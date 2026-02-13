Σωτήρης Κοντιζάς: Το ταξίδι στην Ιαπωνία με τη σύζυγo και τα παιδιά του

Στην Ιαπωνία μαζί με τη σύζυγό του, Δέσποινα και τα τρία παιδιά τους, την Αριάννα - Τσιχίρο, τον Κένζι και την Ολίβια - Ιζούμι, ταξίδεψε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Ο αγαπημένος chef- κριτής του MasterChef έχει διπλή καταγωγή, με τον πατέρα του να κατάγεται από την Ελλάδα και τη μητέρα του από την Ιαπωνία, ενώ γεννήθηκε στην Αθήνα. Αντιλαμβανόμαστε επομένως ότι για τον Σωτήρη Κοντιζά το ταξίδι αυτό είχε και έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, καθώς αποτελεί μια ευκαιρία να έρθουν τα παιδιά του σε επαφή με τον τόπο του.

Η Ιαπωνία είναι μία χώρα με ξεχωριστή κουλτούρα και βαθιά γαστρονομική παράδοση και ο γνωστός chef προσπάθησε να μας δώσει μία εικόνα για τις γεύσεις τους μέσα από τα social media και τις αναρτήσεις τους.

Η οικογένεια επισκέφθηκε το Τόκιο, όπου περιηγήθηκε σε παραδοσιακές αγορές, δοκίμασε τις τοπικά εδέσματα, και γνώρισε από κοντά τη φιλοσοφία της ιαπωνικής κουζίνας.

Δες τις αναρτήσεις του Σωτήρη Κοντιζά από την Ιαπωνία: