Ζήνα Κουτσελίνη: Ο χορός στα μπουζούκια και το αγαπημένο της τραγούδι!

«Μου αρέσει πολύ το ζεϊμπέκικο, αλλά και τα τσιφτετέλια»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.11.25 , 17:39 Πούτιν: Βάση μελλοντικής συμφωνίας ειρήνης το κείμενο ΗΠΑ - Ουκρανίας
27.11.25 , 17:04 Έλενα Ράπτη - Γιάννης Μπρατάκος: Κοινή εμφάνιση για το ζευγάρι!
27.11.25 , 16:56 Κεντέρης: «Μόνο στα αθλητικά δρώμενα θα με δείτε. Συνεχίζω να γυμνάζομαι»
27.11.25 , 16:50 Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών
27.11.25 , 16:49 «Νότες γιορτινές» με το Φωνητικό Σύνολο En-Chor
27.11.25 , 16:22 Κατερίνα Γκαγκάκη: «Είμαι χωρίς σημαντικό βουλιμικό επεισόδιο 690 μέρες»
27.11.25 , 16:20 Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
27.11.25 , 16:08 Jeep Compass: Αποκαλύπτουμε τα μυστικά του νέου μοντέλου
27.11.25 , 16:03 Ποιος προπονητής υπέβαλλε την παραίτησή του;
27.11.25 , 16:01 Αστυνομικός της Βουλής: «Είναι μία ''φούσκα''. Τα παιδιά είναι άθικτα»
27.11.25 , 15:57 Παναγιώταρου - Λυκούδης: Ερωτευμένοι στα μπουζούκια
27.11.25 , 15:44 Αλλαγές στις διαθήκες: Τι είναι οι «κληρονομικές συμβάσεις»
27.11.25 , 15:38 First Dates: Θέλει μία κοπέλα σε ρυθμούς rock n' roll! - Δείτε το trailer
27.11.25 , 15:33 Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
27.11.25 , 15:22 Λένα Δροσάκη: Κατάπια τη γλώσσα μου όταν ο γιος μου μού ζήτησε αδερφάκι
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Ελένη Μενεγάκη- Μάκης Παντζόπουλος: Ερωτευμένοι στις κερκίδες του ΟΑΚΑ
Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Αστυνομικός της Βουλής: «Είναι μία ''φούσκα''. Τα παιδιά είναι άθικτα»
Άση Μπήλιου: Έρχεται εύνοια για τα ζώδια – Η πιο θετική όψη του Νοεμβρίου
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταδικάστηκε γνωστός ηθοποιός για παράνομες επιδοτήσεις
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Έλενα Ασημακοπούλου: Επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον Κώστα Τσαρτσαρή
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Ζήνα Κουτσελίνη στο Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απολαυστικές και ατακαδόρικες ήταν η δηλώσεις της Ζήνας Κουτσελίνη στο Breakfast@Star, μιλώντας για την αγάπη της στη διασκέδαση, τις αναμνήσεις της από τα «χρυσά» χρόνια της πρωινής ζώνης και το πώς βλέπει σήμερα την τηλεόραση και τους παρουσιαστές.

«Αγαπώ την Πέγκυ Ζήνα. Μου αρέσει το μπουζούκι, του δίνω και καταλαβαίνει»

Η γνωστή παρουσιάστρια εμφανίστηκε πιο λαμπερή και χαλαρή από ποτέ, αποκαλύπτοντας την ιδιαίτερη σχέση που έχει με την Πέγκυ Ζήνα: «Αγαπώ πάρα πολύ την Πέγκυ Ζήνα, την ξέρω από τότε που ήμουν αρχισυντάκτρια στον Πρωινό Καφέ.»

Κουτσελίνη: «Αρχισυντάκτρια κατέγραφε τον παρουσιαστή για τους ανωτέρους»

Η Ζήνα Κουτσελίνη μιλά για όλα

Η Ζήνα Κουτσελίνη μιλά για όλα

Χωρίς δισταγμό μίλησε και για τις βραδινές της εξόδους:«Μ’ αρέσει πάρα πολύ το μπουζούκι. Του δίνω και καταλαβαίνει, και χορεύω! Έχω ανέβει και στα τραπέζια, και πέρυσι ανέβηκα. Μου αρέσει πολύ το ζεϊμπέκικο, αλλά και τα τσιφτετέλια. Το τραγούδι που είμαι πολύ… εγώ, είναι Τα Δαχτυλίδια.»

Η νοσταλγία για την «καλή τηλεόραση»

Ανατρέχοντας στα χρόνια του «Πρωινού Καφέ», η Ζήνα δεν έκρυψε τη συγκίνησή της: «Κάθε μέρα αναπολώ τις στιγμές της καλής τηλεόρασης. Τότε υπήρχε ανεμελιά, φρεσκάδα. Κάθε πρωινό ήταν διαφορετικό. Άλλη ταυτότητα είχε ο Γρηγόρης, άλλη η Ελένη.»

Ζήνα Κουτσελίνη: Έχει την ονομαστική της εορτή & το γιόρτασε στο πλατό!

Σχολίασε μάλιστα ότι η τηλεόραση σήμερα έχει χάσει τη δημιουργικότητά της: «Έχουμε όλοι μια πεπατημένη. Βλέπουμε τι πάει στον έναν και πάμε να το κάνουμε κι εμείς. Κι έτσι στερούμαστε φρέσκων ιδεών κι εγώ μέσα σ’ αυτούς.»

Η άποψή της για τη δήλωση περί… “γεροντολαγνείας”

Αναφέρθηκε και στα λεγόμενα του  Ανέστη Ευαγγελόπουλου, ο οποίος ανέφερε πως πολλοί celebrities προτιμούν να δίνουν συνεντεύξεις σε πιο έμπειρους παρουσιαστές όπως ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Το σχόλιο για τις δηλώσεις του Ανέστη Ευαγγελόπουλου

Η Ζήνα, με καλοπροαίρετη διάθεση, σχολίασε: «Μ’ αρέσει ο Ανέστης, έχει φρεσκάδα αλλά και άγνοια κινδύνου. Η γεροντολαγνεία δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Ο Γρηγόρης είναι τεράστιος παρουσιαστής. Κι αλίμονό μας αν όσοι τον επισκέπτονται είναι… γεροντολάγνοι. Τον αγαπούν για το χιούμορ και την προσωπικότητά του.»

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top