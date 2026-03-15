Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Από την Τρίτη η επιδείνωση σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αλλαγή καιρού από Τρίτη με βροχές και πτώση θερμοκρασίας έως 13°C.
  • Νέα κακοκαιρία θα επηρεάσει τη χώρα μέχρι Παρασκευή με ισχυρούς ανέμους 8-9 μποφόρ.
  • Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά, κυρίως στα μεγαλύτερα υψόμετρα.
  • Αναμένεται βελτίωση του καιρού το Σαββατοκύριακο.
  • Σήμερα, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά.

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Τρίτη, καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά έρχονται βροχές, βοριάδες και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, μια νέα κακοκαιρία θα επηρεάσει τη χώρα από την Τρίτη έως και την Παρασκευή, φέρνοντας βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. 

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή, αλλά πρόσκαιρη πτώση, με τις μέγιστες τιμές του υδραργύρου να μην ξεπερνούν τους 13 βαθμούς Κελσίου, ακόμα και στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Η αίσθηση του κρύου θα είναι εντονότερη, λόγω των ισχυρών ανέμων. 

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ, κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Αιγαίο και στα νότια τμήματα.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίες στα μεγαλύτερα υψόμετρα θα είναι κατά τόπους αξιόλογες.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός φαίνεται να βελτιώνεται πρόσκαιρα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Κυριακή, στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο ανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη τοπικές νεφώσεις το πρωί και βαθμιαία γενικά αίθριος. Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στο Ιόνιο, στα βορειοδυτικά ορεινά και στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου. Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί. Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη το μεσημέρι απόγευμα. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 και στη νότια Κρήτη τοπικά 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το πρωί στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-03-2026

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις και κυρίως στα βορειότερα τμήματα, τοπικές βροχές και στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο έως 7 τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16, στα υπόλοιπα τους 17 με 18 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-03-2026

Στη Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοποννήσο και στην Κρήτη κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 και στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-03-2026

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και νότια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα των Κυκλάδων.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-03-2026

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

