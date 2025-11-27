Ζήνα Κουτσελίνη: Ο χορός στα μπουζούκια και το αγαπημένο της τραγούδι!

Απολαυστικές και ατακαδόρικες ήταν η δηλώσεις της Ζήνας Κουτσελίνη στο Breakfast@Star, μιλώντας για την αγάπη της στη διασκέδαση, τις αναμνήσεις της από τα «χρυσά» χρόνια της πρωινής ζώνης και το πώς βλέπει σήμερα την τηλεόραση και τους παρουσιαστές.

«Αγαπώ την Πέγκυ Ζήνα. Μου αρέσει το μπουζούκι, του δίνω και καταλαβαίνει»

Η γνωστή παρουσιάστρια εμφανίστηκε πιο λαμπερή και χαλαρή από ποτέ, αποκαλύπτοντας την ιδιαίτερη σχέση που έχει με την Πέγκυ Ζήνα: «Αγαπώ πάρα πολύ την Πέγκυ Ζήνα, την ξέρω από τότε που ήμουν αρχισυντάκτρια στον Πρωινό Καφέ.»

Η Ζήνα Κουτσελίνη μιλά για όλα

Χωρίς δισταγμό μίλησε και για τις βραδινές της εξόδους:«Μ’ αρέσει πάρα πολύ το μπουζούκι. Του δίνω και καταλαβαίνει, και χορεύω! Έχω ανέβει και στα τραπέζια, και πέρυσι ανέβηκα. Μου αρέσει πολύ το ζεϊμπέκικο, αλλά και τα τσιφτετέλια. Το τραγούδι που είμαι πολύ… εγώ, είναι Τα Δαχτυλίδια.»

Η νοσταλγία για την «καλή τηλεόραση»

Ανατρέχοντας στα χρόνια του «Πρωινού Καφέ», η Ζήνα δεν έκρυψε τη συγκίνησή της: «Κάθε μέρα αναπολώ τις στιγμές της καλής τηλεόρασης. Τότε υπήρχε ανεμελιά, φρεσκάδα. Κάθε πρωινό ήταν διαφορετικό. Άλλη ταυτότητα είχε ο Γρηγόρης, άλλη η Ελένη.»

Σχολίασε μάλιστα ότι η τηλεόραση σήμερα έχει χάσει τη δημιουργικότητά της: «Έχουμε όλοι μια πεπατημένη. Βλέπουμε τι πάει στον έναν και πάμε να το κάνουμε κι εμείς. Κι έτσι στερούμαστε φρέσκων ιδεών κι εγώ μέσα σ’ αυτούς.»

Η άποψή της για τη δήλωση περί… “γεροντολαγνείας”

Αναφέρθηκε και στα λεγόμενα του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, ο οποίος ανέφερε πως πολλοί celebrities προτιμούν να δίνουν συνεντεύξεις σε πιο έμπειρους παρουσιαστές όπως ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Η Ζήνα, με καλοπροαίρετη διάθεση, σχολίασε: «Μ’ αρέσει ο Ανέστης, έχει φρεσκάδα αλλά και άγνοια κινδύνου. Η γεροντολαγνεία δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Ο Γρηγόρης είναι τεράστιος παρουσιαστής. Κι αλίμονό μας αν όσοι τον επισκέπτονται είναι… γεροντολάγνοι. Τον αγαπούν για το χιούμορ και την προσωπικότητά του.»

