζερ στο εξωτερικό αλλά εδώ, τι; Μάνατζερ στο χωριό;».

Με την ειλικρίνειά της και την αυτοκριτική της διάθεση, η Τζόυς Ευείδη απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί ξεχωρίζει όχι μόνο ως ηθοποιός, αλλά και ως άνθρωπος που δεν φοβάται να μιλήσει ανοιχτά για τις αδυναμίες και τα λάθη του.