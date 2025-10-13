Ζήνα Κουτσελίνη: Η κόρη της μεγάλωσε! Έκλεισε τα 15 η Έμμα

«Πώς περάσανε τα χρόνια…», έγραψε η παρουσιάστρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.25 , 11:19 Απεργία 14/10: Πώς θα κινηθούν μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία
13.10.25 , 11:03 Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
13.10.25 , 10:58 Άννα Κυριακού: Πέθανε η θεία «Μπεμπέκα» από τις Τρεις Χάριτες
13.10.25 , 10:53 Αλεξάνδρα Νίκα - Κωνσταντίνος Αργυρός: Το δωμάτιο του γιου τους, Βασίλη
13.10.25 , 10:52 Παυλίνα Βουλγαράκη: Το όνομα της κόρης της & η μετακόμιση μόνιμα στην Κρήτη
13.10.25 , 10:48 Έξαλλη η Ιουλία Καλλιμάνη: Έδιωξε θαμώνα που την έβρισε χυδαία
13.10.25 , 10:45 Jeep Compass PHEV τετρακίνητο: Τώρα με όφελος 10.000 ευρώ
13.10.25 , 10:30 Μητσοτάκης: Κουμπάρος στον γάμο της κόρης του Γ. Γιακουμάτου, Εβίνας
13.10.25 , 10:06 Τρεις σοβαροί λόγοι για να αποφύγεις τον πρωινό καφέ με άδειο στομάχι
13.10.25 , 10:02 Ιστορικές στιγμές στο Ισραήλ: Aπελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς
13.10.25 , 10:00 Κέντρικ Ναν: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του
13.10.25 , 09:38 Σταμούλης για σύζυγο: «Eίμαστε 10 χρόνια μαζί.Την αγαπούσε πολύ ο γιος μου»
13.10.25 , 09:35 Ετεοκλής Παύλου: «Πριν 13 χρόνια πέθανα. Σήμερα είναι τα 2α γενέθλιά μου»
13.10.25 , 09:33 Αλλάζει ο καιρός από την Τετάρτη - Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες
13.10.25 , 09:20 Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Άννα Κυριακού: Πέθανε η θεία «Μπεμπέκα» από τις Τρεις Χάριτες
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Απεργία 14/10: Πώς θα κινηθούν μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία
Ιστορικές στιγμές στο Ισραήλ: Aπελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς
Μητσοτάκης: Κουμπάρος στον γάμο της κόρης του Γ. Γιακουμάτου, Εβίνας
Ετεοκλής Παύλου: «Πριν 13 χρόνια πέθανα. Σήμερα είναι τα 2α γενέθλιά μου»
Κυριακάτικες λιγούρες για την Κατερίνα Καινούργιου: «Αμαρτία μου»
Αντώνης Καφετζόπουλος: Οι δυο γάμοι, η κατάθλιψη και οι κούκλοι γιοι του
Τσολάκη: «Με κάλεσαν αργά το βράδυ και μου είπαν πως τράκαρε ο άντρας μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε πρόσφατες δηλώσεις της Ζήνας Κουτσελίνη / Βίντεο: Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα για τη Ζήνα Κουτσελίνη, καθώς η κόρη της, Έμμα, είχε τα γενέθλιά της.

Αλήθειες με τη Ζήνα: «Στα καλύτερα» της η Ζήνα Κουτσελίνη στην πρεμιέρα της

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» ευχήθηκε δημόσια στην πριγκίπισσά της μέσα από ένα τρυφερό post, όπου σβήνει την τούρτα των 15ων γενεθλίων της. «Happy birthday #myangel #15 #happybirthday Πώς περάσανε τα χρόνια…», σχολίασε στην ανάρτησή της η γλυκιά μανούλα.

Ζήνα Κουτσελίνη: «Η σεζόν ξεκίνησε καλά, δεν έχουμε σκοτωθεί ακόμα!»

 

Το ημερολόγιο έδειχνε 12 Οκτωβρίου 2010, όταν η μικρή Έμμα ήρθε στον κόσμο. Ήταν η πιο πολυπόθητη αγκαλιά για τη Ζήνα Κουτσελίνη, που βίωσε τη μητρότητα μετά από χρόνια προσπαθειών και προσμονής.

Στο παρελθόν η δημοσιογράφος είχε μιλήσει ανοιχτά για τις προσπάθειές της να γίνει μανούλα, αποκαλύπτοντας πως έκανε εννέα αποτυχημένες εξωσωματικές προτού αποκτήσει την κόρη της με φυσιολογικό τρόπο. 

«Ξέρω πως πραγματικά όταν μια γυναίκα γίνεται μητέρα, αλλάζουν όλα, αλλά και οι γυναίκες που δε γίνονται μητέρες μπορούν να πάρουν αυτή τη λάμψη του ήλιου με άλλο τρόπο. Δε θέλω να περνάμε το πρότυπο ότι γίνεσαι μητέρα κι έρχεται ο ήλιος στη ζωή, αλλά για μένα τη δεδομένη στιγμή έτσι ήταν», είχε εξομολογηθεί μέσα από την εκπομπή της στο Star. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top