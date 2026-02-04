Τροχαίο ΠΑΟΚ: Επιστρέφει στην Ελλάδα και ο τρίτος τραυματίας

Επιστρέφει ίσως και σήμερα στην Ελλάδα από τη Ρουμανία ο τρίτος τραυματίας του τροχαίου με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ - Βίντεο Mega

Στην Ελλάδα αναμένεται να μεταφερθεί σήμερα και ο τρίτος τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου που σημειώθηκε στη Ρουμανία και στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Όπως μετέδωσε το Meg, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία, ο τραυματίας είναι σε σταθερή κατάσταση. Η πτήση που μεταφέρει τον τραυματία απογειώθηκε στις 10:40 από την Τιμισοάρα για Θεσσαλονίκη. Ο τραυματίας, ο οποίος παραμένει διασωληνωμένος, θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου θα νοσηλευτεί στη ΜΕΘ.

Ο νεαρός οπαδός του ΠΑΟΚ είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, καθώς είχε διαπιστωθεί οίδημα στη σπονδυλική στήλη κι έπρεπε να σταθεροποιηθούν οι σπόνδυλοί του, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα να αντιμετωπίσει στο μέλλον κάποιο κινητό το πρόβλημα.

Οι άλλοι δύο τραυματίες είχαν μεταφερθεί στην Ελλάδα από την περασμένη Πέμπτη και μάλιστα ο ένας από αυτούς πήρε εξιτήριο και παραβρέθηκε στις κηδείες των φίλων του.

Ο άλλος, σύμφωνα με τους γιατρούς έχει τραύματα στο κεφάλι και κάποια κατάγματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ δε θυμάται απολύτως τίποτα για το σοκαριστικό τροχαίο, στο οποίο έχασε τους επτά φίλους του.

Οι δέκα οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν νοικιάσει ένα βανάκι για να ταξιδέψουν για τη Λυών της Γαλλίας, όπου η αγαπημένη τους ομάδα θα αγωνιζόταν με την ομώνυμη ομάδα στο πλαίσιο του Europa League.

Σε έναν δρόμο στη Ρουμανία, που χαρακτηρίζεται ως ο «δρόμος του θανάτου» από τους ντόπιους, στην ευθεία κι έχοντας καλή ορατότητα, ο οδηγός του βαν προσπέρασε ένα προπορευόμενο φορτηγό, όμως στη συνέχεια, αν και είχε και το χρονικό περιθώριο και τον χώρο να επιστρέψει στην λωρίδα του, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος ήταν σοκαριστικές. Το βαν μετατράπηκε σε μια μάζα από λαμαρίνες. Οι επτά από τους δέκα επιβαίνοντες, όλοι ηλικίας από 20 έως 30 ετών, κάποιοι οικογενειάρχες με μικρά παιδιά, πέθαναν ακαριαία. Οι τρεις τραυματίες είναι θαύμα πώς σώθηκαν.

Αναμένονται από τις ρουμανικές αρχές τόσο το πόρισμα για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το δυστύχημα, όσο και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.