Ζήνα Κουτσελίνη: Έχει την ονομαστική της εορτή & το γιόρτασε στο πλατό!

Οι ευχές των συνεργατών, ανθοδέσμες και κεράσματα στην έναρξη της εκπομπής

Ζήνα Κουτσελίνη: Η έναρξη της εκπομπής της ανήμερα της ονομαστικής της εορτής
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε εορταστικό κλίμα ξεκίνησε σήμερα η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», καθώς ανήμερα των Αγίων Ζηνοβίου και Ζηνοβίας, η Ζήνα Κουτσελίνη έχει την ονομαστική της εορτή!

Ζήνα Κουτσελίνη: Έχει την ονομαστική της εορτή & το γιόρτασε στο πλατό!

«Καλό μεσημέρι και χρόνια μου πολλά! Σήμερα είναι η γιορτή μου για το Ζήνα, γιατί γιορτάζω και το Μαρία, της Παναγίας μας. Σας ευχαριστώ πολύ που από τις 00:01 άρχισαν να παίρνω τα πρώτα μηνύματα», είπε η παρουσιάστρια στην έναρξη της εκπομπής. 

Ζήνα Κουτσελίνη: Η κόρη της μεγάλωσε! Έκλεισε τα 15 η Έμμα

Στη συνέχεια, έδειξε τις εντυπωσιακές «πλούσιες» σε λουλούδια ανθοδέσμες της. 

Ζήνα Κουτσελίνη: Έχει την ονομαστική της εορτή & το γιόρτασε στο πλατό!

Η Ζήνα Κουτσελίνη έλαμπε μέσα στο κόκκινο τριανταφυλλί maxi φόρεμά της, το οποίο συνδύασε με μπορντό μπότες. 

«Εύχομαι μετά από 58 χρόνια να είμαστε πάλι εδώ, την ίδια μέρα την ίδια ώρα και να είσαι πάντα ευτυχισμένη, χαρούμενη. Η πιο μεγάλη μου ευχή είναι μία: να είσαι όπως είσαι, έτσι αγαπητή σε όλους, αυτή την αγάπη να εκπέμπεις», ήταν οι ευχές του πρώην διευθυντή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,  Μανώλη Σφακιανάκη.

Αλήθειες με τη Ζήνα: «Στα καλύτερα» της η Ζήνα Κουτσελίνη στην πρεμιέρα της

Ακολούθησαν κεράσματα για τους συνεργάτες της εκπομπής με γέλια, χαμόγελα και πολλές ευχές. 

Ζήνα Κουτσελίνη: Έχει την ονομαστική της εορτή & το γιόρτασε στο πλατό!

«Αυτά είναι από την ψυχή μου και την καρδιά μου και να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου», κατέληξε η Ζήνα. 

