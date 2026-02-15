Πέθανε η Άννα Μπενάκη Ψαρούδα - Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής

«Έφυγε» σε ηλικία 92 ετών

Πολιτικη
Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο του Star 15/2/26
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε η Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα σε ηλικία 92 ετών, η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών.
  • Υπήρξε σημαντική πολιτική και νομική προσωπικότητα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 1981 έως το 2009.
  • Διετέλεσε Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού και Δικαιοσύνης, και Πρόεδρος της Βουλής από το 2004 έως το 2007.
  • Είχε πλούσια ακαδημαϊκή καριέρα και συνεργάστηκε με διεθνείς οργανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη θλίψη του και τόνισε την παρακαταθήκη που αφήνει στην πολιτική και επιστήμη.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 92 ετών η Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και πρώτη γυναίκα που εξελέγη Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Η εκλιπούσα, υπήρξε εμβληματική μορφή της πολιτικής και της νομικής ζωής της χώρας.

Ποια ήταν η  Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα

Γεννημένη στην Αθήνα, κόρη του Ναυάρχου Ευαγγέλου Ψαρούδα και σύζυγος του ιστορικού της φιλοσοφίας Λίνου Μπενάκη, αποφοίτησε από το Αμερικανικό Κολλέγιο Θηλέων και έλαβε πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1957. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βόννη και την Κολωνία, όπου το 1961 αναγορεύθηκε διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου και εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μαξ-Πλάνκ.

Διένυσε πλήρη πανεπιστημιακή καριέρα στη Νομική Σχολή Αθηνών, διδάσκοντας Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία, ενώ καθοδήγησε δεκάδες διδακτορικές διατριβές στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Από το 1981 έως το 2009 υπηρέτησε ως βουλευτής Α΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, κατείχε θέσεις Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού και Δικαιοσύνης, και διετέλεσε Πρόεδρος της Βουλής από το 2004 έως το 2007.

Πέθανε η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη σε ηλικία 92 ετών - Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής

Κατά την Προεδρία της Βουλής, ανέδειξε την κοινοβουλευτική διπλωματία, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε κοινοβούλια όλου του κόσμου και δίνοντας ιδιαίτερη μέριμνα στον απόδημο Ελληνισμό. Συνεργάστηκε με διεθνείς οργανισμούς και εκπροσώπησε τη χώρα στη διαμόρφωση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, υπήρξε δικηγόρος με ειδίκευση σε ποινικές υποθέσεις και εκδιδόμενα συγγράμματα στον χώρο του Ποινικού Δικαίου και της Ποινικής Δικονομίας. Από το 1976 διηύθυνε το επιστημονικό περιοδικό «ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» και το 2010 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Μιλούσε και έγραφε γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά, αφήνοντας πλούσια παρακαταθήκη στη νομική επιστήμη και την πολιτική ζωή της Ελλάδας.

Μητσοτάκης: «Αποχαιρετώ με θλίψη και σεβασμό την Άννα Ψαρούδα - Περνά τώρα στην Ιστορία» 

Την θλίψη του εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 92 ετών.

«Μαζί με όλους τους Έλληνες και κάθε Νεοδημοκράτη αποχαιρετώ με θλίψη και σεβασμό την Άννα Ψαρούδα. Την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Βουλής, αλλά και την πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε της Ακαδημίας Αθηνών. Μία ξεχωριστή νομική προσωπικότητα. Και μία Ελληνίδα που επί χρόνια τίμησε την Αθήνα ως βουλευτής και τη χώρα μας ως υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια», ανέφερε σε ανάρτηση ο πρωθυπουργός.

Και συνέχισε: «Η Άννα περνά, τώρα, στην Ιστορία έχοντας αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά της στην επιστήμη και στη δημόσια ζωή. Ταυτόχρονα, όμως, περνά και στη μνήμη όλων ως υπόδειγμα πολιτικού και διανοούμενου. Με έγκυρες και τεκμηριωμένες θέσεις, ηθική στάση και μετριοπαθή συμπεριφορά. Με σταθερή επιδίωξη την ενότητα και τη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είμαστε τυχεροί όσοι συνεργαστήκαμε μαζί της, καθώς η ευγενική μορφή και οι πολύτιμες σκέψεις της θα μας συνοδεύουν για πάντα. Γιατί η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη μας αφήνει πλούσια παρακαταθήκη: την εθνική προσήλωση, την παραταξιακή συνέπεια και την αθόρυβη προσφορά. Μία αληθινή Κυρία της πολιτικής, της επιστήμης και της κοινωνικής δράσης. Η σκέψη μου είναι κοντά στην οικογένεια και τους αμέτρητους φίλους της», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ
