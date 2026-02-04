Τροχαίο ΠΑΟΚ: Επιστρέφει στην Ελλάδα και ο τρίτος τραυματίας

STAR.GR
Ελλαδα
Επιστρέφει ίσως και σήμερα στην Ελλάδα από τη Ρουμανία ο τρίτος τραυματίας του τροχαίου με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ - Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην Ελλάδα αναμένεται να μεταφερθεί σήμερα και ο τρίτος τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου που σημειώθηκε στη Ρουμανία και στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ρουμανία: Τα σενάρια για το δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Όπως μετέδωσε το Meg, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία, ο τραυματίας είναι σε σταθερή κατάσταση. Η πτήση που μεταφέρει τον τραυματία απογειώθηκε στις 10:40 από την Τιμισοάρα για Θεσσαλονίκη. Ο τραυματίας, ο οποίος παραμένει διασωληνωμένος, θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου θα νοσηλευτεί στη ΜΕΘ.

τροχαίο με νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία 1

Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Δρόμος του θανάτου» ο δρόμος που χάθηκαν οι 7 φίλαθλοι

Ο νεαρός οπαδός του ΠΑΟΚ είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, καθώς είχε διαπιστωθεί οίδημα στη σπονδυλική στήλη κι έπρεπε να σταθεροποιηθούν οι σπόνδυλοί του, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα να αντιμετωπίσει στο μέλλον κάποιο κινητό το πρόβλημα. 

Μεταφορά τραυματιών από το τροχαίο στη Ρουμανία στη Θεσσαλονίκη 1

Οι άλλοι δύο τραυματίες είχαν μεταφερθεί στην Ελλάδα από την περασμένη Πέμπτη και μάλιστα ο ένας από αυτούς πήρε εξιτήριο και παραβρέθηκε στις κηδείες των φίλων του. 

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Αποσωληνώθηκε ο 20χρονος τραυματίας

Ο άλλος, σύμφωνα με τους γιατρούς έχει τραύματα στο κεφάλι και κάποια κατάγματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ δε θυμάται απολύτως τίποτα για το σοκαριστικό τροχαίο, στο οποίο έχασε τους επτά φίλους του. 

τροχαίο με νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία 2

Οι δέκα οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν νοικιάσει ένα βανάκι για να ταξιδέψουν για τη Λυών της Γαλλίας, όπου η αγαπημένη τους ομάδα θα αγωνιζόταν με την ομώνυμη ομάδα στο πλαίσιο του Europa League.

ΠΑΟΚ: Δεν έχει ανάμνηση του τροχαίου ο 20χρονος - Δεν ξέρει για τα θύματα

τροχαίο με νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία 3

Σε έναν δρόμο στη Ρουμανία, που χαρακτηρίζεται ως ο «δρόμος του θανάτου» από τους ντόπιους, στην ευθεία κι έχοντας καλή ορατότητα, ο οδηγός του βαν προσπέρασε  ένα προπορευόμενο φορτηγό, όμως στη συνέχεια, αν και είχε και το χρονικό περιθώριο και τον χώρο να επιστρέψει στην λωρίδα του, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα. 

ΠΑΟΚ: Σε Κλίμα Οδύνης Οι Κηδείες Των Αδικοχαμένων Οπαδών

Μεταφορά τραυματιών από το τροχαίο στη Ρουμανία στη Θεσσαλονίκη 1

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος ήταν σοκαριστικές. Το βαν μετατράπηκε σε μια μάζα από λαμαρίνες. Οι επτά από τους δέκα επιβαίνοντες, όλοι ηλικίας από 20 έως 30 ετών, κάποιοι οικογενειάρχες με μικρά παιδιά, πέθαναν ακαριαία. Οι τρεις τραυματίες είναι θαύμα πώς σώθηκαν. 

Η Τούμπα λέει «αντίο» στα 7 «αετόπουλα» που πέταξαν ψηλά

Αναμένονται από τις ρουμανικές αρχές τόσο το πόρισμα για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το δυστύχημα, όσο και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. 

Back to Top