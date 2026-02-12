Θρήνος στην Κρήτη: Πέθανε ξαφνικά 28χρονος δάσκαλος

Θρήνος στην Κρήτη από τον ξαφνικό θάνατο 28χρονου εκπαιδευτικού. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του από φίλους του.

Ο νεαρός δάσκαλος καταγόταν από τον Τύρναβο και είχε διοριστεί ως αναπληρωτής σε δημοτικό σχολείο του Ρεθύμνου.

Όμως τις τελευταίες ώρες δεν είχε δώσει σημεία ζωής, ούτε είχε εμφανιστεί στο σχολείο όπου εργαζόταν, με την οικογένειά του να σημαίνει συναγερμό. Σύμφωνα με το neakriti.gr φίλοι του 28χρονου πήγαν στο σπίτι του να δουν τι συμβαίνει, όπου τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο 28χρονος εκπαιδευτικός εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του από φίλους του / Φωτογραφία Instagram

Ειδοποίησαν τις αρχές, με αστυνομικούς της Ασφάλειας Ρεθύμνου να φτάνει στο σημείο.

Από τα πρώτα ευρήματα έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διαπιστωθούν μετά τη νεκροψία – νεκροτομή που θα γίνει στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Την ίδια ώρα, το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρχές της Κρήτης για την υπόθεση.

Ο 28χρονος είχε χάσει τη μητέρα του το 2016 σε ηλικία 41 ετών.