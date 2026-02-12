Κατερίνα Βρανά: Η ιστορία της stand up comedian που δεν το έβαλε κάτω

Η Κατερίνα Βρανά ήταν ένα από τα τρία πρόσωπα που παρουσίασαν τον Α΄ημιτελικό «Sing for Greece», για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στoν διαγωνισμό της Eurovision στη Βιέννη τον Μάιο του 2026.

Η δημοφιλής stand up comedian, καθισμένη στο αναπηρικό της αμαξίδιο, βρισκόταν ανάμεσα στον Γιώργο Καπουτζίδη και την Μπέττυ Μαγγίρα κι έκλεψε τις εντυπώσεις με το χιούμορ της και τη θετική της ενέργεια.

«Ο στόχος ήταν να φτιαχτεί ένα σφιχτό, γρήγορο, μουσικό πρόγραμμα, που θα κρατήσει maximum δύο ώρες», είπε στο κοινό η Μπέττυ Μαγγίρα. «Ναι κι αφού το αποφάσισαν αυτό, πήραν εμένα τηλέφωνο να το παρουσιάσω. Γι’ αυτό μη μου αγχώνεστε, θα έχουμε τελειώσει σε 4,5 – 5 ωρίτσες», απάντησε η Κατερίνα Βρανά κι όλοι ξέσπασαν σε γέλια.

Κατερίνα Βρανά/ studio panoulis

Η σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της η Κατερίνα Βρανά, το 2017, δεν επηρέασε μόνο την κίνησή της. Είχε αντίκτυπο στην ομιλία και την όρασή της.

Η ίδια είχε πει στο Breakfast@Star, πριν από μερικές μέρες, ότι ενθουσιάστηκε όταν ο Γιώργος Καπουτζίδης της πρότεινε να συμπαρουσιάσουν τον ημιτελικό. «Δεν έχω μία αναπηρία, έχω άπειρες. Έχω τα πάντα. Δε βλέπω καλά, δε μιλάω καθαρά, είμαι σε αμαξίδιο. Μπράβο στην ΕΡΤ!», είπε με χαρά και ενθουσιασμό η κωμικός.

Ποια είναι η Κατερίνα Βρανά - Το βιογραφικό της

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα

Σπούδασε υποκριτική στο Λονδίνο

Ξεκίνησε το stand-up comedy το 2009

Έχει κάνει παραστάσεις στα αγγλικά και τα ελληνικά σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αυστραλία

Το 2016 αναδείχθηκε 3η στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό stand-up comedy «Το Πιο Αστείο Άτομο στον Κόσμο» (Laugh Factory)

Το CNN την έχει κατατάξει στη λίστα με τις δεκατρείς καλύτερες γυναίκες κωμικούς παγκοσμίως

Οι σόλο παραστάσεις της «Φέτα Με Την Βασίλισσα» και «About Sex» έχουν αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές

Eίναι συνιδρύτρια του Angel Comedy στο Λονδίνο (2010) και του Gazi Comedy Club στην Αθήνα

Έχει συνεργαστεί με το BBC και το Channel 4

Κατερίνα Βρανά: Η σοβαρή περιπέτεια υγείας

Eίναι αξιοθαύμαστο πως η Κατερίνα Βρανά, η οποία κινδύνευσε να χάσει τη ζωή της, έχει μετατρέψει τη σοβαρή περιπέτεια υγείας της και τις δυσκολίες που αυτή της επέφερε σε πηγή αισιοδοξίας. Είναι επαγγελματίας, δε χάνει το χιούμορ της και μιλά ανοιχτά για την αναπηρία της.

Τον Απρίλιο του 2017 βρισκόταν στη Μαλαισία σε φεστιβάλ για stand up comedy, όταν έπαθε σηψαιμικό σοκ και έμεινε σε κώμα για μεγάλο διάστημα.

Κατερίνα Βρανά στη δημόσια συζήτηση με θέμα-«Αναπηρία και ισότητα: προκλήσεις και προοπτικές», το 2024/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Το 2017 σχεδόν πέθανα. Διάτρηση εντέρου, που οδήγησε σε σηψαιμία και σηψαιμικό σοκ, αλλά δεν πέθανα. Αυτό άφησε πάρα πολλά κατάλοιπα. Η αναπηρία δεν είναι κάτι κακό, είναι μία κατάσταση. Συνέβη κι αυτό. Δεν είναι ανάγκη να κρυβόμαστε από αυτό κι από τη λέξη αναπηρία. Νομίζω ότι η πολιτεία κι η κοινωνία έχει αρχίσει λίγο να κινείται όχι μόνο στην αποδοχή αλλά και την ένταξη ανθρώπων με δυσκολίες στην καθημερινή ζωή» είχε πει η Κατερίνα Βρανά, το 2021.

«Από τότε που αρρώστησα δεν μπορούν να συντονιστούν οι φωνητικές χορδές μου. Στην παράσταση "Σχεδόν πέθανα" θα δείτε μία κωμική εξιστόρηση της περιπέτειας της υγείας μου. Πήγα να πεθάνω στην πόλη Malacca στην Μαλαισία. Ήμουν σε κώμα και ψιλοπέθαινα. Τους τρεις μήνες που κινδύνευσε η ζωή μου, έβλεπα ότι κάνω γιόγκα. Ήμουν σε κώμα και τους άκουγα να λένε "πολύ δύσκολη η κατάσταση" και εγώ σκεφτόμουν τι υπερβολάρες, σιγά τα λάχανα!», είχε εξομολογηθεί η Κατερίνα Βρανά, το 2022.

«Ήμουν παράλυτη από τον λαιμό και κάτω και τυφλή, όταν τυφλώθηκα μου χάλασε το κέφι για καμία εβδομάδα. Δεν είχα καταλάβει ακριβώς πόσο σοβαρό πρόβλημα υγείας είχα, έναν χρόνο μετά το κατάλαβα», είχε συμπληρώσει στην ίδια συνέντευξη.