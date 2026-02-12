Δασμός 3 ευρώ για κάθε κατηγορία αντικειμένου από Shein ή Temu - Παράδειγμα

Η απόφαση για τα μικρά δέματα που εισέρχονται στην Ε.Ε.

Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Richard Drew)
Δασμός 3 Ευρώ Για Κάθε Μικρό Δέμα Shein - Temu από 1/7
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Συμβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες τελωνειακών δασμών για μικρά δέματα που εισέρχονται στην ΕΕ μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.
  • Από 1η Ιουλίου 2026, θα επιβάλλεται δασμός 3 ευρώ ανά κατηγορία αντικειμένου σε δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ.
  • Η κατάργηση της ελάφρυνσης δασμών θα υποστηρίξει τις επιχειρήσεις της ΕΕ και θα περιορίσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
  • Ο προσωρινός δασμός θα ισχύει έως την ενεργοποίηση του κόμβου δεδομένων τελωνείων της ΕΕ το 2028.
  • Ο δασμός θα έχει θετικό αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά της ΕΕ και των κρατών μελών.

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα επίσημα νέους κανόνες τελωνειακών δασμών για αντικείμενα που περιέχονται σε μικρά δέματα που εισέρχονται στην ΕΕ, κυρίως μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι νέοι κανόνες ανταποκρίνονται στο γεγονός ότι τέτοια δέματα εισέρχονται επί του παρόντος στην ΕΕ αδασμολόγητα, οδηγώντας σε αθέμιτο ανταγωνισμό για τους πωλητές της ΕΕ. 

«Καθώς το παγκόσμιο ηλεκτρονικό εμπόριο ανθίζει, οι τελωνειακοί κανόνες της ΕΕ πρέπει να συμβαδίζουν. Η κατάργηση της παρωχημένης εξαίρεσης για μικρά δέματα θα βοηθήσει στην υποστήριξη των επιχειρήσεων της ΕΕ και θα κλείσει δρόμους για τους αδίστακτους πωλητές. Τώρα, πρέπει να προχωρήσουμε αποφασιστικά στη συνολική τελωνειακή μεταρρύθμιση, η οποία αποτελεί βασικό μέρος του παζλ για να γίνει η ΕΕ πιο ανταγωνιστική και πιο ασφαλής», δήλωσε ο Μάκης Κεραυνός, Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Από 1η Ιουλίου 2026 οι δασμοί για τα μικρά δέματα 

Η σημερινή συμφωνία καταργεί την ελάφρυνση των τελωνειακών δασμών βάσει κατωφλίου για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται στην ΕΕ. Συνεπώς, οι τελωνειακοί δασμοί θα αρχίσουν να ισχύουν για όλα τα αγαθά που εισέρχονται στην ΕΕ μόλις τεθεί σε λειτουργία ο κόμβος δεδομένων τελωνείων της ΕΕ - που συζητείται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης θεμελιώδους μεταρρύθμισης του τελωνειακού πλαισίου. Αυτό αναμένεται επί του παρόντος το 2028.

Μέχρι τότε, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν συμφωνήσει να εισαγάγουν έναν προσωρινό ενιαίο δασμό 3 ευρώ για αντικείμενα που περιέχονται σε μικρά δέματα αξίας μικρότερης των 150 ευρώ και αποστέλλονται απευθείας σε καταναλωτές στην ΕΕ.

Από την 1η Ιουλίου 2026, ο δασμός θα επιβάλλεται σε κάθε διαφορετική κατηγορία αντικειμένων, που προσδιορίζεται από τις δασμολογικές τους υποδιαιρέσεις και περιέχεται σε ένα δέμα.

Για παράδειγμα, ένα δέμα περιέχει μία μπλούζα από μετάξι και δύο μάλλινες μπλούζες. Λόγω των διαφορετικών δασμολογικών υποδιαιρέσεών τους, το δέμα περιέχει δύο ξεχωριστά αντικείμενα και θα πρέπει να καταβληθεί δασμός ύψους 6 ευρώ.

Το νέο σύστημα θα έχει θετικό αντίκτυπο τόσο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και για τα εθνικά δημόσια οικονομικά, καθώς οι δασμοί αποτελούν παραδοσιακό ίδιο πόρο της Ένωσης και τα κράτη μέλη παρακρατούν μέρος αυτών των ποσών ως έξοδα είσπραξης. Το μέτρο διαφέρει από το προτεινόμενο λεγόμενο «τέλος διεκπεραίωσης» που συζητείται επί του παρόντος στο πλαίσιο του πακέτου τελωνειακής μεταρρύθμισης.

Ο προσωρινός ενιαίος δασμός 3 ευρώ θα επιβάλλεται σε κάθε κατηγορία αντικειμένων που περιέχονται σε ένα μικρό δέμα που εισέρχεται στην ΕΕ από την 1η Ιουλίου 2026 έως την 1η Ιουλίου 2028 και μπορεί να παραταθεί ανάλογα με την περίπτωση. Μόλις τεθεί σε λειτουργία ο νέος κόμβος τελωνειακών δεδομένων της ΕΕ, αυτός ο προσωρινός δασμός θα αντικατασταθεί από τους κανονικούς τελωνειακούς δασμούς.
 

