Ναταλία Γερμανού: «Λιώνει» στο pilates φορώντας κομψό αθλητικό outfit

Με pilates ξεκίνησε τη μέρα της η Ναταλία Γερμανού και, όπως συνηθίζει, δε δίστασε να μοιραστεί ένα στιγμιότυπο από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η οικοδέσποινα της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται», που παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media, ανέβασε φωτογραφία στα Instagram Stories, αποκαλύπτοντας πως η άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ρουτίνας της.

Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε, τη βλέπουμε να εκτελεί ασκήσεις pilates σε reformer, φορώντας ένα άνετο και κομψό αθλητικό outfit, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως η γυμναστική μπορεί να συνδυαστεί με στιλ. Η προπόνησή της περιλάμβανε ασκήσεις ενδυνάμωσης και ευλυγισίας, στοιχεία που χαρακτηρίζουν το pilates και το καθιστούν ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να διατηρούν το σώμα τους δυνατό αλλά και ευλύγιστο.

Η ίδια συνόδευσε τη φωτογραφία με τη φράση: «Τρίτη pilates day with the smiley killer», δείχνοντας πως, παρά την απαιτητική φύση της προπόνησης, δε χάνει το χαμόγελό της. Η λεζάντα αυτή μαρτυρά και τη χαλαρή, χιουμοριστική διάθεση με την οποία αντιμετωπίζει τη γυμναστική, αλλά και το γεγονός ότι το pilates αποτελεί σταθερή και αγαπημένη της συνήθεια.

Η Ναταλία Γερμανού «λιώνει» στη γυμναστική

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ναταλία Γερμανού αναφέρεται στη σημασία της άσκησης για την καλή φυσική κατάσταση και την ευεξία. Η παρουσιάστρια έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη σημασία του να φροντίζουμε το σώμα και το μυαλό μας, επιλέγοντας δραστηριότητες που δεν εξαντλούν, αλλά προσφέρουν ισορροπία, ενδυνάμωση και χαλάρωση. Το pilates, άλλωστε, είναι γνωστό για τα οφέλη του τόσο στη στάση του σώματος όσο και στη μείωση του στρες.

Παρά το φορτωμένο επαγγελματικό της πρόγραμμα, η Ναταλία Γερμανού φροντίζει να βρίσκει χρόνο για τον εαυτό της, δίνοντας προτεραιότητα στην αυτοφροντίδα και την υγεία της. Με τις αναρτήσεις της, μάλιστα, συχνά εμπνέει τους followers της να εντάξουν την άσκηση στην καθημερινότητά τους και να υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Αποδεικνύει έτσι πως η ευεξία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά επιλογή, και πως ακόμα και μέσα σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα, λίγος χρόνος για άσκηση μπορεί να κάνει τη διαφορά – τόσο στο σώμα όσο και στη διάθεση.