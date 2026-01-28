Ρουμανία: Τα σενάρια για το δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Στο σημείο της τραγωδίας στη Ρουμανία βρέθηκε το Star με τον απεσταλμένο του Αλέξανδρο Γύγο, εκεί όπου η μοιραία προσπέραση οδήγησε στον θάνατο επτά νέους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Ο Drumul Național 6 (DN6) είναι ένας από τους κύριους εθνικούς δρόμους της Ρουμανίας και σύμφωνα με τα ρουμανικά μέσα είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους της χώρας.

Πρόκειται για «δρόμο καρμανιόλα», που είναι γνωστός ως «δρόμος του θανάτου» στον οποίο μόνο τον τελευταίο χρόνο έχουν καταγραφεί πάνω από 320 ατυχήματα! Τα ερωτήματα πολλά καθώς στα ντοκουμέντα φαίνεται η δυσκολία του οδηγού να επιστρέψει στην λωρίδα του.

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν τη μπροστινή ρόδα του βαν σφηνωμένη στη γωνία του προφυλακτήρα του φορτηγού, εικόνα που αποτυπώνει τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Τι προκάλεσε τη σφοδρή σύγκρουση

Τι προκάλεσε τη φονική σύγκρουση; Ειδικοί εμπειρογνώμονες προσπαθούν να αναλύσουν τις εικόνες για να δοθούν απαντήσεις.

Tο βανάκι έκανε προσπέραση επιτυχώς αρχικά, αλλά δεν την ολοκλήρωσε. Για άγνωστο λόγο φαίνεται στο βίντεο να κινείται προς τα αριστερά.

Τα ερωτήματα για την προσπέραση του οδηγού στη Ρουμανία

Τι μπορεί να συνέβη; Προσπάθησε να κάνει νέα προσπέραση; Γιατί δεν ολοκλήρωσε τον προηγούμενο ελιγμό; Φυσικά πρέπει να εξεταστεί και ο ανθρώπινος παράγοντας. Κάτι να συνέβη στον οδηγό την κρίσιμη στιγμή της προσπέρασης, παρόλο που φαίνεται πως ήταν σε ενεργή κατάσταση αφού άναβε τα φλας. Η έντονη απόσπαση προσοχής είναι ένα πιθανό σενάριο.

Εξετάζεται και ο ανθρώπινος παράγοντας στο δυστύχημα στη Ρουμανία

Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα είπε γιατρός που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες ένας εξ αυτών επέμενε πως κατά την προσπέραση ενεργοποιήθηκε κάποιο σύστημα υποβοήθησης, το οποίο δεν επέτρεψε στον οδηγό να επαναφέρει την πορεία του οχήματος γιατί μπλόκαρε το τιμόνι.



