Ζήνα Κουτσελίνη: «Eίμαι της φιλοσοφίας τα προγράμματα να είναι "καθαρά"»

Η Ζήνα Κουτσελίνη, εμφανίστηκε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@star, σχολιάζοντας, μεταξύ άλλων, τη δυσαρέσκεια της δημοσιογράφου Αφροδίτης Γραμμέλη για τα όσα ακούγονται για την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη, καθώς και το infotainment.

Τα σχόλια της Ζήνας Κουτσελίνη στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@star

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», όταν ρωτήθηκε να σχολιάσει τα όσα δήλωσε πριν από λίγες μέρες η δημοσιογράφος Αφροδίτη Γραμμέλη για την «εμμονή» που υπάρχει για την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», απάντησε ότι: «Κριτική υπάρχει. Και όταν κρίνουμε, κρινόμαστε. Η Αφροδίτη μου, την οποία εκτιμώ και σέβομαι πάρα πολύ, όταν είχε την πένα της... έκρινε αυστηρά. Πάντα της έλεγα ότι "Αφροδίτη όταν θα έρθεις και από την άλλη πλευρά του νομίσματος, θα δεις ότι τα πράγματα δεν είναι πάντα εύκολα". Δηλαδή, άλλο κρίνω μία εκπομπή που βλέπω και άλλο την παράγω, είναι δύο διαφορετικά πράγματα».

Η Αφροδίτη Γραμμέλη, δήλωσε πριν από λίγες ημέρες ότι υπάρχει «εμμονή» με την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο»

Υπενθυμίζουμε, ότι η Αφροδίτη Γραμμέλη, η οποία φέτος βρίσκεται στο πλευρό της Ελένης Τσολάκη, μίλησε πριν από λίγες ημέρες στην κάμερα του Alpha, όταν ρωτήθηκε για τα νούμερα της εκπομπής και την επακόλουθη λήξη συνεργασίας του καναλιού με την αρχισυντάκτρια του «Πρωινό Σαββατοκύριακο», λέγοντας ότι: «Αυτή η εμμονή με την εκπομπή μας φέτος εμένα με τρελαίνει. Άλλαξε ένας συνεργάτης μας, δεν είναι θέμα τώρα αυτό για να το υπεραναλύσουμε».

Επιπρόσθετα, η Ζήνα Κουτσελίνη ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος σχολίασε ότι «σιχαίνεται το infotainment», δηλαδή, το είδος προγράμματος που συνδυάζει την παροχή πληροφοριών με τη διασκέδαση, χρησιμοποιώντας πλάνα, σχόλια καλεσμένων και διαδραστικό διάλογο για να κάνει τα θέματα πιο ελκυστικά και άμεσα για το κοινό.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια σχολίασε ότι: «Εντάξει, το ρήμα είναι βαρύ, αλλά όντως το infotainment είναι μία επιλογή που έχει έρθει στη ζωή μας αρκετά χρόνια τώρα. Αργότερα "σκλήρυνε" πιο πολύ το infotainment, από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε εάν θα συνεχίζει να κερδίζει».

Κλείνοντας δήλωσε ότι: «Εγώ είμαι της φιλοσοφίας τα προγράμματα να είναι "καθαρά"».

