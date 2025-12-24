Προβλέψεις Άση Μπήλιου: Το 2026 είναι η «χρονιά 1» - Τι θα φέρει στα ζώδια

H έγκριτη αστρολόγος εξηγεί στο star.gr τη σημασία της «χρονιάς 1»

24.12.25 , 12:19 Προβλέψεις Άση Μπήλιου: Το 2026 είναι η «χρονιά 1» - Τι θα φέρει στα ζώδια
STAR.GR
Media
H Άση Μπήλιου στο star.gr
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε διάθεση απολογισμού, αλλά και με ξεκάθαρη ανυπομονησία για όσα έρχονται, η Άση Μπήλιου μίλησε στο star.gr και τη Μίτση Σκέντζου για τη μετάβαση στη νέα χρονιά, τις πλανητικές αλλαγές που μας επηρεάζουν όλους, αλλά και για το πώς «διαβάζουν» τα ζώδια τις γιορτές και το μέλλον.

Όπως παραδέχτηκε με χιούμορ, η ίδια θα ήθελε «να τελειώσει το 2025 και ο μισός Φεβρουάριος» για να αρχίσει ουσιαστικά η νέα χρονιά, καθώς ως Τοξότης νιώθει έντονα την πίεση του Κρόνου και του Ποσειδώνα. «Θέλω να τους πω αντίο και να μην ξαναέρθουν», είπε χαρακτηριστικά.

Άση Μπήλιου: Το 2026 είναι μια χρονιά μετάβασης και μεγάλων αλλαγών

Η γνωστή αστρολόγος υπογράμμισε πως τα τελευταία χρόνια ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά για όλους. «Ήταν ζόρικες χρονιές και το 2025 ήταν μια καθαρά χρονιά μετάβασης. Μας έδωσε μια γεύση από το καινούριο, αλλά από τον Σεπτέμβριο και μετά την πήρε πίσω και είχαμε ένα βαρύ τελευταίο τετράμηνο», ανέφερε.

Ωστόσο, όπως τόνισε, αυτή η πίεση δεν ήταν τυχαία. «Το 2025 ήταν χρονιά 9. Και το 9 είναι κλείσιμο κύκλων», εξήγησε, σημειώνοντας ότι αυτό αποτυπώθηκε και στις πλανητικές κινήσεις.

«Είχαμε πολλούς αργούς πλανήτες που άλλαξαν για λίγο ζώδιο μέσα στο 2025 και μετά ξαναγύρισαν πίσω. Ήταν σαν να δοκιμάζαμε το καινούριο χωρίς να μπορούμε ακόμα να το κρατήσουμε».

Τώρα όμως, τα δεδομένα αλλάζουν. Η Άση Μπήλιου εξήγησε ότι περνάμε σε μια χρονιά 1, που σηματοδοτεί νέα ξεκινήματα σε όλα τα επίπεδα.

«Η χρονιά 1 έχει να κάνει με το καινούριο, με το να ξεκινήσεις κάτι από την αρχή. Είναι η στιγμή που ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο ζωής», ανέφερε.

 

Η νέα χρονιά, όπως ανέφερε, μας ωθεί να ανοίξουμε ένα καινούριο κεφάλαιο ζωής είτε αυτό αφορά δουλειά, σπουδές, σχέσεις, σπίτι, εμφάνιση ή ακόμα και τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας.

Όσο για την τύχη του 2026, η Άση Μπήλιου τόνισε πως θα ευνοηθούν ιδιαίτερα οι Καρκίνοι και οι Λέοντες, με τη βοήθεια του Δία, ενώ η εύνοια θα μοιραστεί μέσα στη χρονιά.

Η ευχή της Άσης Μπήλιου για τη νέα χρονιά 

Κλείνοντας, η αστρολόγος έστειλε μια ουσιαστική ευχή: υγεία, περισσότερη ενσυναίσθηση και ανεμελιά. «Τίποτα δεν έρχεται αν εμείς δεν κάνουμε κάτι γι’ αυτό», είπε, τονίζοντας τη σημασία της φροντίδας του εαυτού μας.

«Να θυμόμαστε ότι πολλές φορές αυτό που λέμε τύχη ή ατυχία έχει να κάνει με το πόσο έχουμε φροντίσει τον εαυτό μας», κατέληξε, στέλνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη νέα χρονιά.

Κάμερα - Μοντάζ: Άμπερ Ντόκου
 

