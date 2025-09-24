Ζήνα Κουτσελίνη: «Η σεζόν ξεκίνησε καλά, δεν έχουμε σκοτωθεί ακόμα!»

Σε κοσμικό event βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης η Ζήνα Κουτσελίνη, όπου έκανε δηλώσεις και στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε πάρα καλά, δεν έχουμε σκοτωθεί ακόμα», σχολίασε με τον δικό της τρόπο η παρουσιάστρια της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα. «Έχει πολύ δρόμο ακόμα, τέλος της σεζόν θα δούμε τους νικητές», πρόσθεσε όπως είδαμε στο βίντεο του Breakfast@Star.

«Προς το παρόν φαίνεται ότι υπάρχουν προοπτικές για όλους μας και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι μετά τις 28 Οκτωβρίου θα έχουμε ένα πρώτο δείγμα, όχι οριστικό, αλλά μια πρώτη αντίδραση του κοινού», είπε στις δηλώσεις η Ζήνα Κουτσελίνη.

Θυμίζουμε ότι στις 15 Σεπτεμβρίου στις 11:45, η Ζήνα Κουτσελίνη για 11η συνεχόμενη χρονιά επέστρεψε στα καθήκοντά της και στο πλατό της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα, στο Star.

Πιο συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, ξεκίνησε την εκπομπή της με μια σύντομη αναδρομή στα παλιά, με πλάνα από την πρώτη της εκπομπή, ενώ σε δεύτερο χρόνο εμφανίστηκε στο πλατό, ανανεωμένη κι έτοιμη να αναλάβει δράση.

«Με το δεξί και στην 11η χρονιά. Πριν τόσα χρόνια έλεγα “με το δεξί” και πατούσα με το αριστερό. Τώρα πατάω στο δεξί, σταθερά! Καλή μας αρχή! Θέλω να ευχαριστήσω τον σταθμό, την Green Pixel για την ανθοδέσμη. Τα λουλούδια θα μοιραστούν στα λουλούδια της εκπομπής, γιατί οι ομάδες γράφουν ιστορίες. Άνθρωποι που συνεργάστηκαν με ομάδες στην πορεία πήραν δικές τους εκπομπές!», είχε πει στον «αέρα» η Ζήνα Κουτσελίνη.

