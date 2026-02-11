Ζήνα Κουτσελίνη: «Θα έρθει στο κανάλι μας ο Νίκος Μουτσινάς;»

Τη Ζήνα Κουτσελίνη συνάντησε η κάμερα του Breakfast@Star κι ο Πάνος Παπαδόπουλος. Η παρουσιάστρια της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα αναφέρθηκε στη συνάντησή της με τον Νίκο Κοκλώνη και την Κατερίνα Καραβάτου, την εκπομπή του Κώστα Τσουρού και την ενδεχόμενη επιστροφή του Νίκου Μουτσινά στην τηλεόραση.

«Θα 'ρθει στο κανάλι μας; Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα... Θα το σκεφτώ. Δεν ξέρω αν μπορώ να είμαι στο ίδιο κανάλι με τον κύριο Μουτσινά», απάντησε με χιούμορ για τον παρουσιαστή.

«Θέλω να απαντήσει ο Ετεοκλής και η Ελενίτσα μου!», ανέφερε, κλείνοντας η Ζήνα Κουτσελίνη.

Η Ελένη Χατζίδου αποδέχτηκε το... challenge και απάντησε: «Αν τα ξέραμε, δε θα λέγαμε; Εννοείται, θα τα λέγαμε όλα. Ακούμε, αλλά δεν ξέρουμε. Η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος Μουτσινάς είναι «δυνατό χαρτί» για όποιο κανάλι τον έχει. Αν έρθει, μακάρι να έρθει, θα ανοίξουμε τις αγκάλες μας»

Εκτός από τον Νίκο Μουτσινά, μήπως ήρθε η ώρα και για τη Ζήνα Κουτσελίνη να κάνει αλλαγές; Μετά το «Ψαράκι» είναι έτοιμη για το J2US!

«Έλα μωρέ...με τον κύριο Κοκλώνη συναντήθηκα γιατί ήταν στη γιορτή του Χάρη Λεμπιδάκη. Κι αυτό που μπορώ να πω είναι τον προκάλεσα να τραγουδήσει το Ψαράκι μου και μου είπε αν θα βρει ταλέντο σαν το δικό μου, θα τραγουδήσει», απάντησε, γελώντας, στην ερώτηση αν θα τη δούμε στο νέο J2US.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στη συνάντησή της με την Κατερίνα Καραβάτου: «Συναντηθήκαμε, ήταν πολύ ωραία, εκείνη ήταν σε κάτι γενέθλια σε διπλανό τραπέζι. Άλλωστε με την Κατερίνα, για τη χρονιά που συζητάς, συνεργαστήκαμε και με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Της εύχομαι καλή επιτυχία. Στα δύσκολα, γιατί είναι δύσκολα πολύ για όλους μας, σε μια χρονιά με πολλά συν και πλην».

Πώς βλέπει τη νέα της προσπάθεια στον ΑΝΤ1; «Βλέπω ότι όλη η ομάδα προσπαθεί για το καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι μια χρονιά που σταθερές έχουν πάει λίγο πιο πίσω. Θεωρώ ότι ο ΑΝΤ1 πρέπει να σταθεροποιήσει τα προγράμματά του. Ένα κανάλι για να έχει απαιτήσεις από τις εκπομπές, πρέπει να έχει και σταθερές και για να κάνει σταθερές δεν πρέπει να αλλάζει τους παρουσιαστές και τις εκπομπές ανά δίμηνο, ανά τρίμηνο, ανά τετράμηνο... Χρειάζεται επένδυση, χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται αγκαλιά κι αγάπη στην ομάδα», απάντησε.

Η Ζήνα σχολίασε και την εκπομπή του Κώστα Τσουρού και τη διάρκειά της που μειώθηκε: «Ο Κώστας νομίζω κι αυτός διανύει μια πολύ δύσκολη χρονιά... και νομίζω ότι μέχρι το τέλος της σεζόν θα το παλέψει, όπως ξέρουν να κάνουν οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τη δουλειά τους». Στη συνέχεια δήλωσε ότι δε θέλει να πιστέψει ότι η εκπομπή θα «κοπεί» πρόωρα» κι ότι ο σταθμός θα επενδύσει μέχρι το τέλος στο πρόγραμμα που ξεκίνησε.

