Δείτε όσα είπε η Νανά Παλαιτσάκη στο Breakfast@Star
Την καταξιωμένη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια Νανά Παλαιτσάκη συνάντησε η Μαίρη Αργυριάδου με την κάμερα του Breakfast@Star, σε μια κουβέντα με πρωταγωνιστή το τηλεοπτικό τοπίο.

Νανά Παλαιτσάκη: Οι ευχές στην Καινούργιου, ο Τσουρός και η Στεφανίδου

Αρχική, αναφέρθηκε στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα και τα πρόσωπα που αντικατέστησαν τον αείμνηστο Γιώργο Παπαδάκη: «Θα έπρεπε το Καλημέρα Ελλάδα να κλείσει την εποχή του με τον αποχαιρετισμό του Γιώργου Παπαδάκη και να ξεκινήσει ένα καινούργιο, διαφορετικό format. Ένα καινούργιο, διαφορετικό προϊόν. Εγώ αυτό το οποίο δεν κατάλαβα, είναι γιατί ενώ ο Γιώργος αποχαιρέτησε, έπρεπε να μείνουν όλα ίδια και να αλλάξουν τα πρόσωπα μόνον; Έχουν χαθεί ιδέες. Δεν υπάρχουν στελέχη να δημιουργήσουν πρόγραμμα. Αποχωρεί ένας παρουσιαστής μετά από τόσα χρόνια, αφήνεις τα πάντα ίδια και βάζεις ένα δίδυμο και περιμένεις από αυτό το δίδυμο... το όποιο δίδυμο, στο ίδιο format, να φέρει την αλλαγή;».

Νανά Παλαιτσάκη: «Μόνο ένας υποστήριζε την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1»

Όσον αφορά στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη, όπου ξαφνικά βλέπουμε ότι σταματάει απότομα, χωρίς να αποχαιρετήσει το τηλεοπτικό κοινό, και βλέπουμε ότι ουσιαστικά γίνεται μια άμεση αντικατάσταση από την Κατερίνα Καραβάτου με το ίδιο team, είπε: «Αυτό που έγινε ήταν πάρα πολύ άδικο και για τα δύο κορίτσια. Το δικό μου ρεπορτάζ λοιπόν έλεγε... από όταν πήγε η Ελένη Τσολάκη, ότι ουσιαστικά στον ΑΝΤ1 υπήρχαν άνθρωποι που δεν ήτανε ευνοϊκοί με την μεταγραφή της Ελένης Τσολάκη κι ήταν αρκετοί αυτοί. Ένας υποστήριζε ότι η Ελένη αξίζει να είναι στον ΑΝΤ1. Αφήνουν τα πάντα ίδια και αλλάζουν την παρουσιάστρια. Όπου χρεώνεται εντός εισαγωγικών και η Κατερίνα Καραβάτου ότι πήγε και κάθισε στη θέση της Ελένης Τσολάκη. Ο κόσμος... δεν αντέχει τόσες ίδιες εκπομπές να τις βλέπει. Και ειδικά στον ΑΝΤ1 που δεν του έχει κάτσει καμία επιλογή. Και να σου πω κάτι; Χρεώνονται η Μαγγίρα, οι Weekenders, τα κορίτσια, ότι δεν περπατάει το πρόγραμμα και δεν φέρνει τηλεθεατές. Έχουμε ακούσει να το χρεώνεται κάποιος διευθυντής αυτό; Βέβαια είναι αργά τώρα. Γιατί μπορεί να καεί κι η Κατερίνα».

Νανά Παλαιτσάκη: Το μεταπτυχιακό που κάνει & το νέο επαγγελματικό της βήμα

Ο Πέτρος Κωστόπουλος στην εκπομπή της Καραβάτου της αρέσει; «Ο Πέτρος θα μπορούσε από μόνος του να κάνει μια εκπομπή. Τα σχόλια επί παντός επιστητού... να μου το λένε προσωπικότητες... ε, δεν το χρειαζόμαστε πια. Δηλαδή δε χρειάζομαι τη γνώμη του Πέτρου Κωστόπουλου για τα πάντα. Όπως δε χρειάζομαι να βλέπω τόσους ανθρώπους σε μία ομάδα», απάντησε.

Νανά Παλαιτσάκη: «Μόνο ένας υποστήριζε την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1»

Για το δίδυμο Ιωάννας Μαλέσκου και Λάμπρου Κωνσταντάρα, σχολίασε: «Είναι ασύμμετρες προσωπικότητες. Είναι ασύμμετρες προσωπικότητες για να ενωθούν τηλεοπτικά. Είναι ασύμμετροι κόσμοι. Αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν κολλάνε. Κι απορώ, οι άνθρωποι που κάνουν πρόγραμμα, που είναι πολύ έμπειροι, πώς δεν το είδαν αυτό απ' την αρχή;».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

