Ζήνα Κουτσελίνη: «Eίμαι της φιλοσοφίας τα προγράμματα να είναι "καθαρά"»

Οι δηλώσεις της παρουσιάστριας για το infotainment στο Breakfast@star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.12.25 , 16:15 Η United Group B.V. καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη στο τρίτο τρίμηνο του 2025
02.12.25 , 15:54 Οδηγοί ταξί: «Αν δε συναντηθούμε με τον Κυρανάκη, η απεργία θα παραταθεί»
02.12.25 , 15:44 Δημήτρης Λάλος - Μαριλίτα Λαμπροπούλου: Έτσι μας ευχήθηκαν «καλό χειμώνα»
02.12.25 , 15:18 35 χρόνια interwetten - 35 δώρα για όλους: Η μεγαλύτερη γιορτή της χρονιάς
02.12.25 , 15:15 Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
02.12.25 , 14:54 Ένοχη η Δήμητρα Ματσούκα: Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή
02.12.25 , 14:52 Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φ. Μογκερίνι για απάτη
02.12.25 , 14:35 Προσέχετε τη διατροφή σας; Αυτή η νόστιμη συνταγή θα σας ξετρελάνει
02.12.25 , 14:34 «Όταν η Μαρινέλλα έφυγε από το Ηρώδειο για το νοσοκομείο, μιλούσε κανονικά»
02.12.25 , 14:30 Κιβωτός: Αποκλειστικά Ο Μάρτυρας Που Άλλαξε Την Κατάθεσή Του
02.12.25 , 14:27 Περιστέρι: Συγκλονίζει Η Χήρα Ταξιτζή Που Χάθηκε Σε Τροχαίο
02.12.25 , 13:51 Matching φανέλες και αγκαλιές: Η φωτογραφία του Αργυρού με τον γιο του
02.12.25 , 13:42 Λούτσα: Νέο βίντεο δείχνει εμπλοκή και δεύτερου οχήματος πριν το τροχαίο
02.12.25 , 13:37 Οικονομάκου: Τα τέσσερα χαρίσματα του Μπρούνο Τσερέλα που την κέρδισαν!
02.12.25 , 13:19 Κατερίνα Καινούργιου: «Το παιδάκι το έχω τάξει» - Όσα είπε για τη βάφτιση
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Φάρμα - Βάγγος: Αποκάλυψε αν μίλησε με τη Ναταλία μετά την αποχώρησή του!
Ένοχη η Δήμητρα Ματσούκα: Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Άση Μπήλιου: «Ο Δεκέμβριος έχει εξελίξεις» - Η συμβουλή της για το 2026
Φάρμα: Απόψε η μονομαχία αποχώρησης που όλοι περίμεναν!
Κατερίνα Καινούργιου: «Το παιδάκι το έχω τάξει» - Όσα είπε για τη βάφτιση
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
OΙ δηλώσεις της Ζήνας Κουτσελίνη στην κάμερα του Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ζήνα Κουτσελίνη, εμφανίστηκε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@star, σχολιάζοντας, μεταξύ άλλων, τη δυσαρέσκεια της δημοσιογράφου Αφροδίτης Γραμμέλη για τα όσα ακούγονται για την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη, καθώς και το infotainment.

Ζήνα Κουτσελίνη: Ο χορός στα μπουζούκια και το αγαπημένο της τραγούδι!

Τα σχόλια της Ζήνας Κουτσελίνη στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@star

Τα σχόλια της Ζήνας Κουτσελίνη στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@star

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», όταν ρωτήθηκε να σχολιάσει τα όσα δήλωσε πριν από λίγες μέρες η δημοσιογράφος Αφροδίτη Γραμμέλη για την «εμμονή» που υπάρχει για την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», απάντησε ότι: «Κριτική υπάρχει. Και όταν κρίνουμε, κρινόμαστε. Η Αφροδίτη μου, την οποία εκτιμώ και σέβομαι πάρα πολύ, όταν είχε την πένα της... έκρινε αυστηρά. Πάντα της έλεγα ότι "Αφροδίτη όταν θα έρθεις και από την άλλη πλευρά του νομίσματος, θα δεις ότι τα πράγματα δεν είναι πάντα εύκολα". Δηλαδή, άλλο κρίνω μία εκπομπή που βλέπω και άλλο την παράγω, είναι δύο διαφορετικά πράγματα».

Η Αφροδίτη Γραμμέλη, δήλωσε πριν από λίγες ημέρες ότι υπάρχει «εμμονή» με την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο»

Η Αφροδίτη Γραμμέλη, δήλωσε πριν από λίγες ημέρες ότι υπάρχει «εμμονή» με την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο»

Υπενθυμίζουμε, ότι η Αφροδίτη Γραμμέλη, η οποία φέτος βρίσκεται στο πλευρό της Ελένης Τσολάκη, μίλησε πριν από λίγες ημέρες στην κάμερα του Alpha, όταν ρωτήθηκε για τα νούμερα της εκπομπής και την επακόλουθη λήξη συνεργασίας του καναλιού με την αρχισυντάκτρια του «Πρωινό Σαββατοκύριακο», λέγοντας ότι: «Αυτή η εμμονή με την εκπομπή μας φέτος εμένα με τρελαίνει. Άλλαξε ένας συνεργάτης μας, δεν είναι θέμα τώρα αυτό για να το υπεραναλύσουμε».

Επιπρόσθετα, η Ζήνα Κουτσελίνη ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος σχολίασε ότι «σιχαίνεται το infotainment», δηλαδή, το είδος προγράμματος που συνδυάζει την παροχή πληροφοριών με τη διασκέδαση, χρησιμοποιώντας πλάνα, σχόλια καλεσμένων και διαδραστικό διάλογο για να κάνει τα θέματα πιο ελκυστικά και άμεσα για το κοινό.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια σχολίασε ότι: «Εντάξει, το ρήμα είναι βαρύ, αλλά όντως το infotainment είναι μία επιλογή που έχει έρθει στη ζωή μας αρκετά χρόνια τώρα. Αργότερα "σκλήρυνε" πιο πολύ το infotainment, από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε εάν θα συνεχίζει να κερδίζει».

Κλείνοντας δήλωσε ότι: «Εγώ είμαι της φιλοσοφίας τα προγράμματα να είναι "καθαρά"».

 

Δείτε την εκπομπή Breakfast@star

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΡΑΜΜΕΛΗ
 |
ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗ
 |
INFOTAINMENT
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top