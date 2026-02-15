Αττική Οδός: Σε ποιες εισόδους συνεχίζεται ο ολικός αποκλεισμός μέχρι 22/2

Θα συνεχισθεί μέχρι τις 22/2/2026 τα ξημερώματα ο ολικός αποκλεισμός συγκεκριμένων εισόδων της Αττικής Οδού στα δυτικά προάστια της Αθήνας λόγω έκτακτων εργασιών βαριάς συντήρησης σήραγγας.

Συγκεκριμένα η Τροχαία Αττικής ανακοίνωσε ότι λόγω της περαιτέρω παράτασης των έκτακτων εργασιών βαριάς συντήρησης της σήραγγας «Λιοσίων», ο ολικός αποκλεισμός των κάτωθι κλάδων εισόδου στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής, θα συνεχιστεί έως και την 06.00’ ώρα της 22-2-2026, ως εξής:

-Μάνδρας (κόμβος 1).

-Μαγούλας (κόμβος 2).

-Ασπρόπυργου (κόμβος 4).

-Αιγάλεω (κόμβος 5).

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία λόγω του αποκλεισμού εισόδων της Αττικής Οδού

Κατά τη διάρκεια των ως άνω αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

-Στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Κέντρο: μέσω Λεωφόρου Αθηνών.

-Στην κατεύθυνση προς Λαμία: μέσω Λεωφόρου Αθηνών και Λεωφόρο Κηφισού (προς Λαμία).

-Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφόρο Αθηνών και Λεωφόρο Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).

Επισημαίνεται ότι το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου μέχρι και την έξοδο Ασπροπύργου (κόμβος 4), προορίζεται για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των οχημάτων που επιθυμούν να κινηθούν προς την περιοχή του Θριασίου.

«Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την σήμανση που έχει τοποθετηθεί στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου πριν τις εισόδους της Αττικής Οδού και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τροχονόμων» καταλήγει η ανακοίνωση της Τροχαίας.

