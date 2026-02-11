Γιώργος Μαζωνάκης: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι είπε άνθρωπος του περιβάλλοντος του τραγουδιστή για την κατάσταση της υγείας του/ βίντεο Happy Day

Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά νοσηλεύεται ο Γιώργος Μαζωνάκης από το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου.

Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και πόνους στην κοιλιά.

Ο τραγουδιστής υποβάλλεται σε εξετάσεις, προκειμένου να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει.

Πρόσωπο του περιβάλλοντος του Γιώργου Μαζωνάκη, με το οποίο επικοινώνησε η εκπομπή Happy Day, επιβεβαίωσε ότι ο τραγουδιστής νοσηλεύεται και ότι η ψυχολογία του είναι πολύ καλή.

«Ωστόσο, έχει πολύ υψηλό πυρετό, πήγε με 39 -40 πυρετό», μετέδωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Δικηγόρος Μαζωνάκη; «Έχει μια ιογενή λοίμωξη»

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για την κατάσταση της υγείας του.

«Έχει μια ιογενή λοίμωξη, όπως πολύς κόσμος στη χώρα μας. Εισήχθη στο ιδιωτικό θεραπευτήριο. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Θα παραμείνει και σήμερα προληπτικά και για κάποιες εξετάσεις, στις οποίες υποβάλλεται και πρώτα ο Θεός, αύριο θα βγει», είπε ο δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται κάθε Πέμπτη και Σάββατο στην Ακτή Πειραιώς, μαζί με τον ΑΡΟΝ. «Θα μας το πουν οι γιατροί, αν θα μπορέσει να εμφανιστεί», διευκρίνισε ο δικηγόρος.