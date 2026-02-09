ΕΝΦΙΑ: Τελευταίες ημέρες για τη μείωση φόρου στα ασφαλισμένα ακίνητα

Λίγες ημέρες απομένουν ακόμη για τους ιδιοκτήτες ασφαλισμένων κατοικιών που θέλουν να κατοχυρώσουν τη μείωση στον ΕΝΦΙΑ για τη φετινή χρονιά. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει σε μία εβδομάδα και αφορά όσους έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους.
Όπως ίσχυε και πέρυσι, η έκπτωση διαμορφώνεται ως εξής:
-20% για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ
-10% για κατοικίες με φορολογητέα αξία άνω των 500.000 ευρώ.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.grΔιαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.