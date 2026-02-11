D3lta: Η ηλικία, η Eurovision και το Instagram του Ρομπέρτο Κούστα

Το βιογραφικό του καλλιτέχνη και οι στίχοι του τραγουδιού Mad About it

Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 11.02.26, 13:06
Ο Ρομπέρτο De3lta ή αλλιώς Ρομπέρτο Κούστας, είναι γιος του Γιάννη Κούστα και πολύ πετυχημένος σε αυτό που κάνει / Βίντεο: Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Είναι 33 χρόνων, Ελληνοβρετανός, πολύ ταλαντούχος, ενώ το μουσικό περιοδικό Rolling Stone, τον χαρακτήρισε ως «ανερχόμενο alt-pop φαινόμενο». Ο λόγος για τον D3lta ή αλλιώς Ρομπέρτο Κούστα, ο οποίος με το τραγούδι Mad About it, συμμετέχει στον ελληνικό τελικό της Eurovision.

Marseaux: Οι γονείς, η σχέση με την αδελφή της και η Eurovision

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by D3lta (@thisisd3lta)

 

Γνωρίζοντας τον D3lta - Το βιογραφικό του καλλιτέχνη

  • Το πραγματικό του όνομα είναι Ρομπέρτο Κούστας και ο προσωπικός του λογαριασμός στο Instagram είναι @thisisd3lta
  • Το ψευδώνυμο D3lta, σημαίνει «αλλαγή» και το επέλεξε, όπως έχει αναφέρει ο ίδιος «γιατί έχει κάτι μυστηριώδες και ελληνικό»
  • Είναι γιος του επιχειρηματία Γιάννη Κούστα και της πρώτης συζύγου του, της Βρετανίδας Κλοντίν Καρμπονάρο
  • Έχει σπουδάσει μηχανολόγος μηχανικός στο Λονδίνο και πληροφορική στην Οξφόρδη

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by D3lta (@thisisd3lta)

 

  • Από νεαρή ηλικία ο Ρομπέρτο έδειξε ενδιαφέρον για την καινοτομία και υπήρξε συνιδρυτής μιας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, η οποία βελτιώνει τη λειτουργία των πλοίων μέσω ανάλυσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο
  • Παρόλα αυτά, όνειρό του ήταν πάντα ο καλλιτεχνικός χώρος και στο πρώτο του άλμπουμ έπαιζε εκείνος τη μουσική και έκανε και τα φωνητικά  
  • Κάποιοι από τους αγαπημένους του καλλιτέχνες είναι οι Green Day, οι Radiohead και ο David Bowie, τον οποίο θεωρεί «καλλιτέχνη 360 μοιρών».
  • Σε ηλικία μόλις 22 χρόνων, έβγαινε στη σκηνή, ανοίγοντας εμφανίσεις γνωστών καλλιτεχνών, όπως ο Σάκης Ρουβάς, ενώ παράλληλα ταξίδευε στο Λονδίνο και έκανε lives σε διάφορα νυχτερινά μαγαζιά
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by D3lta (@thisisd3lta)

  • Το 2021 υπέγραψε το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο, ενώ τραγούδια όπως τα «Hey You», «Silent Revolution» και «Mad About It» τον καθιέρωσαν ως έναν σύγχρονο καλλιτέχνη της ροκ-ποπ σκηνής
  • Πριν από λίγες ημερικές μέρες o Ρομπέρτο ανέβηκε στη σκηνή με την Άννα Βίσση και ερμήνευσε το τραγούδι, με το οποίο θέλει να διαγωνιστεί στη Eurovision.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nefeli_k (@d3lta.daily_)

Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision

D3lta: Η σχέση με τους γονείς του και η πρώτη επαφή με τη μουσική

Όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ρομπέρτο ήρθε σε επαφή με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία: «Ο πατέρας μου παίζει πιάνο και ήθελε να μάθω κι εγώ ένα μουσικό όργανο, οπότε ξεκίνησα μαθήματα πιάνου από πέντε χρόνων. Δε μου άρεσε τότε – το ένιωθα σαν αγγαρεία- αλλά σήμερα, κοιτάζοντας πίσω, είμαι πραγματικά ευγνώμων. Ήταν το πρώτο βήμα σε ένα ταξίδι που δεν ήξερα καν πως ξεκινούσε τότε…».

Ενώ για το πώς αποφάσισε να ασχοληθεί, εν τέλει με τον καλλιτεχνικό χώρο, είχε σχολιάσει ότι: «Οι γονείς μου δε με ώθησαν στο να κάνω μουσική, αν και είναι πολύ δημιουργικοί και οι δύο, είναι κάτι που βγήκε τελείως πηγαία από μέσα μου. Ήταν μια ανάγκη να εκφραστώ για να καταλάβω βαθύτερα και πιο ουσιαστικά τον ίδιο μου τον εαυτό αλλά και τον κόσμο γύρω μου»

Ακούστε το τραγούδι «Mad About it»

Μουσική: D3lta, Anthony Mack
Στίχοι: D3lta, Anthony Mack

Οι στίχοι του τραγουδιού «Mad About it»

Roll your eyes
Bite your lip
Take a dive
Take a dip

Drive me crazy
Pull my strings
Got me hooked
And it stings

The room is spinnin round as my world burns down
But I can’t seem to walk away

From all your

Big dreams
But you dont shout about it
You and me
I think I’m mad about it
Cause maybe
Maybe its you
Its you that I’m falling into

Should I stay
I’m not sure
But I can’t
Find the door

Give me everything
I want more
In the eye
Of the storm

My head is spinnin round as my world burns down
But I can’t seem to walk away

From all your

Big dreams
But you dont shout about it
You and me
Dont wanna dance around it
Cause maybe
Maybe its you
Its you that I’m falling into

Big dreams
But you dont shout about it
You and me
I think I’m mad about it
Cause maybe
Maybe its you
Its you that I’m falling into

Big dreams
But you dont shout about it
You and me
I think I’m mad about it
Cause maybe
Maybe its you
Its you that I’m falling into

Big dreams
But you dont shout about it
You and me
Dont wanna dance around it
Cause maybe
Maybe its you
Its you that I’m falling into

Big dreams
But you dont shout about it
You and me
I think I’m mad about it
Cause lately
lately its you
Its you that I’m falling into

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
D3LTA
 |
ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΚΟΥΣΤΑΣ
 |
MAD ABOUT IT
 |
EUROVISION
 |
EUROVISION 2026
 |
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
