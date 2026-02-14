Κατερίνα Καραβάτου: «Σκέφτομαι και αν κάνω κακό στα παιδιά μου;»

Σε μια σπάνια εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή προχώρησε η Κατερίνα Καραβάτου το πρωί του Σαββάτου στο Σαββατοκύριακο Παρέα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με την Έλλη Κοκκίνου.

Με αφορμή την ημέρα των ερωτευμένων, αναφέρθηκε στις επιλογές που έχει κάνει, τονίζοντας πώς η μητρότητα την έχει επηρεάσει και συνεχίζει να την επηρεάζει μέχρι σήμερα.

Η Κατερίνα Καραβάτου είπε αρχικά: «Επειδή είναι του Αγ. Βαλεντίνου κάναμε μια κουβέντα για το πώς ερωτεύεται κάποιος που είναι μεγαλύτερος από την ηλικία των 20. Στην ηλικία που είμαι εγώ πιστεύω ότι έτσι και πάθω καμιά κατραπακιά θα είναι πιο ισχυρή γιατί θα είναι πιο συνειδητή».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις προσωπικές της επιλογές, λέγοντας: «Έχει να κάνει με το αν μια γυναίκα έχει παιδιά ή δεν έχει. Εμένα αυτό με περιορίζει, πολύ συνειδητά το λέω. Όχι ότι είμαι δυστυχής ή κάτι τέτοιο αλλά καταλαβαίνεις…».

Και συμπλήρωσε σε διαφορετικό σημείο: «Στα χρόνια αυτά, βέβαια εσύ είσαι μόνη πιο πολλά χρόνια απ’ όσα είμαι εγώ, εγώ έχω κάνει αυτές τις επιλογές. Είπα όχι. Παρόλο που ήθελα, πήγα πίσω. Σκέφτομαι αν κάτι συμβεί με κάποιον άλλον άνθρωπο, και αν κάνω κακό στα παιδιά μου; Αν γνωρίσουν κάποιον τα παιδιά μου και πώς θα το εκλάβουν», με την τραγουδίστρια να μη συμφωνεί μαζί της.

Θυμίζουμε ότι η Κατερίνα Καραβάτου υπήρξε παντρεμένη με τον Κρατερό Κατσούλη. Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του το καλοκαίρι του 2021, έπειτα από 10 χρόνια γάμου και την απόκτηση δύο παιδιών, διατηρώντας έκτοτε πολιτισμένη σχέση και εστιάζοντας στην ανατροφή τους. Ο χωρισμός ήταν συναινετικός, με την επιτυχημένη παρουσιάστρια να αναφέρει ότι αισθάνθηκε αποτυχία, αλλά και αμοιβαία κατανόηση, ενώ ο καταξιωμένος ηθοποιός τόνισε την ειλικρινή επικοινωνία με τα παιδιά.