Δυναμικό ξεκίνημα για την Opel το 2026: Δείτε τις πωλήσεις

Στη 2η θέση της αγοράς επιβατικών οχημάτων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.02.26 , 11:13 Skoda Auto: Τρία ιστορικά ορόσημα το 2026
04.02.26 , 11:05 Ευρωβαρόμετρο: Απογοητευμένοι οι Έλληνες - Τι είναι αυτό που τους ανησυχεί
04.02.26 , 10:53 Τετράγωνο Ερμή- Ουρανού: Ποια ζώδια θα επηρεάσει περισσότερο
04.02.26 , 10:52 Εθνικό Απολυτήριο: Τι θα ισχύει για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
04.02.26 , 10:20 Άνδρας βρέθηκε νεκρός στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου
04.02.26 , 10:04 Ξέσπασε ο Αταμάν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού
04.02.26 , 10:02 Γνωστός τραγουδιστής: «Κατέβηκα από το ταξί & ξάπλωσα στον δρόμο»
04.02.26 , 09:59 Στεφανία Γουλιώτη: «Έκανα casting για μια ταινία με τον Brad Pitt»
04.02.26 , 09:57 ΗΠΑ: Ο πρώην σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν σκότωσε τη σύζυγό του
04.02.26 , 09:22 TractioN: Καλεσμένος του Κώστα Στεφανή ο Γιώργος Μπόγρης
04.02.26 , 09:13 Σοφία Αρβανίτη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η τραγουδίστρια
04.02.26 , 09:10 Τροχαίο ΠΑΟΚ: Επιστρέφει στην Ελλάδα και ο τρίτος τραυματίας
04.02.26 , 09:10 Χωρίς ταξί και σήμερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη
04.02.26 , 09:05 Δυναμικό ξεκίνημα για την Opel το 2026: Δείτε τις πωλήσεις
04.02.26 , 09:03 Επώνυμοι που «πάλεψαν» με τον καρκίνο και βγήκαν νικητές
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
To πρωινό της Σπυροπούλου: Healthy, νόστιμο και πλούσιο σε πρωτεΐνη
Ναταλία Γερμανού: «Λιώνει» στο pilates φορώντας κομψό αθλητικό outfit
Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
Eξαφάνιση Λόρας: Γιατί οι γονείς της δεν πάνε στη Γερμανία να την ψάξουν
Μάρα Ζαχαρέα: Η φωτογραφία με τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο - «Περήφανη για σένα»
Σίσσυ Χρηστίδου - Χριστίνα Κοντοβά: Βόλτα για κολλητές στη Μαδρίτη!
Εθνικό Απολυτήριο: Τι θα ισχύει για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω Καθαράς Δευτέρας
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Δυναμικό ξεκίνημα για την Opel το 2026: Δείτε τις πωλήσεις
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο ξεκίνησε το  2026 για την Opel, η οποία κατέκτησε τη 2η θέση στις ταξινομήσεις επιβατικών οχημάτων για τον Ιανουάριο, καταγράφοντας μερίδιο αγοράς 8,8%. Εξίσου εντυπωσιακή ήταν η επίδοση της Μάρκας στη λιανική αγορά, όπου υπερδιπλασίασε το μερίδιό της, συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2025, σημειώνοντας αύξηση ταξινομήσεων κατά 140%. Παράλληλα, η Opel κατέλαβε τη 2η θέση και στην αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων με μερίδιο 11,7%.

Δυναμικό ξεκίνημα για την Opel το 2026: Δείτε τις πωλήσεις

Καθοριστική συμβολή σε αυτή την εμπορική επιτυχία είχε το Opel Corsa.  Το δημοφιλές supermini αναδείχθηκε 1ο στην κατηγορία του, καταγράφοντας εντυπωσιακό μερίδιο 20,7%. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική του μοντέλου, το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για τους υποψήφιους πελάτες. Fun to drive χαρακτήρας, καινοτομίες αυτοκινήτου μεγαλύτερης κατηγορίας, αποδοτικοί κινητήρες βενζίνης, εκδόσεις Hybrid για ακόμα μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου, αλλά και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, συνθέτουν το προφίλ του Corsa και αποτυπώνουν τη δέσμευση της Opel στην καινοτομία και τη βιώσιμη κινητικότητα.

Δυναμικό ξεκίνημα για την Opel το 2026: Δείτε τις πωλήσεις

Και το Opel Mokka όμως ξεχώρισε για τις επιδόσεις του στην αγορά κατά τον Ιανουάριο. Το compact SUV της Opel υπερδιπλασίασε τις ταξινομήσεις του συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 116%. Η επιτυχία αυτή δεν είναι τυχαία, αφού το Mokka έχει κερδίσει την προτίμηση του κοινού χάρη στις compact διαστάσεις και το βραβευμένο, δυναμικό design του. Διατίθεται με κινητήρα βενζίνης, σε εκδόσεις Hybrid, αλλά και ως αμιγώς ηλεκτρικό. Πρόσφατα, η γκάμα του εμπλουτίστηκε με την κορυφαία έκδοση GSE, η οποία μεταφέρει την αγωνιστική εμπειρία των rally στον δρόμο, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Opel στη δυναμική κατηγορία των B-SUV.

Δυναμικό ξεκίνημα για την Opel το 2026: Δείτε τις πωλήσεις

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Opel Frontera στα αποτελέσματα της Μάρκας. Το πολυδιάστατο SUV, που ξεχωρίζει για την ευρυχωρία, την πρακτικότητα και την ευελιξία του, κατέγραψε 131 ταξινομήσεις τον Ιανουάριο, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 15% των συνολικών ταξινομήσεων επιβατικών οχημάτων της Opel. To Frontera μπορεί να παραγγελθεί σε 5-θέσια ή 7-θέσια διάταξη, ενώ διατίθεται με υβριδικό σύστημα κίνησης ή ως αμιγώς ηλεκτρικό, πάντα σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
OPEL
 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top