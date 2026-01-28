Ρουμανία: Τα σενάρια για το δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Το Star στον «δρόμο του θανάτου» στην Τιμισοάρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.01.26 , 18:07 Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!
28.01.26 , 18:00 Cash or Trash: Ο Στρουγγάρης ενθουσιάζεται με το αντικείμενο του Βασίλη
28.01.26 , 17:43 ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου
28.01.26 , 17:30 H μεγάλη δημοσκόπηση της GPO για το Star στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
28.01.26 , 17:25 Ρουμανία: Τα σενάρια για το δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ
28.01.26 , 17:11 Βάρκιζα: Υποχώρησε τμήμα της παραλίας Κανάρια - Αποκλεισμένη η περιοχή
28.01.26 , 16:51 Πολύ δύσκολες ώρες για τον Κούλλη Νικολάου
28.01.26 , 16:21 Συγκλονισμένος ο Λεσόρ με την τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ
28.01.26 , 16:20 MasterChef: Σε άλλο σπίτι θα μένουν οι 14 νέοι διαγωνιζόμενοι!
28.01.26 , 16:15 Καιρίδης στους «Συμφοιτητές»: Η Ελλάδα στη γεωπολιτική αντάρα
28.01.26 , 15:57 Πυροσβεστική για τη Βιολάντα: Πολύμηνη η διαρροή προπανίου
28.01.26 , 15:49 Βιολάντα: Τι Προβλέπεται Για Τους Σωλήνες Προπανίου
28.01.26 , 15:29 Η Nova παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ «Μην τα παρατάς ποτέ»
28.01.26 , 15:28 Cash or Trash: Εντυπωσιακό κομμάτι «κλέβει» την παράσταση σήμερα
28.01.26 , 15:23 Άδεια η εξέδρα των φιλοξενούμενων στη Λιόν με απόφαση ΠΑΟΚ
Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι
Μουμούρη: «Μετά τα γυρίσματα στο Ριφιφί πήγαινα σε Airbnb, να είμαι μόνη»
Δήμας - Σκαφιδά: Βόλτα με τη μικρή Ελευθερία και τον 16χρονο Νικόλα Δήμα
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με casual chic outfit στο κέντρο της Αθήνας
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Tα δύο πιο τυχερά ζώδια του Φεβρουαρίου
Πολύ δύσκολες ώρες για τον Κούλλη Νικολάου
Κι όμως θα δούμε ξανά την Ελένη Τσολάκη στην οθόνη του ΑΝΤ1!
Cash or Trash: «Παροξυσμός» για τα σκουλαρίκια Tiffany - Πόσο πουλήθηκαν;
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
Περισσότερα

VIDEOS

Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο σημείο της τραγωδίας στη Ρουμανία βρέθηκε το Star με τον απεσταλμένο του Αλέξανδρο Γύγο, εκεί όπου η μοιραία προσπέραση οδήγησε στον θάνατο επτά νέους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. 

Ο Drumul Național 6 (DN6) είναι ένας από τους κύριους εθνικούς δρόμους της Ρουμανίας και σύμφωνα με τα ρουμανικά μέσα είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους της χώρας. 

Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Δρόμος του θανάτου» ο δρόμος που χάθηκαν οι 7 φίλαθλοι

Πρόκειται για «δρόμο καρμανιόλα»,  που είναι γνωστός ως «δρόμος του θανάτου»  στον οποίο μόνο τον τελευταίο χρόνο έχουν καταγραφεί πάνω από 320 ατυχήματα! Τα ερωτήματα πολλά καθώς στα ντοκουμέντα φαίνεται η δυσκολία του οδηγού να επιστρέψει στην λωρίδα του. 

Οι εικόνες  από το σημείο δείχνουν τη μπροστινή ρόδα του βαν σφηνωμένη στη γωνία του προφυλακτήρα του φορτηγού, εικόνα που αποτυπώνει τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης. 

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Τι είναι το Lane Assistance; Προκάλεσε την τραγωδία;

Τι προκάλεσε τη σφοδρή σύγκρουση  

Τι προκάλεσε τη φονική σύγκρουση; Ειδικοί εμπειρογνώμονες προσπαθούν να αναλύσουν τις εικόνες για να δοθούν απαντήσεις. 

Στο πλευρό του ΠΑΟΚ σύνδεσμοι φιλάθλων άλλων ομάδων και ΠΑΕ

Tο βανάκι έκανε προσπέραση επιτυχώς αρχικά, αλλά δεν την ολοκλήρωσε. Για άγνωστο λόγο φαίνεται στο βίντεο να κινείται προς τα αριστερά.

Τα ερωτήματα για την προσπέραση του οδηγού στη Ρουμανία

Τα ερωτήματα για την προσπέραση του οδηγού στη Ρουμανία 

Τι μπορεί να συνέβη; Προσπάθησε να κάνει νέα προσπέραση; Γιατί δεν ολοκλήρωσε τον προηγούμενο ελιγμό; Φυσικά πρέπει να εξεταστεί και ο ανθρώπινος παράγοντας. Κάτι να συνέβη στον οδηγό την κρίσιμη στιγμή της προσπέρασης, παρόλο που φαίνεται πως ήταν σε ενεργή κατάσταση αφού άναβε τα φλας. Η έντονη απόσπαση προσοχής είναι ένα πιθανό σενάριο. 

Εξετάζεται και ο ανθρώπινος παράγοντας στο δυστύχημα στη Ρουμανία

Εξετάζεται και ο ανθρώπινος παράγοντας στο δυστύχημα στη Ρουμανία 

Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα είπε γιατρός που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες ένας εξ αυτών  επέμενε πως  κατά την προσπέραση ενεργοποιήθηκε κάποιο σύστημα υποβοήθησης, το οποίο δεν επέτρεψε στον οδηγό να επαναφέρει την πορεία του οχήματος γιατί μπλόκαρε το τιμόνι.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
 |
ΠΑΟΚ
 |
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΠΑΟΚ
 |
ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top