Γιώργος Λιανός: Η Κωνσταντίνα Καραλέξη τον λατρεύει και τον αποθεώνει!

Ο Γιώργος Λιανός σήμερα δεν έχει μόνο τη γιορτή του, αλλά και τα γενέθλιά του κλείνοντας τα 49 του χρόνια.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η πιο ωραία ευχή για τον παρουσιαστή ήρθε από τη σύντροφό του, Κωνσταντίνα Καραλέξη.

Αυτή την ιδιαίτερη ημέρε έκανε μια ανάρτηση - αποθέωση στον πρόσωπο του Γιώργου Λιανού, αποκαλύπτοντας την αθέατη, τρυφερή πλευρά του ανθρώπου που έχει στο πλευρό της.

Η ανάρτηση της Κωνσταντίνας Καραλέξη για τον Γιώργο Λιανό /Φωτογραφία Instagram

«Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας άνθρωπος που δεν κάνει θόρυβο για όσα δίνει, αλλά δίνει τα πάντα. Που είναι εκεί για όλους κάθε φορά που τον χρειάζονται. Που βοηθάει, στηρίζει, νοιάζεται. Δεν είσαι απλά "καλός άνθρωπος". Είσαι από εκείνες τις ψυχές που κάνουν τον κόσμο λίγο υποφερτό. Χρόνια σου πολλά. Να είσαι πάντα αυτός που είσαι», έγραψε χαρακτηριστικά.

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Λιανός κι η Κωνσταντίνα Καραλέξη είναι μαζί περίπου 7 χρόνια κι έχουν αποκτήσει μαζί και την σχεδόν 4 χρονών Βαλέρια. Το ζευγάρι ωστόσο, δεν έχει κάνει θρησκευτικό γάμο, με τον παρουσιαστή του Survivor να λέει πως όταν το νιώσουν θα το κάνουν και θα είναι σαν μεγάλο πάρτι με τους φίλους τους.

«Έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης. Κάποια στιγμή αργότερα, όταν το νιώσουμε μπορεί να κάνουμε και έναν θρησκευτικό γάμο για το μεταξύ μας. Η Κωνσταντίνα είναι πολύ low profile, δε θέλει να εκτίθεται» είχε πει ο ίδιος, προσθέτοντας: «Θα παντρευτώ! Όταν γίνει θρησκευτικός γάμος, θα γίνει γιατί απλά το θέλουμε σε δεύτερο χρόνο και με διαφορετικές συνθήκες. Το έχουμε σκεφτεί σε ένα νησάκι για πάρτη μας με 45 φίλους, οπότε το νιώσουμε. Δεν έχει σχεδιαστεί ακόμη κάτι».