Ζήνα Κουτσελίνη: Η κόρη της μεγάλωσε! Έκλεισε τα 15 η Έμμα

Ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα για τη Ζήνα Κουτσελίνη, καθώς η κόρη της, Έμμα, είχε τα γενέθλιά της.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» ευχήθηκε δημόσια στην πριγκίπισσά της μέσα από ένα τρυφερό post, όπου σβήνει την τούρτα των 15ων γενεθλίων της. «Happy birthday #myangel #15 #happybirthday Πώς περάσανε τα χρόνια…», σχολίασε στην ανάρτησή της η γλυκιά μανούλα.

Το ημερολόγιο έδειχνε 12 Οκτωβρίου 2010, όταν η μικρή Έμμα ήρθε στον κόσμο. Ήταν η πιο πολυπόθητη αγκαλιά για τη Ζήνα Κουτσελίνη, που βίωσε τη μητρότητα μετά από χρόνια προσπαθειών και προσμονής.

Στο παρελθόν η δημοσιογράφος είχε μιλήσει ανοιχτά για τις προσπάθειές της να γίνει μανούλα, αποκαλύπτοντας πως έκανε εννέα αποτυχημένες εξωσωματικές προτού αποκτήσει την κόρη της με φυσιολογικό τρόπο.

«Ξέρω πως πραγματικά όταν μια γυναίκα γίνεται μητέρα, αλλάζουν όλα, αλλά και οι γυναίκες που δε γίνονται μητέρες μπορούν να πάρουν αυτή τη λάμψη του ήλιου με άλλο τρόπο. Δε θέλω να περνάμε το πρότυπο ότι γίνεσαι μητέρα κι έρχεται ο ήλιος στη ζωή, αλλά για μένα τη δεδομένη στιγμή έτσι ήταν», είχε εξομολογηθεί μέσα από την εκπομπή της στο Star.