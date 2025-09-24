Ζήνα Κουτσελίνη: «Η σεζόν ξεκίνησε καλά, δεν έχουμε σκοτωθεί ακόμα!»

Όσα είπε η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος για το τηλεοπτικό τοπίο

24.09.25 , 13:51 Γούντι Άλεν: Η αποκάλυψη για τον γάμο με την υιοθετημένη του κόρη, Σουν-Γι
24.09.25 , 13:40 Ο Πέτρος Κρομμύδας αγνοείται εδώ και 5 μήνες: Η έκκληση της οικογένειάς του
24.09.25 , 13:36 «Ένας οργισμένος άνδρας εκδικείται»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star
24.09.25 , 13:35 Γεύση φυστίκι ή κρασί; 3 Έλληνες pastry chefs σε διεθνή διαγωνισμό παγωτού!
24.09.25 , 13:31 «Είδες τη Σίσσυ και δεν την ρώτησες γι' αυτό που συζητάει όλο το twitter;»
24.09.25 , 13:03 Ο δημοσιογράφος Λάζος Μαντικός έρχεται με τον πεθερό του στο Cash or Trash!
24.09.25 , 12:51 Παλαιστίνιος επιτέθηκε με ψαλίδι σε γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας
24.09.25 , 12:49 Το THESSALONIKI WINE SELFIE επιστρέφει με δύο φανταστικά απογεύματα
24.09.25 , 12:40 Συγκλονίζει η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δε δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία»
24.09.25 , 12:26 Πώς θα μειωθεί η κίνηση στην Αττική Οδό - Το σχέδιο για την Αθηνών - Λαμίας
24.09.25 , 12:25 Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
24.09.25 , 12:23 Πήγαινε για βάρδια ο 20χρονος ναυτικός που σκοτώθηκε - Πώς έγινε η τραγωδία
24.09.25 , 12:14 Βόλος: «Μαμά, πρέπει να έχει πέσει» - Πώς κατέληξε στον φωταγωγό ο Ιάσονας
24.09.25 , 11:50 «Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
24.09.25 , 11:42 Κατερίνα Ζαρίφη: Αποκάλυψε ότι της λείπει η ψυχαγωγία από την τηλεόραση
Σε κοσμικό event βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης η Ζήνα Κουτσελίνη, όπου έκανε δηλώσεις και στις τηλεοπτικές κάμερες.

Ζήνα Κουτσελίνη: «Η σεζόν ξεκίνησε καλά, δεν έχουμε σκοτωθεί ακόμα!»

«Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε πάρα καλά, δεν έχουμε σκοτωθεί ακόμα», σχολίασε με τον δικό της τρόπο η παρουσιάστρια της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα. «Έχει πολύ δρόμο ακόμα, τέλος της σεζόν θα δούμε τους νικητές», πρόσθεσε όπως είδαμε στο βίντεο του Breakfast@Star.

«Προς το παρόν φαίνεται  ότι υπάρχουν προοπτικές για όλους μας και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι μετά τις 28 Οκτωβρίου θα έχουμε ένα πρώτο δείγμα, όχι οριστικό, αλλά μια πρώτη αντίδραση του κοινού», είπε στις δηλώσεις η Ζήνα Κουτσελίνη. 

Ζήνα Κουτσελίνη: «Είναι μία πολύ δύσκολη χρονιά»

Αλήθειες με τη Ζήνα: «Στα καλύτερα» της η Ζήνα Κουτσελίνη στην πρεμιέρα της

Θυμίζουμε ότι στις 15 Σεπτεμβρίου στις 11:45, η Ζήνα Κουτσελίνη για 11η συνεχόμενη χρονιά επέστρεψε στα καθήκοντά της και στο πλατό της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα, στο Star.

Πιο συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, ξεκίνησε την εκπομπή της με μια σύντομη αναδρομή στα παλιά, με πλάνα από την πρώτη της εκπομπή, ενώ σε δεύτερο χρόνο εμφανίστηκε στο πλατό, ανανεωμένη κι έτοιμη να αναλάβει δράση. 

Ζήνα Κουτσελίνη: «Η σεζόν ξεκίνησε καλά, δεν έχουμε σκοτωθεί ακόμα!»

«Με το δεξί και στην 11η χρονιά. Πριν τόσα χρόνια έλεγα “με το δεξί” και πατούσα με το αριστερό. Τώρα πατάω στο δεξί, σταθερά! Καλή μας αρχή! Θέλω να ευχαριστήσω τον σταθμό, την Green Pixel για την ανθοδέσμη. Τα λουλούδια θα μοιραστούν στα λουλούδια της εκπομπής, γιατί οι ομάδες γράφουν ιστορίες. Άνθρωποι που συνεργάστηκαν με ομάδες στην πορεία πήραν δικές τους εκπομπές!», είχε πει στον «αέρα» η Ζήνα Κουτσελίνη.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
BREAKFAST@STAR
