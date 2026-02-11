Ζήνα Κουτσελίνη: «Θα έρθει στο κανάλι μας ο Νίκος Μουτσινάς;»

Η παρουσιάστρια σχολιάζει το τηλεοπτικό τοπίο στο Breakfast@Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.02.26 , 10:18 Σίσσυ Χρηστίδου: Στη θέση της Δέσποινας Βανδή ως guest κριτής στο J2US
11.02.26 , 09:52 Ισπανία: Κοπέλα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού στο σπίτι του Γιαμάλ
11.02.26 , 09:50 Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Ο Ρίτσι είναι με σιγουριά ο πιο πιστός μου άντρας»
11.02.26 , 09:38 Ζήνα Κουτσελίνη: «Θα έρθει στο κανάλι μας ο Νίκος Μουτσινάς;»
11.02.26 , 09:22 Επιχείρηση Κιμάς: Δείτε την ταινία on demand έως τις 17/2
11.02.26 , 09:17 VW eHybrid (PHEV): Πως λειτουργεί η τεχνολογία που μειώνει την κατανάλωση
11.02.26 , 09:12 Eurovision 2026: Σήμερα ο πρώτος Ημιτελικός - Πώς θα ψηφίσει το κοινό;
11.02.26 , 09:03 Πώς ο Καποδίστριας έκλεισε τις εκκλησίες και νίκησε την πανώλη
11.02.26 , 09:02 Γιώργος Μαζωνάκης: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο
11.02.26 , 08:46 Πώς θα είναι ο καιρός την Τσικνοπέμπτη – Ποιες ώρες θα βρέχει
11.02.26 , 08:45 Μητσοτάκης – Ερντογάν: Κρίσιμη συνάντηση στην Άγκυρα μετά από 1,5 χρόνο
11.02.26 , 08:25 Κωνσταντίνος Φραντζής: Ο τραγουδιστής θα γίνει πατέρας!
11.02.26 , 07:39 Μακελειό σε σχολείο του Καναδά με 11 νεκρούς και 25 τραυματίες
11.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Φεβρουαρίου
11.02.26 , 00:11 MasterChef: Πρώτη εξωτερική δοκιμασία με Μαρία Μπέη και Ηλία Κιαζόλι
Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα
MasterChef: Ο Πάνος έφτιαξε το καλύτερο πιάτο - «Είναι μαγειρική ιδιοφυΐα»
Γιώργος Μαζωνάκης: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο
Μαρία Αναστασοπούλου: Η σχέση με τον πρώην σύντροφό της και ο νέος έρωτας!
Κλήρωση Τζόκερ 10/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της
Επίδομα 1.500 ευρώ με μια κατάθεση – Οι δικαιούχοι που μπορούν να το πάρουν
Κλήρωση Eurojackpot 10/2: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 22.000.000 ευρώ
Σωτήρης Χατζάκης: «Έδωσα στη γυναίκα μου τη χαρά να την παντρευτώ»
Baby Boom: Πολύ γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz περιμένει παιδί!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε η Ζήνα Κουτσελίνη στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη Ζήνα Κουτσελίνη συνάντησε η κάμερα του Breakfast@Star κι ο Πάνος Παπαδόπουλος. Η παρουσιάστρια της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα αναφέρθηκε στη συνάντησή της με τον Νίκο Κοκλώνη και την Κατερίνα Καραβάτου, την εκπομπή του Κώστα Τσουρού και την ενδεχόμενη επιστροφή του Νίκου Μουτσινά στην τηλεόραση. 

«Θα 'ρθει στο κανάλι μας; Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα... Θα το σκεφτώ. Δεν ξέρω αν μπορώ να είμαι στο ίδιο κανάλι με τον κύριο Μουτσινά», απάντησε με χιούμορ για τον παρουσιαστή. 

«Θέλω να απαντήσει ο Ετεοκλής και η Ελενίτσα μου!», ανέφερε, κλείνοντας η Ζήνα Κουτσελίνη. 

Η Ελένη Χατζίδου αποδέχτηκε το... challenge και απάντησε: «Αν τα ξέραμε, δε θα λέγαμε; Εννοείται, θα τα λέγαμε όλα. Ακούμε, αλλά δεν ξέρουμε. Η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος Μουτσινάς είναι «δυνατό χαρτί» για όποιο κανάλι τον έχει. Αν έρθει, μακάρι να έρθει, θα ανοίξουμε τις αγκάλες μας»

Ζήνα Κουτσελίνη: «Θα έρθει στο κανάλι μας ο Νίκος Μουτσινάς;»

Εκτός από τον Νίκο Μουτσινά, μήπως ήρθε η ώρα και για τη Ζήνα Κουτσελίνη να κάνει αλλαγές; Μετά το «Ψαράκι» είναι έτοιμη για το J2US! 

«Έλα μωρέ...με τον κύριο Κοκλώνη συναντήθηκα γιατί ήταν στη γιορτή του Χάρη Λεμπιδάκη. Κι αυτό που μπορώ να πω είναι τον προκάλεσα να τραγουδήσει το Ψαράκι μου και μου είπε αν θα βρει ταλέντο σαν το δικό μου, θα τραγουδήσει», απάντησε, γελώντας, στην ερώτηση αν θα τη δούμε στο νέο J2US.

Ζήνα Κουτσελίνη: Ερμήνευσε ζωντανά το... Ψαράκι στον Γιώργο Λιάγκα!

Ζήνα Κουτσελίνη: «Θα έρθει στο κανάλι μας ο Νίκος Μουτσινάς;»

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στη συνάντησή της με την Κατερίνα Καραβάτου: «Συναντηθήκαμε, ήταν πολύ ωραία, εκείνη ήταν σε κάτι γενέθλια σε διπλανό τραπέζι. Άλλωστε με την Κατερίνα, για τη χρονιά που συζητάς, συνεργαστήκαμε και με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Της εύχομαι καλή επιτυχία. Στα δύσκολα, γιατί είναι δύσκολα πολύ για όλους μας, σε μια χρονιά με πολλά συν και πλην».

Πώς βλέπει τη νέα της προσπάθεια στον ΑΝΤ1; «Βλέπω ότι όλη η ομάδα προσπαθεί για το καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι μια χρονιά που σταθερές έχουν πάει λίγο πιο πίσω. Θεωρώ ότι ο ΑΝΤ1 πρέπει να σταθεροποιήσει τα προγράμματά του. Ένα κανάλι για να έχει απαιτήσεις από τις εκπομπές, πρέπει να έχει και σταθερές και για να κάνει σταθερές δεν πρέπει να αλλάζει τους παρουσιαστές και τις εκπομπές ανά δίμηνο, ανά τρίμηνο, ανά τετράμηνο... Χρειάζεται επένδυση, χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται αγκαλιά κι αγάπη στην ομάδα», απάντησε.

Κουτσελίνη: «Όταν στόλιζα το δέντρο, ο πατέρας μου λόγω αλκοόλ το γκρέμιζε»

Ζήνα Κουτσελίνη: «Θα έρθει στο κανάλι μας ο Νίκος Μουτσινάς;»

Η Ζήνα σχολίασε και την εκπομπή του Κώστα Τσουρού και τη διάρκειά της που μειώθηκε: «Ο Κώστας νομίζω κι αυτός διανύει μια πολύ δύσκολη χρονιά... και νομίζω ότι μέχρι το τέλος της σεζόν θα το παλέψει, όπως ξέρουν να κάνουν οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τη δουλειά τους». Στη συνέχεια δήλωσε ότι δε θέλει να πιστέψει ότι η εκπομπή θα «κοπεί» πρόωρα» κι ότι ο σταθμός θα επενδύσει μέχρι το τέλος στο πρόγραμμα που ξεκίνησε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
 |
ΑΛΗΘΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top