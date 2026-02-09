BMW Group: Το εργοστάσιο με ρεκόρ παραγωγής

Το εργοστάσιο του BMW Group στο Regensburg κατέγραψε νέο ρεκόρ παραγωγής το 2025, με 356.901 οχήματα, καθιστώντας το τη μονάδα του Ομίλου με τον μεγαλύτερο όγκο παραγωγής στην Ευρώπη. Από την έναρξη λειτουργίας του το 1986, συνολικά 8,7 εκατομμύρια οχήματα έχουν εξέλθει από τη γραμμή παραγωγής του.

Περισσότερα από 150.000 οχήματα που κατασκευάστηκαν στο Regensburg το 2025 ήταν ηλεκτροκίνητα, είτε αμιγώς ηλεκτρικά είτε plug-in υβριδικά. Η BMW X1 ήταν το μοντέλο με τον μεγαλύτερο όγκο παραγωγής, με πάνω από 266.000 οχήματα, ενώ η BMW X2 ξεπέρασε τις 90.000 μονάδες.Περισσότερα από 55.000 οχήματα παρέμειναν στην εγχώρια αγορά της Γερμανίας. Πάνω από το μισό της παραγωγής του Regensburg το 2025 παραδόθηκαν σε πελάτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ περισσότερα από 100.000 οχήματα διατέθηκαν στις αγορές του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας με την πόλη του Regensburg τη δεκαετία του 1980, η BMW δεσμεύτηκε να κατασκευάζει 400 οχήματα την ημέρα και να δημιουργήσει 3.500 θέσεις εργασίας. Με την αύξηση της παραγωγής και την επέκταση της μονάδας τα επόμενα χρόνια, αυξήθηκαν τόσο οι εργαζόμενοι όσο και η παραγωγική ικανότητα: το 1991 η μονάδα ξεπέρασε για πρώτη φορά το ορόσημο των 100.000 οχημάτων, με την παραγωγή περίπου 128.000 οχημάτων. Μέχρι το 1999, κατασκευάζονταν περίπου 750 οχήματα καθημερινά και περισσότερα από 200.000 ετησίως. Το 2005, η ετήσια παραγωγή ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 300.000 οχήματα, με ημερήσια παραγωγή περίπου 1.000 μονάδων. Έχοντας συναρμολογήσει το εκατομμυριοστό όχημά της το 1995, η μονάδα του Regensburg ετοιμάζεται φέτος να παραδώσει το 9.000.000ό όχημά της.