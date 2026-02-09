ΕΝΦΙΑ: Τελευταίες ημέρες για τη μείωση φόρου στα ασφαλισμένα ακίνητα

Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες

Οικονομια
ακίνητα
Λίγες ημέρες απομένουν ακόμη για τους ιδιοκτήτες ασφαλισμένων κατοικιών που θέλουν να κατοχυρώσουν τη μείωση στον ΕΝΦΙΑ για τη φετινή χρονιά. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει σε μία εβδομάδα και αφορά όσους έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους.

Όπως ίσχυε και πέρυσι, η έκπτωση διαμορφώνεται ως εξής:

-20% για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ

-10% για κατοικίες με φορολογητέα αξία άνω των 500.000 ευρώ. 

