Νεκρός βρέθηκε 24χρονος στο σπίτι του στη Λακωνία

Εργάτης γης από το Νεπάλ

Ελλαδα
Πηγή: spartanews.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
ασθενοφόρο ΕΚΑΒ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός βρέθηκε 24χρονος εργάτης γης από το Νεπάλ στη Γλυκόβρυση Λακωνίας.
  • Οι συγκατοικοί του ειδοποίησαν τις αρχές όταν τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του.
  • Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, αναμένονται τα αποτελέσματα ιατροδικαστικής εξέτασης.

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου, περίπου στις 7 μ.μ., ένας 24χρονος εργάτης γης, καταγωγής από το Νεπάλ, στο σπίτι όπου διέμενε στη Γλυκόβρυση του Δήμου Ευρώτα, στη Λακωνία, σύμφωνα με το spartanews.gr.   

Λακωνία: Σορός άνδρα σε παραλία - Ερευνάται αν είναι ο αγνοούμενος ψαράς

Τις αρχές ειδοποίησαν οι τρεις συγκατοικοί του, επίσης υπήκοοι Νεπάλ, όταν επέστρεψαν στην οικία μετά το πέρας των αγροτικών εργασιών που εκτελούσαν στην περιοχή και τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του.

Διάσωση 13χρονης που έπεσε σε πηγάδι στις Κροκεές Λακωνίας

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 24χρονο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε και τυπικά ο θάνατός του.

Λακωνία: Σορός άνδρα σε παραλία - Ερευνάται αν είναι ο αγνοούμενος ψαράς

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν μετά τη διενέργεια της ιατροδικαστικής εξέτασης.
 

ΝΕΚΡΟΣ 24ΧΡΟΝΟΣ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΝΕΠΑΛ
ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΗΣ
