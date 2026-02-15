TractioN: Όσα είπε ο Αναστάσης Ροϊλός στον Κώστα και την Ινώ Στεφανή

Ο ηθοποιός οδήγησε το ολοκαίνουριο MAZDA 6e

TractioN: Όσα είπε ο Αναστάσης Ροϊλός στον Κώστα και την Ινώ Στεφανή
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το TractioN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αναστάσης Ροϊλός, γνωστός από τις σειρές 'Άγριες Μέλισσες' και 'Η Μάγισσα', είναι αθλητής ξιφασκίας από το 2013.
  • Στη συνέντευξη του στο TractioN, μίλησε για την ψυχολογία της οδήγησης και την αίσθηση που δίνει η μοτοσυκλέτα.
  • Αναφέρθηκε στη σημασία του road trip και του αγώνα Dakar για την ψυχική υγεία.
  • Εξέφρασε την εκτίμηση του για την αισθητική και τη φιλοσοφία της Mazda, με αναφορές στην εμπειρία του στο Τόκιο.
  • Περιέγραψε την οδήγηση ως μια διαρκή κίνηση και εξέλιξη, χωρίς στασιμότητα.

Οι πιο πολλοί τον μάθαμε από την εξαιρετική ερμηνεία του στις Άγριες Μέλισσες, υποδυόμενος τον «Νικηφόρο», γιο του αδίστακτου Δούκα Σεβαστού που έπαιζε ο Λεωνίδας Κακούρης και φυσικά με τον ρόλο του στη σειρά Η Μάγισσα, όπου υποδυόταν τον «Αντρέι Σιντόροφ». Μάλιστα, από το 2013 είναι αθλητής ξιφασκίας. Ο λόγος για τον Αναστάση Ροϊλό που βρέθηκε στο τιμόνι του TractioN

TractioN: Όσα είπε ο Αναστάσης Ροϊλός στον Κώστα και την Ινώ Στεφανή

«Το warm-up που ήθελα να σου κάνω σήμερα αλλά δε μας το επέτρεψε ο καιρός, ήθελα να φέρω σπάθες, θεατρικές, και να κάνουμε μία μονομαχία. Λίγο έκανα στη Δραματική...», είπε στον ηθοποιό η Ινώ Στεφανή. «Κι εγώ μέσα από τη σχολή τη γνώρισα, αλλά μου άρεσε πολύ και κάπως ταιριάξαμε και με τον καθηγητή μου, οπότε μετά με έστειλε εκείνος στον Ηρακλή...», αποκάλυψε ο πρωταγωνιστής της σειράς του Alpha, Μπαμπα σ' αγαπώ.

Διαβάζει έναν άνθρωπο πιο εύκολα όταν τον έχεις απέναντί σου και του μιλάς ή τον ψυχολογεί από τον τρόπο που οδηγεί; «Και τα δύο. Η οδήγηση ίσως είναι τα υποσυνείδητα μηνύματα. Μιλάει και τα λέει όλα σωστά και όπως πρέπει και ξαφνικά τον βλέπεις, οδηγεί κι είναι απρόσεκτος. Πάντως για τη μηχανή είναι τόσο διαφορετικό από το αυτοκίνητο. Δηλαδή στη μηχανή, από το τι οδηγεί, πώς οδηγεί και τα λοιπά, καταλαβαίνεις τη φιλοσοφία του για τη ζωή, πόσο αγαπάει τη μοτοσυκλέτα...», απάντησε ο Αναστάσης.

TractioN: Όσα είπε ο Αναστάσης Ροϊλός στον Κώστα και την Ινώ Στεφανή

Η καλύτερη ψυχοθεραπεία για εκείνον είναι ένα road trip με τη μηχανή ή να ερμηνεύει πάνω στη σκηνή έναν ρόλο που είναι όνειρο ζωής για εκείνον; «Νομίζω είναι και τα δύο πολύ σημαντικά κομμάτια της ψυχικής υγείας μας», απάντησε Στη συνέχεια η Ινώ τον ρώτησε: «Η ζωή σου, είναι ένα road trip με μηχανή ή είναι ένας αγώνας Dakar; Πώς το αντιμετωπίζεις;». «Νομίζω είναι και τα δύο. Μπορείς να βρεις την ηρεμία, την απόλαυση και τα καινούργια πράγματα που βλέπεις στο touring, αλλά και σε έναν αγώνα Dakar έχεις την αδρεναλίνη, έχεις την ταχύτητα, έχεις τις γρήγορες αποφάσεις σε πολύ σύντομο χρόνο, νομίζω είναι όλα κομμάτια της ζωής και κάπως τα χρειαζόμαστε», της είπε.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός οδήγησε με τον Κώστα Στεφανή το MAZDA 6e, σχολιάζοντας: «Η αίσθηση, ακόμα κι όταν είναι ακίνητο το όχημα, οι γραμμές του να δίνουν την αίσθηση της ζωντάνιας και της κίνησης. Το οποίο είχανε και στα αρχαιοελληνικά αγάλματα. Μια διαχρονική ας πούμε σκέψη, που δεν είναι μόνο αισθητική. Δηλαδή έχει να κάνει γενικά με τον τρόπο, νομίζω, που πρέπει να αντιμετωπίζεις τα πράγματα. Δεν υπάρχει στασιμότητα».

TractioN: Όσα είπε ο Αναστάσης Ροϊλός στον Κώστα και την Ινώ Στεφανή

«Έχω πάει Τόκιο. Έχω πάει πολλές φορές στο Τόκιο. Πηγαίνω κάθε χρόνο πλέον, από το '17 πηγαίνω σχεδόν κάθε χρόνο. Άλλο πράγμα. Πρέπει να πάρουμε πράγματα από τους Ιάπωνες στο θέμα της συμβίωσης σε μία μεγάλη πόλη, στο θέμα της συμπεριφοράς...», αποκάλυψε σε σχέση με την «καταγωγή» της Mazda.

«Διαβάζοντας λίγο για το όχημα πριν συναντηθούμε, είδα το εσωτερικό του κι είπα "Αυτό θα είναι το εσωτερικό;". Είναι πανέμορφο». σχολίασε ο ηθοποιός, προσθέτοντας: «Επειδή είμαι της μοτοσυκλέτας περισσότερο, το αυτοκίνητο είναι και λίγο πολυτέλεια. Και με έναν τρόπο πέρα από την άνεση, που πρέπει να την εκμεταλλευτείς στο έπακρο, θεωρώ ότι ξέρεις, κάπως δένουν όλα μαζί. Το στιλ, η άνεση...».

Δείτε όλα τα επεισόδια του TractioN

TRACTIOΝ
 |
ΜΠΑΜΠΑ, Σ’ ΑΓΑΠΩ
 |
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΪΛΟΣ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
 |
ΙΝΩ ΣΤΕΦΑΝΗ
 |
MAZDA 6E
