ΕΝΦΙΑ: Τελευταίες ημέρες για τη μείωση φόρου στα ασφαλισμένα ακίνητα

Λίγες ημέρες απομένουν ακόμη για τους ιδιοκτήτες ασφαλισμένων κατοικιών που θέλουν να κατοχυρώσουν τη μείωση στον ΕΝΦΙΑ για τη φετινή χρονιά. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει σε μία εβδομάδα και αφορά όσους έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους.

Όπως ίσχυε και πέρυσι, η έκπτωση διαμορφώνεται ως εξής:

-20% για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ

-10% για κατοικίες με φορολογητέα αξία άνω των 500.000 ευρώ.

