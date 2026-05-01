Το «μανιφέστο» Τσίπρα για την «κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής»

Ανήμερα Πρωτομαγιάς η ανακοίνωση του μανιφέστου

01.05.26 , 20:05 MINI x Vagabund: Δύο one-off μοντέλα με ξεχωριστή κουλτούρα
01.05.26 , 19:44 Πανικός στον Άραξο: Υποχώρησε σκάλα αεροσκάφους - Τρεις τραυματίες
01.05.26 , 19:37 Νέα πρόταση του Ιράν προς ΗΠΑ - «Δεν είμαι ικανοποιημένος», απαντά ο Τραμπ
01.05.26 , 19:25 Τραμπ: Αυξάνει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την ΕΕ
01.05.26 , 18:57 Κατερίνα Καινούργιου: Η ξεχωριστή τούρτα γενεθλίων & η τρυφερή φωτογραφία
01.05.26 , 18:48 Το «μανιφέστο» Τσίπρα για την «κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής»
01.05.26 , 18:23 Ο τρυφερός διάλογος Ιωάννας Τούνη με Πάρη: «Πού θα σ’ έχω; Στην καρδιά σου»
01.05.26 , 18:23 Στην Κρήτη οι 175 ακτιβιστές του στολίσκου που έπλεε προς τη Γάζα
01.05.26 , 18:00 e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών σε δικαιούχους από 4 έως 8 Μαΐου
01.05.26 , 17:05 Αυτοκίνητα που καταγράφουν κάθε κίνηση του οδηγού από τον Ιούλιο του 2026!
01.05.26 , 17:04 Chery Greece: Πολλαπλή βράβευση για την ανάπτυξη της μάρκας
01.05.26 , 16:46 Αρτέμιδα: Άγνωστοι «ξήλωσαν» ολόκληρο ΑΤΜ από πρόσοψη σούπερ μάρκετ!
01.05.26 , 15:50 Καιρός: «Λευκή» Πρωτομαγιά με χιόνια, κρύο, βροχές και πτώση θερμοκρασίας
01.05.26 , 15:40 Εύοσμος: Σοβαρός τραυματισμός 5χρονου σε νηπιαγωγείο
01.05.26 , 15:32 Άση Μπήλιου: Καλό μήνα με Πανσέληνο: Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο;
Άση Μπήλιου: Καλό μήνα με Πανσέληνο: Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο;
Συντάξεις Ιουνίου: Νωρίτερα θα πληρωθούν πάλι οι συνταξιούχοι
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Ο τρυφερός διάλογος Ιωάννας Τούνη με Πάρη: «Πού θα σ’ έχω; Στην καρδιά σου»
Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
MasterChef 2026: Είχε τη χειρότερη προσπάθεια κι αποχώρησε!
Παπαδημητρίου- Γεροντιδάκης: Βόλτα χέρι- χέρι στη Γλυφάδα
Λιάγκας - Αντωνά στο πάρτι γενεθλίων του Νίκου Γεωργιάδη- Ποιοι ήταν εκεί;
Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν επίδομα 300 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Αλέξης Τσίπρας
Ανήμερα της Πρωτομαγιάς, το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα δημοσιοποίησε το «Μανιφέστο» του πρώην πρωθυπουργού για την «Κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής».

Τσίπρας: Θέμα παραίτησης Μητσοτάκη μετά τις δηλώσεις Κοβέσι

Το προγραμματικό αυτό κείμενο, την επιμέλεια του οποίου είχε η ομάδα εργασίας του Ινστιτούτου «Αλέξης Τσίπρας» με επικεφαλής τον Γιώργο Σιακαντάρη, επικεντρώνεται στην ανάγκη για τη συμπαράταξη των τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς - της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας, όπως αναφέρει σε ανάρτηση του ο Αλέξης Τσίπρας.

Το Μανιφέστο του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος το απόγευμα της Πρωτομαγιάς, το ανάρτησε στο προφίλ του στο Facebook, περιγράφει την αλλαγή των διεθνών συνθηκών των τελευταίων ετών, οι οποίες καθιστούν – σύμφωνα με τους συγγραφείς – αναγκαιότητα τη σύγκλιση των τριών προοδευτικών ρευμάτων, οι οποίες διαμορφώθηκαν από διαφορετικές ιστορικές διαδρομές.

«Η ανάγκη για σύγκλιση δεν αφορά μόνο την ανταλλαγή ιδεών ή τον προγραμματικό διάλογο αλλά τη συγκρότηση μιας ενιαίας πολιτικής δύναμης με ικανότητα διακυβέρνησης», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο μανιφέστο.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο ΕΔΩ

Η ανάρτηση Τσίπρα:

«Η Κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής

Δίνουμε σήμερα στην δημοσιότητα το κείμενο που ετοίμασε η Ομάδα Εργασίας του ΙΝΑΤ για τη συμπαράταξη των τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς. Της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας.

Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν τα μέλη της επιτροπής που συγκροτήσαμε στο ΙΝΑΤ με επικεφαλής τον Γ.Σιακαντάρη ήταν πολλές.

Η επεξεργασία των θέσεων που επετεύχθη μέσα από έναν ενδελεχή και ουσιαστικό διάλογο, από τα τέλη Ιανουαρίου έως και σήμερα, οδήγησε σε ένα κείμενο που από την αρχή έως το τέλος του επιδιώκει την σύνθεση.

Κεντρική μας επιδίωξη μέσα από αυτό το κείμενο, ήταν και παραμένει, η συλλογική ανανέωση του πολιτικού λόγου και η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου αρχών και κατευθύνσεων, που θα προασπίζεται όσα μας ανήκουν από κοινού, συγκροτώντας μια πειστική εναλλακτική στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού και της ακροδεξιάς. Μια νέα αξιακή αφετηρία με διάρκεια και προοπτική.

Ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή τον Συντονιστή Γιώργο Σιακαντάρη, δρ. κοινωνιολογίας- Συγγραφέα και τα μέλη:

Νίκο Αλατά, Διεθνολόγος Πολιτικός Επιστήμονας

Πολυμέρη Βόγλη, Καθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας Παν. Θεσσαλίας

Δώρα Κοτσακά, Πολιτική Επιστήμονας, Αναπληρώτρια Συντονίστρια ΙΝΑΤ

Φανή Κουντούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής Επικοινωνίας Πάντειο Πανεπιστήμιο

Νίκο Μαραντζίδη, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Παν. Μακεδονίας

Ιωάννα Ναούμ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συγκριτικής Γραμματολογίας ΑΠΘ

Νίκο Ράπτη, Επιχειρηματίας, εκπαιδευτικός

Φωτεινή Σιάνου, Συνδικαλίστρια -Φεμινίστρια, Πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων

Άρη Στυλιανού Καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας ΑΠΘ

Βασίλη Τσαουσίδη, Καθηγητή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ

Θόδωρο Τσέκο, Ομότιμο Καθηγητή Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Λάμπρο Φλιτούρη, Αναπληρωτή Καθηγητή Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Παν. Ιωαννίνων».

