D3lta: Η ηλικία, η Eurovision και το Instagram του Ρομπέρτο Κούστα

Είναι 33 χρόνων, Ελληνοβρετανός, πολύ ταλαντούχος, ενώ το μουσικό περιοδικό Rolling Stone, τον χαρακτήρισε ως «ανερχόμενο alt-pop φαινόμενο». Ο λόγος για τον D3lta ή αλλιώς Ρομπέρτο Κούστα, ο οποίος με το τραγούδι Mad About it, συμμετέχει στον ελληνικό τελικό της Eurovision.

Γνωρίζοντας τον D3lta - Το βιογραφικό του καλλιτέχνη

Το πραγματικό του όνομα είναι Ρομπέρτο Κούστας και ο προσωπικός του λογαριασμός στο Instagram είναι @thisisd3lta

Το ψευδώνυμο D3lta, σημαίνει «αλλαγή» και το επέλεξε, όπως έχει αναφέρει ο ίδιος «γιατί έχει κάτι μυστηριώδες και ελληνικό»

Είναι γιος του επιχειρηματία Γιάννη Κούστα και της πρώτης συζύγου του, της Βρετανίδας Κλοντίν Καρμπονάρο

Έχει σπουδάσει μηχανολόγος μηχανικός στο Λονδίνο και πληροφορική στην Οξφόρδη

Από νεαρή ηλικία ο Ρομπέρτο έδειξε ενδιαφέρον για την καινοτομία και υπήρξε συνιδρυτής μιας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, η οποία βελτιώνει τη λειτουργία των πλοίων μέσω ανάλυσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

Παρόλα αυτά, όνειρό του ήταν πάντα ο καλλιτεχνικός χώρος και στο πρώτο του άλμπουμ έπαιζε εκείνος τη μουσική και έκανε και τα φωνητικά

Κάποιοι από τους αγαπημένους του καλλιτέχνες είναι οι Green Day, οι Radiohead και ο David Bowie, τον οποίο θεωρεί «καλλιτέχνη 360 μοιρών».

Σε ηλικία μόλις 22 χρόνων, έβγαινε στη σκηνή, ανοίγοντας εμφανίσεις γνωστών καλλιτεχνών, όπως ο Σάκης Ρουβάς, ενώ παράλληλα ταξίδευε στο Λονδίνο και έκανε lives σε διάφορα νυχτερινά μαγαζιά

Το 2021 υπέγραψε το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο, ενώ τραγούδια όπως τα «Hey You», «Silent Revolution» και «Mad About It» τον καθιέρωσαν ως έναν σύγχρονο καλλιτέχνη της ροκ-ποπ σκηνής

Πριν από λίγες ημερικές μέρες o Ρομπέρτο ανέβηκε στη σκηνή με την Άννα Βίσση και ερμήνευσε το τραγούδι, με το οποίο θέλει να διαγωνιστεί στη Eurovision.

D3lta: Η σχέση με τους γονείς του και η πρώτη επαφή με τη μουσική

Όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ρομπέρτο ήρθε σε επαφή με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία: «Ο πατέρας μου παίζει πιάνο και ήθελε να μάθω κι εγώ ένα μουσικό όργανο, οπότε ξεκίνησα μαθήματα πιάνου από πέντε χρόνων. Δε μου άρεσε τότε – το ένιωθα σαν αγγαρεία- αλλά σήμερα, κοιτάζοντας πίσω, είμαι πραγματικά ευγνώμων. Ήταν το πρώτο βήμα σε ένα ταξίδι που δεν ήξερα καν πως ξεκινούσε τότε…».

Ενώ για το πώς αποφάσισε να ασχοληθεί, εν τέλει με τον καλλιτεχνικό χώρο, είχε σχολιάσει ότι: «Οι γονείς μου δε με ώθησαν στο να κάνω μουσική, αν και είναι πολύ δημιουργικοί και οι δύο, είναι κάτι που βγήκε τελείως πηγαία από μέσα μου. Ήταν μια ανάγκη να εκφραστώ για να καταλάβω βαθύτερα και πιο ουσιαστικά τον ίδιο μου τον εαυτό αλλά και τον κόσμο γύρω μου»

Ακούστε το τραγούδι «Mad About it»

Μουσική: D3lta, Anthony Mack

Στίχοι: D3lta, Anthony Mack

Οι στίχοι του τραγουδιού «Mad About it»

Roll your eyes

Bite your lip

Take a dive

Take a dip

Drive me crazy

Pull my strings

Got me hooked

And it stings

The room is spinnin round as my world burns down

But I can’t seem to walk away

From all your

Big dreams

But you dont shout about it

You and me

I think I’m mad about it

Cause maybe

Maybe its you

Its you that I’m falling into

Should I stay

I’m not sure

But I can’t

Find the door

Give me everything

I want more

In the eye

Of the storm

My head is spinnin round as my world burns down

But I can’t seem to walk away

From all your

Big dreams

But you dont shout about it

You and me

Dont wanna dance around it

Cause maybe

Maybe its you

Its you that I’m falling into

Big dreams

But you dont shout about it

You and me

I think I’m mad about it

Cause maybe

Maybe its you

Its you that I’m falling into

Big dreams

But you dont shout about it

You and me

I think I’m mad about it

Cause maybe

Maybe its you

Its you that I’m falling into

Big dreams

But you dont shout about it

You and me

Dont wanna dance around it

Cause maybe

Maybe its you

Its you that I’m falling into

Big dreams

But you dont shout about it

You and me

I think I’m mad about it

Cause lately

lately its you

Its you that I’m falling into