Αλέξανδρος Κοψιάλης – Σοφία Φυρού: To πάρτι υπερπαραγωγή για τον γιο τους

Ο μικρός είχε γενέθλια - Ποιοι πήγαν καλεσμένοι

Μια ιδιαίτερα χαρούμενη και συγκινητική ημέρα ήταν η χθεσινή για τον Αλέξανδρος Κοψιάλης και τη Σοφία Φυρού, καθώς ο γιος τους, Κωνσταντίνος, είχε τα γενέθλιά του.

Ο μικρός Κωνσταντίνος έγινε 5 χρόνων και οι γονείς του του διοργάνωσαν ένα πάρτι - υπερπαραγωγή!

Ο γνωστός YouTuber θέλησε να ευχηθεί δημόσια στον γιο του: μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες βλέπουμε στιγμές από τη ζωή τους ως οικογένεια, αλλά και παλαιότερα στιγμιότυπα με τη Σοφία Φυρού από την περίοδο της εγκυμοσύνης της.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης έγραψε λιτά αλλά γεμάτα συναίσθημα:

«5, 4, 3, 2, 1, 0. Χρόνια πολλά ΓΙΕ ΜΑΣ», μια φράση που συγκίνησε τους διαδικτυακούς του φίλους και απέσπασε χιλιάδες likes και σχόλια μέσα σε λίγες ώρες.

Το ζευγάρι αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα των social media, με τη σχέση τους να μετρά αρκετά χρόνια.

Γνωρίστηκαν μέσα από τον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και, παρότι από νωρίς τράβηξαν το ενδιαφέρον του κοινού, αρχικά προτίμησαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Με τον καιρό, ωστόσο, άρχισαν να μοιράζονται στιγμές της καθημερινότητάς τους, ταξίδια και κοινές εμπειρίες, χτίζοντας έναν αυθεντικό και ειλικρινή δεσμό με τους followers τους.

