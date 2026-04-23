Τσίπρας: Θέμα παραίτησης Μητσοτάκη μετά τις δηλώσεις Κοβέσι

Σαφείς αιχμές για την κυβέρνηση και προσωπικά για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άφησε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών, με αφορμή τις τοποθετήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι περί διαφθοράς.

Απαντώντας στις ερωτήσεις της δημοσιογράφου και παρουσιάστριας ειδήσεων του ALPHA TV Μαρίας Νικόλτσιου σχετικά με το πότε θα ξεκινήσει την πολιτική του δράση το υπό ίδρυση κόμμα του, σχολίασε: «Δυσκολεύομαι να σας πω τη μέρα και την ώρα, διότι δεν είμαι βέβαιος ότι ζούμε σε μια κανονική χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι «σε μια κανονική δημοκρατία», μετά από όσα ειπώθηκαν, ένας κανονικός Ευρωπαίος πρωθυπουργός θα έπρεπε να παραιτηθεί και να προκηρυχθούν εκλογές».

Ο Αλέξης Τσίπρας στη συζήτηση στο Delphi Forum

«Δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση»

Απαντώντας σε ερώτηση για την επιστροφή του στην ενεργό πολιτική, ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι δεν μπορεί να παραμένει «στη βολική σιωπή», τη στιγμή που –όπως είπε– «πυκνώνουν τα σύννεφα» και «μια κυβέρνηση παράγει ανισότητες χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση». Τόνισε ότι αισθάνεται ευθύνη να συμβάλει στην επαναφορά «σταθερότητας και κανονικότητας» στην πολιτική ζωή.

Κριτική στην οικονομική πολιτική

Στο πεδίο της οικονομίας, άσκησε έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική, απορρίπτοντας τη «λογική των επιδομάτων» ως λύση στις παθογένειες. Όπως είπε, «δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ο πληθωρισμός με υψηλή έμμεση φορολογία και επιστροφή χρημάτων μέσω επιδομάτων, ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις».

Φορολόγηση και «πατριωτική ευθύνη»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη φορολόγηση των εισοδημάτων, επισημαίνοντας την ανισορροπία μεταξύ μισθωτών και εισοδημάτων από μερίσματα. «Δεν μπορεί κάποιος με κατώτατο μισθό να φορολογείται με 9% και κάποιος με εισόδημα εκατομμυρίων από μερίσματα με 5%», είπε.

Παρουσιάζοντας στοιχεία για τη συγκέντρωση πλούτου, υποστήριξε ότι ένα μικρό αριθμητικά επιχειρηματικό σύνολο συγκεντρώνει τεράστια κέρδη, κάνοντας λόγο για ανάγκη «πατριωτικής ευθύνης».

Το νέο πολιτικό εγχείρημα

Ο πρώην πρωθυπουργός σχετικά με τη δημιουργία από τον ίδιο νέου πολιτικού φορέα, ξεκαθάρισε ότι δεν τον ενδιαφέρει ένας «συμπληρωματικός ρόλος», αλλά η αλλαγή των υφιστάμενων πολιτικών. «Είμαι αποφασισμένος να κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου, μαζί με όσους συστρατευθούν, για να το πετύχουμε», υπογράμμισε.

Σε πιο χαλαρό τόνο, όταν ρωτήθηκε για το όνομα του κόμματος, αστειεύτηκε λέγοντας ότι «τον βασανίζει η ιδέα μήπως το πούμε “Μαρία Γέλια”», προσθέτοντας ότι «όλα θα γίνουν στην ώρα τους».

«Κρίση στο πολιτικό σύστημα»

Αναφερόμενος γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό, εκτίμησε ότι «το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε κρίση», χαρακτηρίζοντας «αυτονόητη» την εμφάνιση νέων κομμάτων. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι το κρίσιμο είναι «να μη φτάσουμε σε μια εποχή όπου δεν θα έχουν σημασία οι ιδέες, οι προτάσεις και οι αξίες».

