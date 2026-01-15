Ζήνα Κουτσελίνη: Ερμήνευσε ζωντανά το... Ψαράκι στον Γιώργο Λιάγκα!

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε με ιδιαίτερα χιουμοριστικό τρόπο το αυτοσχέδιο τραγούδι της Ζήνας Κουτσελίνη στο τέλος της εκπομπής της το μεσημέρι της Τετάρτης.

Η οικοδέσποινα της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα, τραγούδησε ένα αυτοσχέδιο τραγούδι με δικούς της στίχους για ένα ψαράκι υποστηρίζοντας με αυτοσαρκαστική διάθεση ότι είναι η επόμενη Πέγκυ Ζήνα.

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε με χιιούμορ: «Θα σου αφιερώσω ένα τραγούδι. Τώρα, δεν ξέρω αν αυτό είναι δώρο. Χθες η Ζήνα Κουτσελίνη, ξαφνικά δεν ξέρω τι έπαθε εκεί που την έχουμε συνηθίσει στα αστυνομικά, έπαθε εξωστρέφεια. Τι τη βρήκε τη Ζήνα και έκανε αυτό το τραγούδι; Αυτό είναι ΑΙ ή το χει κάνει η Ζήνα Κουτσελίνη; Τι έπαθε; Καταλαβαίνετε ότι μετά από τόσα χρόνια στην τηλεόραση υπάρχουν και συνέπειες».

Μάλιστα, στη συνέχεια η Ζήνα Κουτσελίνη συνδέθηκε ζωντανά μέσα από τη σύσκεψη για την εκπομπή της με το Πρωινό κι αποκάλυψε τη συνέχεια του τραγουδιού με τίτλο Το ψαράκι θέλει θάλασσα!

Με διάθεση να… ερμηνεύσει, βγήκε στον «αέρα» κι έκανε όλο το πλατό να ξεσπάσει σε γέλια. «Μπορεί στην τηλεόραση να μην είμαι στα πολύ πάνω μου, αλλά στο τραγούδι είναι η μεγαλύτερη καριέρα!», είπε η ίδια με χιούμορ με το πάνελ της εκπομπής να σκάει στα γέλια!