Ζήνα Κουτσελίνη: Ερμήνευσε ζωντανά το... Ψαράκι στον Γιώργο Λιάγκα!

Η επική ατάκα της παρουσιάστριας στο Πρωινό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.01.26 , 13:42 Εθελοντική αιμοδοσία από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και τη ΣΤΑΣΥ ΑΕ
15.01.26 , 13:27 Τζώρτζια Γεωργίου: «Η Ελίνα Παπίλα ποτέ δεν ήταν παρουσιάστρια»
15.01.26 , 13:27 Το Πολεμικό Ναυτικό υποδέχθηκε τη φρεγάτα «Κίμων» - Τα χαρακτηριστικά της
15.01.26 , 13:21 Audi: Ο εντυπωσιακός αριθμός αυτοκινήτων που παρέδωσε το 2025
15.01.26 , 13:07 Άνδρας απειλεί να πέσει από το κτίριο της Πολεοδομίαςστην οδό Σωκράτους
15.01.26 , 13:06 Συνελήφθη γνωστή Τουρκάλα αθλήτρια - Της «χρεώνουν» σχέση με τον Ιμάμογλου
15.01.26 , 12:33 Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Για ποιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωτική από 2/2
15.01.26 , 12:13 Toυλουμπάκια γεμιστά με κρέμα πατισερί
15.01.26 , 12:07 Ζήνα Κουτσελίνη: Ερμήνευσε ζωντανά το... Ψαράκι στον Γιώργο Λιάγκα!
15.01.26 , 12:05 Mercedes CLA ηλεκτρική: Το ασφαλέστερο αυτοκίνητο του 2025
15.01.26 , 12:02 Ανατροπή στη Φοινικούντα: Άλλαξε την απολογία του ο 22χρονος
15.01.26 , 11:48 Εξαφάνιση Λόρας: «Σε παρακαλώ, δώσε ένα σημάδι» - Η έκκληση των γονιών της
15.01.26 , 11:46 Φανερά αδυνατισμένη η Βίκυ Σταυροπούλου- Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της
15.01.26 , 11:21 Belharra: Σε ελληνικά νερά η φρεγάτα «Κίμων»
15.01.26 , 11:12 Ελένη & Ετεοκλής για Μελέτη: «Αυτά τα τραύματα δεν τα ξεπερνάς ποτέ»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Αλλάζει ξανά ο καιρός: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια
Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
Χειλάκης: «Το 2026 ήρθε με ένα πρόβλημα υγείας. Είναι δύσκολα τα πράγματα»
Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου: Αυτός είναι ο σύντροφος της ηθοποιού του Maestro
Ελένη Τσολάκη: Η νέα καθημερινότητα μετά το κόψιμο της εκπομπής της
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε με ιδιαίτερα χιουμοριστικό τρόπο το αυτοσχέδιο τραγούδι της Ζήνας Κουτσελίνη στο τέλος της εκπομπής της το μεσημέρι της Τετάρτης.

Κουτσελίνη: «Ο Λιάγκας με το Αρναούτογλου δεν τέμνονται σαν χαρακτήρες»

Η οικοδέσποινα της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα, τραγούδησε ένα αυτοσχέδιο τραγούδι με δικούς της στίχους για ένα ψαράκι υποστηρίζοντας με αυτοσαρκαστική διάθεση ότι είναι η επόμενη Πέγκυ Ζήνα.

Ζήνα Κουτσελίνη: Ερμήνευσε ζωντανά το... Ψαράκι στον Γιώργο Λιάγκα!

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε με χιιούμορ: «Θα σου αφιερώσω ένα τραγούδι. Τώρα, δεν ξέρω αν αυτό είναι δώρο. Χθες η Ζήνα Κουτσελίνη, ξαφνικά δεν ξέρω τι έπαθε εκεί που την έχουμε συνηθίσει στα αστυνομικά, έπαθε εξωστρέφεια. Τι τη βρήκε τη Ζήνα και έκανε αυτό το τραγούδι; Αυτό είναι ΑΙ ή το χει κάνει η Ζήνα Κουτσελίνη; Τι έπαθε; Καταλαβαίνετε ότι μετά από τόσα χρόνια στην τηλεόραση υπάρχουν και συνέπειες».

Ζήνα Κουτσελίνη: «Eίμαι της φιλοσοφίας τα προγράμματα να είναι "καθαρά"»

Μάλιστα, στη συνέχεια η Ζήνα Κουτσελίνη συνδέθηκε ζωντανά μέσα από τη σύσκεψη για την εκπομπή της με το Πρωινό κι αποκάλυψε τη συνέχεια του τραγουδιού με τίτλο Το ψαράκι θέλει θάλασσα

Ζήνα Κουτσελίνη: Ερμήνευσε ζωντανά το... Ψαράκι στον Γιώργο Λιάγκα!

Με διάθεση να… ερμηνεύσει, βγήκε στον «αέρα» κι έκανε όλο το πλατό να ξεσπάσει σε γέλια. «Μπορεί στην τηλεόραση να μην είμαι στα πολύ πάνω μου, αλλά στο τραγούδι είναι η μεγαλύτερη καριέρα!», είπε η ίδια με χιούμορ με το πάνελ της εκπομπής να σκάει στα γέλια!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top