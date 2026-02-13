Σωτήρης Κοντιζάς: Το ταξίδι στην Ιαπωνία με τη σύζυγo και τα παιδιά του

Οι εικόνες, η κουλτούρα και οι γεύσεις που μας «μετέφερε» ο chef

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Instastory του Σωτήτη Κοντιζά από το ταξίδι τους στην Ιαπωνία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σωτήρης Κοντιζάς ταξίδεψε στην Ιαπωνία με τη σύζυγό του Δέσποινα και τα τρία παιδιά τους.
  • Η οικογένεια επισκέφθηκε το Τόκιο και εξερεύνησε παραδοσιακές αγορές και τοπικά εδέσματα.
  • Ο Σωτήρης έχει διπλή καταγωγή, με πατέρα Έλληνα και μητέρα Ιαπωνέζα, γεγονός που προσθέτει συναισθηματική αξία στο ταξίδι.
  • Ο γνωστός chef μοιράστηκε τις εμπειρίες του μέσω social media, αναδεικνύοντας την ιαπωνική κουζίνα.
  • Το ταξίδι προσφέρει στα παιδιά του την ευκαιρία να γνωρίσουν τον τόπο καταγωγής του πατέρα τους.

Στην Ιαπωνία μαζί με τη σύζυγό του, Δέσποινα και τα τρία παιδιά τους, την Αριάννα - Τσιχίρο, τον Κένζι και την Ολίβια - Ιζούμι, ταξίδεψε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

MasterChef: Η απουσία του Σωτήρη Κοντιζά και η ατάκα του Κουτσόπουλου

Ο αγαπημένος chef- κριτής του MasterChef έχει διπλή καταγωγή, με τον πατέρα του να κατάγεται από την Ελλάδα και τη μητέρα του από την Ιαπωνία, ενώ γεννήθηκε στην Αθήνα. Αντιλαμβανόμαστε επομένως ότι για τον Σωτήρη Κοντιζά το ταξίδι αυτό είχε και έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, καθώς αποτελεί μια ευκαιρία να έρθουν τα παιδιά του σε επαφή με τον τόπο του.

Η Ιαπωνία είναι μία χώρα με ξεχωριστή κουλτούρα και βαθιά γαστρονομική παράδοση και ο γνωστός chef προσπάθησε να μας δώσει μία εικόνα για τις γεύσεις τους μέσα από τα social media και τις αναρτήσεις τους.

Η οικογένεια επισκέφθηκε το Τόκιο, όπου περιηγήθηκε σε παραδοσιακές αγορές, δοκίμασε τις τοπικά εδέσματα, και γνώρισε από κοντά τη φιλοσοφία της ιαπωνικής κουζίνας. 

Δες τις αναρτήσεις του Σωτήρη Κοντιζά από την Ιαπωνία:

 

Σωτήρης Κοντιζάς: Το ταξίδι στην Ιαπωνία με τη σύζυγo και τα παιδιά του

Σωτήρης Κοντιζάς: Το ταξίδι στην Ιαπωνία με τη σύζυγo και τα παιδιά του

Σωτήρης Κοντιζάς: Το ταξίδι στην Ιαπωνία με τη σύζυγo και τα παιδιά του

Σωτήρης Κοντιζάς: Το ταξίδι στην Ιαπωνία με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους – Φωτογραφίες

Σωτήρης Κοντιζάς: Το ταξίδι στην Ιαπωνία με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους – Φωτογραφίες

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
